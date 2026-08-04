Tour de Francia Femenino: Marlen Reusser se impone en la crono y se viste de amarillo

En gran actuación, Marlen Reusser confirmó todos los pronósticos y firmó una gran victoria en la cuarta etapa del Tour de Francia Femenino 2026. La especialista suiza del Movistar Team se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de 21 kilómetros y convertirse en la nueva líder de la clasificación general.

La campeona del mundo de la crono hizo valer su condición de gran favorita y paró los cronómetros en 27 minutos y 30 segundos, a una velocidad media de 45,79 km /h, superando a las neerlandesas Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike) y Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.



Marlen Reusser ganó la contrarreloj individual. (Foto © Movistar Team)

En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se clasificó en la casilla 130°, perdiendo más de 4 minutos con la ganadora.

Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió grandes cambios en los primeros puestos. La noruega Sigrid Haugset (Uno-X Mobility) perdió el liderato con la suiza Marlen Reusser (Movistar Team).

La prestigiosa carrera francesa para mujeres continuará este miércoles con la quinta etapa, una jornada rompe-piernas de 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais, que incluye ocho puertos categorizados.

Tour de France Femmes (2.WWT)

Resultados Etapa 4 (CRI) | Gevrey-Chambertin – Dijon (21 km)

1 Marlen Reusser Movistar Team 00:27:30 2 Lieke Nooijen Team Visma | Lease a Bike 0:04 3 Demi Vollering FDJ United-SUEZ 0:18 4 Zoe Backstedt CANYON//SRAM 0:20 5 Mischa Bredewold Team SD Worx-Protime 0:45 6 Kristen Faulkner EF Education-Oatly 0:54 7 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly 0:54 8 Lotte Claes Fenix-Premier Tech 0:55 9 Riejanne Markus Lidl-Trek 1:01 10 Elisa Longo Borghini UAE Team L’IMAD 1:03 130 Paula Patiño Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi 4:35



Marlen Reusser, nueva líder del Tour de France Femenino 2026. (Foto © Le Tour de France Femmes)

Clasificación General Individual