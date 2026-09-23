Stefany Cuadrado agiganta su leyenda: oro en el keirin y triple corona en los Juegos Suramericanos 2026

¡De principio a fin! Stefany Cuadrado completó una actuación perfecta en la velocidad individual femenina del ciclismo de pista y conquistó la medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La colombiana comenzó marcando el ritmo desde la clasificación de los 200 metros lanzados. Cuadrado registró 10.658 segundos, con una velocidad promedio de 67.555 km/h, para ocupar el primer lugar entre las 14 participantes. Ese resultado le permitió avanzar directamente a los cuartos de final, además se convirtió en nuevo récord suramericano de los 200 metros lanzados.

Su mejor tiempo en la ronda inicial le evitó disputar el repechaje y la ubicó directamente entre las ocho mejores de la competencia. El reglamento establecía que únicamente la primera clasificada avanzaba de manera directa a los cuartos de final, mientras las demás debían buscar su lugar a través del repechaje.

En esa instancia, Cuadrado se enfrentó a la ecuatoriana Ruth Perdomo y resolvió la serie en dos carreras. La colombiana ganó el primer enfrentamiento, disputado sobre los últimos 200 metros en 11.313 segundos, y volvió a imponerse en la segunda carrera con un registro de 11.943, para avanzar 2-0 a las semifinales.



Stefany Cuadrado registró nuevo récord suramericano de los 200 metros lanzados. (Foto © COC)

En semifinales, el reto fue frente a la argentina Natalia Vera. Cuadrado mantuvo su paso perfecto y volvió a necesitar únicamente dos carreras para asegurar la clasificación a la disputa por el oro.

En la primera marcó 12.492 segundos y superó a Vera por 0.188; en la segunda registró 11.759, con una diferencia de 0.202 sobre la argentina. De esta manera, la colombiana se instaló en la final sin haber perdido una sola carrera eliminatoria.

La final enfrentó a Cuadrado con la chilena Daniela Colilef, quien había superado en semifinales a la también colombiana Juliana Gaviria. Stefany mantuvo la misma fórmula que durante todo el torneo: dos carreras y dos victorias.



Daniela Colilef, Stefany Cuadrado y Natalia Vera, en el podio de la velocidad femenina. (Foto © COC)

La primera manga terminó con un tiempo de 12.863 segundos, mientras que en la segunda la colombiana aceleró hasta los 11.793 segundos, equivalentes a una velocidad promedio de 61.053 km/h. En ese segundo enfrentamiento, Cuadrado cruzó la meta apenas 0.142 segundos por delante de Colilef.

Con el 2-0 en la serie definitiva, Stefany Cuadrado se proclamó campeona suramericana de la velocidad individual femenina. La chilena Daniela Colilef obtuvo la plata y Natalia Vera, de Argentina, completó el podio con el bronce (venció por el tercer lugar a Juliana Gaviria).

En el ómnium masculino, el colombiano Juan Esteban Arango finalizó en la cuarta posición, tras sumar 135 puntos. El título fue para el venezolano Leangel Linarez, con 158 unidades, seguido por el brasileño Lucca Marques, con 137 puntos, y el peruano Hugo Ruiz, quien completó el podio con 136 unidades.

El ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santafé 2026 finalizará hoy con la celebración del keirin en ambas ramas, prueba en la que competirán Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Kevin Quintero y Cristian Ortega, y la madison, también en ambas ramas, con las duplas integradas por Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño, además de Jordan Parra y Juan Esteban Arango

*Con Información Comité Olímpico Colombiano