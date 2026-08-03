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Tour de Francia Femenino 2026: Sigrid Haugset da el batacazo en la tercera etapa y se pone líder

Publicado

Hace 3 horas

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La noruega Sigrid Haugset ganó la tercera etapa del Tour de France Femenino 2026. (Foto Le Tour de France Femmes © A.S.O. / Gaëtan Flamme)
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“Esta victoria ratifica las decisiones del profesor David Vargas”: Nicolás Gómez tras ganar en Santo Domingo 2026

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Nicolás Gómez, ganador de la medalla de oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto © Organización Deportiva Bolivariana)
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El esloveno Tadej Pogacar regresa a la Vuelta de España siete años después de su única participación. (Foto © La Vuelta)
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