Ruta
Wout van Aert gran campeón de la Vuelta a Dinamarca 2026 tras ganar tres etapas
El todoterreno belga Wout van Aert mostró su supremacía en la Vuelta a Dinamarca y se consagró campeón de la edición 36. El jefe de filas del Team Visma | Lease a Bike dominó de principio a fin.
Van Aert certificó su gran momento de cara a la última grande de la temporada, sumando tres victorias en la carrera danesa y alcanzando así su triunfo número 57 en su palmarés como profesional.
Los puestos de honor de la carrera danesa, que no contó con participación colombiana, lo completaron el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) y el danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), segundo y tercero en el podio final.
Con relación a la última etapa, esta la ganó al sprint el danés Rasmus Søjberg Pedersen (Selección de Dinamarca), derrotando al alemán Max Walscheid (Lidl-Trek) y al belga Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise), quines se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
PostNord Tour of Denmark (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Køge – Rødovre (126 km)
|1
|Rasmus Søjberg Pedersen
|Selección de Dinamarca
|2:30:01
|2
|Max Walscheid
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|4
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|5
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|7
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Nils Eekhoff
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|9
|Stian Rosenlund
|Airtox-Carl Ras
|m.t.
|10
|Boas Lysgaard
|BHS-PL Beton Bornholm
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|19:22:23
|2
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|0:21
|3
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|0:28
|4
|Laporte Christophe
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|5
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:45
|6
|Matyáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|1:03
|7
|Tomáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|1:06
|8
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|1:26
|9
|Søren Kragh Andersen
|Lidl – Trek
|1:43
|10
|William Blume
|Uno-X Mobility
|2:04
Ruta
Juan Felipe Rodríguez, con grandes posibilidades de correr la Vuelta España tras dar el salto al World Tour
Después de su gran inicio de temporada con el equipo de desarrollo del EF Education – EasyPost, el joven talento Juan Felipe Rodríguez, que competirá en la máxima categoría con la escuadra estadounidense el resto de la temporada, cuenta con grandes posibilidades de ser convocado para la Vuelta a España 2026.
Según conoció la Revista Mundo Ciclístico, el escarabajo podría entrar en la lista para disputar la ronda española, la tercera grande de la temporada, luego de que el ecuatoriano Richard Carapaz, uno de los máximos referentes del equipo, diera el visto bueno.
El campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, que tuvo un gran paso por el Team Sistecrédito, se perfila como una de las grandes estrellas del presente y futuro del ciclismo colombiano. Rodríguez tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en la escuadra World Tour tras su exitoso paso por el conjunto de categoría continental.
El corredor cundinamarqués será una de las nuevas apuestas del director deportivo del proyecto, Jonathan Vaughters, quien en los últimos años ha apostado por el talento de los suramericanos, especialmente el los colombianos tras el suceso de Rigoberto Urán y el aporte de Sergio Higuita y Esteban Chaves.
Ruta
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Nicolás Gómez conquista el oro en la prueba de fondo del ciclismo de ruta
El sprinter antioqueño Nicolas Gómez se quedó con la medalla de oro en la prueba de fondo del ciclismo de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de recorrer 169,5 kilómetros en la capital dominicana.
El velocista carmelitano, que fue el rápido en los últimos metros, subió a lo más alto del podio acompañado por el costarricense Joseph Ramírez y por el panameño Roberto González, quien se quedó con la presea de bronce.
En cuanto a los otros nacionales en competencia, Alejandro Osorio se reportó en el 5° puesto, Brayan Sánchez finalizó en la casilla 25° y Bryan Steve Gómez se clasificó en la posición 28.
En la rama femenina, la caldense Diana Peñuela estuvo muy cerca del podio tras finalizar en la quinta posición, entrando en el embalaje con el grupo que disputó las medallas, luego de completar los 123,3 kilómetros del recorrido en un tiempo de 3:10:33.
Resultados Ruta Masculina – Juegos centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo (1.2)
Santo Domingo – Santo Domingo (169,5 km)
|1
|Nicolás Gomez
|Colombia
|3:47:59
|2
|Joseph Ramírez
|Costa Rica
|0:01
|3
|Roberto González
|Panamá
|0:01
|4
|César Macias
|México
|0:01
|5
|Alejandro Osorio
|Colombia
|0:02
|6
|Christopher Morales
|Puerto Rico
|0:03
|7
|Arlex Méndez
|Venezuela
|0:03
|8
|Edgar Cadena
|México
|0:03
|9
|Jonatan Ogando
|República Dominicana
|0:03
|10
|Dorian Monterroso
|Guatemala
|0:04
|25
|Brayan Sánchez
|Colombia
|0:45
|28
|Bryan Steve Gómez
|Colombia
|1:02
Ruta
Tour de Francia Femenino 2026: Lorena Wiebes también se queda con el segundo duelo de sprinters
En otro final para velocistas, Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) también ganó la segunda etapa del Tour de Francia Femenino 2026, después de un recorrido rompe-piernas de 147,9 kilómetros la localidad suiza de Aigle y la ciudad Ginebra.
La neerlandesa pasó primera la meta, esta vez por delante de la italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) y de su compatriota Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), quienes se reportaron con el mismo tiempo de la ganadora en la 2° y 3° posición, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) de nuevo fue la mejor latinoamericana, reportándose en la casilla 53°, con el mismo tiempo de la ganadora.
La prestigiosa carrera francesa para mujeres continuará este lunes con el tercer capítulo, otra jornada rompe-piernas de 156,5 kilómetros, que se disputará entre la ciudad Ginebra y la localidad de Poligny, ya en territorio galo.
Tour de France Femmes (2.WWT)
Resultados Etapa 2 | Aigle – Geneva (147,9 km)
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|3:42:08
|2
|Elisa Balsamo
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Marianne Vos
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|4
|Shari Bossuyt
|AG Insurance-Soudal Team
|m.t.
|5
|Letizia Paternoster
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|6
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|7
|Zoe Backstedt
|CANYON//SRAM
|m.t.
|8
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|m.t.
|9
|Malwina Mul
|Cofidis Women Team
|m.t.
|10
|Linda Riedmann
|Lotto-Intermarché Ladies
|m.t.
|53
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|7:10:59
|2
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|0:14
|3
|Vollering Demi
|FDJ United-SUEZ
|0:16
|4
|Rüegg Noemi
|EF Education-Oatly
|0:20
|5
|Longo Borghini Elisa
|UAE Team L’IMAD
|0:20
|6
|Kerbaol Cédrine
|EF Education-Oatly
|0:20
|7
|Niewiadoma-Phinney Katarzyna
|CANYON//SRAM
|0:20
|8
|Pieterse Puck
|Fenix-Premier Tech
|0:20
|9
|Ferrand-Prevot Pauline
|Team Visma | Lease a Bike
|0:20
|10
|Reusser Marlen
|Movistar Team
|0:20
|11
|Vos Marianne
|Team Visma | Lease a Bike
|0:24