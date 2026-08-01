Ruta
Vuelta a Dinamarca: Wout van Aert sigue líder tras el penúltimo capítulo ganado por Storm Ingebrigtsen
El todoterreno belga Wout van Aert sigue líder de la edición 36 de la Vuelta a Dinamarca, luego de defender el liderato en la cuarta y penúltima etapa, que se disputó entre las ciudades de Rudkøbing y Faaborg con un recorrido de 172,6 kilómetros.
El corredor del Team Visma | Lease a Bike supera por 20 segundos al eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets). En el tercer cajón del podio se encuentra el danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility) y el top 5 lo completan el francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) y el local Søren Kragh Andersen (Lidl – Trek).
La penúltima jornada quedó en manos del noruego Storm Ingebrigtsen (Uno-X Mobility). Segundo se reportó el italiano Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta) y tercero ingresó en la meta el finlandés Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team). ambos a 15 segundos del vencedor.
La carrera danesa del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo con la disputa del quinto y último capítulo, otra jornada llana que tendrá un recorrido de 126 kilómetros entre las localidades de Køge y Rødovre, donde conoceremos al sucesor del danés Mads Pedersen, campeón del año pasado.
PostNord Tour of Denmark (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Rudkøbing – Faaborg (172,6 km)
|1
|Storm Ingebrigtsen
|Uno-X Mobility
|3:46:46
|2
|Tommaso Bessega
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|3
|Axel Källberg
|Lucky Sport Cycling Team
|0:15
|4
|Sébastien Grignard
|Lotto-Intermarché
|0:15
|5
|Christopher Juul-Jensen
|Denmark
|0:18
|6
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|0:20
|7
|Toon Aerts
|Lotto-Intermarché
|0:20
|8
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|0:20
|9
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:20
|10
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:20
Clasificación General Individual
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|16:52:22
|2
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|0:21
|3
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|0:28
|4
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|5
|Søren Kragh Andersen
|Lidl – Trek
|0:39
|6
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:45
|7
|Tomáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|0:46
|8
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|1:00
|9
|Alexander Kamp
|Unibet Rose Rockets
|1:06
|10
|Matyáš Kopecký
|Uno-X Mobility
|1:14
Ruta
Remco Evenepoel le gana el duelo a Richard Carapaz en la cuadragésima quinta edición de la Clásica San Sebastián
En un final lleno de emociones, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) ganó la cuadragésima quinta edición de la Clásica de San Sebastián y alcanzó su cuarto título en la tradicional carrera ciclística española de un día, que contó con 221,2 exigentes kilómetros de recorrido.
Los puesto de honor de la famosa ‘Klasikoa’ los completaron el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) y el británico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), quienes ocuparon el 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
El mejor colombiano fue el zipaquireño Brandon Rivera (Netcompany INEOS), quien cumplió una aceptable actuación y terminó en el puesto 24° a más de un minuto del ganador. Los otros cuatro escarabajos que tomaron la salida no terminaron la prueba.
En las 45 ediciones que se han disputado de la ‘Clásica Vasca’, nunca un ciclista latinoamericano había logrado ocupar un lugar en el podio. España es el país más ganador con 12 triunfos, seguido ahora de Bélgica e Italia con 7 victorias cada uno..
Resultados (Donostia San Sebastián Klasikoa) (1.UWT)
San Sebastián – San Sebastián (221,2 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:23:10
|2
|Richard Carapaz
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|3
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:29
|5
|Pello Bilbao
|Bahrain – Victorious
|0:29
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:29
|7
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:29
|8
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|0:29
|9
|Marcel Camprubí
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:29
|10
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:29
|24
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|1:08
|DNF
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|No finalizó
|DNF
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|No finalizó
|DNF
|Diego Pescador
|Movistar Team
|No finalizó
|DNF
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|No finalizó
Ruta
Robinson López ganó la tercera edición de la Clásica Herrera Sport
El pedalista boyacense Robinson López (GW Erco Sporfitness) se consagró campeón de la tercera edición de la Clásica Herrera Sport y sucedió en el palmarés al bogotano Javier Jamaica, ganador el año pasado. El corredor de Sora, Boyacá, se apoderó el liderato en la última etapa de 75 kilómetros, disputada por carreteras del departamento de Cundinamarca, que concluyó en el Alto del Vino.
Luego de tres días de competencia el podio de la carrera lo completaron Juan Carlos López (GW Erco Sporfifness) y Brandon Vega (GW Erco Sporfitness), quien fue el ganador de la jornada inaugural y primer líder.
La última victoria de etapa se la llevó Robinson López (GW Erco Sporfitness), quien ganó por delante de su compañero de equipo Juan Carlos López y de Yesid Pira (Team Hino One La Red Suzuki). El top cinco lo cerraron Brandon Vega (GW Erco Sporfitness) 4° y Joel Barón (Bike R.C) 5°.
El excliclista Aldemar Herrera, organizador de la carrera, habló con la Revista Mundo Ciclístico y nos confirmó que esta en conversaciones con la Federación Colombiana de Ciclismo para que el próximo año la prueba haga parte del calendario nacional.
Clásica de Ciclismo Herrera Sport
Resultados – Circuito Final (75 km)
|1
|Robison López
|GW Erco Sporfifness
|1:44:21″
|2
|Juan Carlos López
|Team Hino One La Red Suzuki
|0:06
|3
|Yesid Pira
|Team Hino One La Red Suzuki
|1:36
|4
|Brandon Vega
|GW Erco Sporfifness
|2:08
|5
|Joel Barón
|Bike R.C.
|2:32
Clasificación General Final
|1
|Robison López
|GW Erco Sporfifness
|07:21:16″
|2
|Juan Carlos López
|GW Erco Sporfifness
|0:16
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sporfifness
|1:18
|4
|Yesid Pira
|Team Hino One La Red Suzuki
|1:31
|5
|Joel Barón
|Bike R.C.
|6:21
Ruta
El ciclismo colombiano lamenta la partida de Honorio Rúa Betancur, uno de sus grandes pioneros
A los 91 años falleció en Medellín Honorio Rúa Betancur, figura del ciclismo colombiano entre los años 50 y 60 que dejó huella en la ruta y la pista, representando de gran manera a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, además corrió cinco Vueltas a Colombia.
Esta gloria del ciclismo nacional, nacido en Medellín en 1934, fue uno de los referentes de la generación de ciclistas antioqueños que fue coequipero de Ramón Hoyos Vallejo en aquellos inolvidables equipos de «Antioquia». En el mundo ciclístico era conocido como, ‘El Caballero del Ciclismo’ y ‘Míster Rúa’.
Con la muerte de Honorio Rúa se despide uno de los grandes representantes de la generación que abrió el camino del ciclismo colombiano en el escenario internacional. Su legado trasciende por las carreteras y velódromos donde forjó una carrera ejemplar y siempre será recordado como un pedalista excepcional y un caballero en todo el sentido de la palabra.
El director de la Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego Caballero, y el grupo periodístico lamentan profundamente esta sensible pérdida para el ciclismo colombiano y envían un fraternal saludo de solidaridad y condolencia a su familia. (Q.E.P.D.).