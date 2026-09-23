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Stefany Cuadrado agiganta su leyenda: oro en el keirin y triple corona en los Juegos Suramericanos 2026
El ciclismo de pista colombiano volvió a vestirse de gloria gracias a una exhibición magistral de Stefany Cuadrado. La joven de Caucasia conquistó la medalla de oro en la prueba de keirin femenino durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, consolidándose como la figura indiscutible del certamen continental.
La emocionante competencia se desarrolló en el Invencible Velódromo de Rafaela, un escenario testigo del dominio absoluto de la delegación colombiana. Cuadrado cruzó la línea de meta con un tiempo oficial de 11.068 segundos, superando en un electrizante remate a la local Natalia Vera (Argentina), quien se quedó con la plata, y a su compatriota Juliana Gaviria, ganadora del bronce.
Con esta victoria, la pedalista antioqueña de 18 años selló una actuación histórica al adjudicarse su tercera medalla de oro en estas justas. Previamente, Cuadrado ya había hecho sonar el himno nacional en lo más alto del podio de la velocidad individual y la velocidad por equipos, esta última junto a Manuela Loaiza, Juliana Gaviria y Mariana Pajón.
El triunfo en Rafaela ratifica que Stefany Cuadrado no solo es el futuro, sino el presente más brillante de la velocidad en la pista internacional. Su triple corona impulsa con fuerza a Colombia en la cima del ciclismo de pista suramericano.
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Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández se consagran campeonas suramericanas de la Madison
Las ciclistas colombianas Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández se proclamaron campeonas de la exigente prueba de la Madison femenina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El binomio nacional demostró una superioridad estratégica indiscutible en el velódromo argentino, ratificando el absoluto dominio de la delegación cafetera en las disciplinas de pista a nivel continental.
La dupla nacional selló una brillante actuación al registrar un total de 35 puntos, producto de una sincronía milimétrica en los relevos y una contundente efectividad en cada uno de los embalajes pactados durante la competencia. Con esta victoria, Hernández sumó otra alegría en su cuenta personal dentro de la cita suramericana, consolidando su estatus como una de las pedalistas más destacadas de la región.
Por su parte, las chilenas Scarlet Cortés y Aranza Villalón culminaron en la segunda posición. La pareja chilena dio una batalla titánica a lo largo de las vueltas y se quedó con la medalla de plata al contabilizar 25 unidades, manteniendo la presión sobre las líderes hasta los giros definitivos.
El podio de la emocionante prueba lo completó el representativo local de Argentina, que se adjudicó la medalla de bronce con un total de 14 unidades. De esta manera, el ciclismo de pista de Santa Fe 2026 cerró otra jornada de altísimo nivel técnico, en la que Colombia volvió a demostrar su poderío en el contexto suramericano.
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Stefany Cuadrado se coronó campeona suramericana de la velocidad individual en Santa Fe 2026
¡De principio a fin! Stefany Cuadrado completó una actuación perfecta en la velocidad individual femenina del ciclismo de pista y conquistó la medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La colombiana comenzó marcando el ritmo desde la clasificación de los 200 metros lanzados. Cuadrado registró 10.658 segundos, con una velocidad promedio de 67.555 km/h, para ocupar el primer lugar entre las 14 participantes. Ese resultado le permitió avanzar directamente a los cuartos de final, además se convirtió en nuevo récord suramericano de los 200 metros lanzados.
Su mejor tiempo en la ronda inicial le evitó disputar el repechaje y la ubicó directamente entre las ocho mejores de la competencia. El reglamento establecía que únicamente la primera clasificada avanzaba de manera directa a los cuartos de final, mientras las demás debían buscar su lugar a través del repechaje.
En esa instancia, Cuadrado se enfrentó a la ecuatoriana Ruth Perdomo y resolvió la serie en dos carreras. La colombiana ganó el primer enfrentamiento, disputado sobre los últimos 200 metros en 11.313 segundos, y volvió a imponerse en la segunda carrera con un registro de 11.943, para avanzar 2-0 a las semifinales.
En semifinales, el reto fue frente a la argentina Natalia Vera. Cuadrado mantuvo su paso perfecto y volvió a necesitar únicamente dos carreras para asegurar la clasificación a la disputa por el oro.
En la primera marcó 12.492 segundos y superó a Vera por 0.188; en la segunda registró 11.759, con una diferencia de 0.202 sobre la argentina. De esta manera, la colombiana se instaló en la final sin haber perdido una sola carrera eliminatoria.
La final enfrentó a Cuadrado con la chilena Daniela Colilef, quien había superado en semifinales a la también colombiana Juliana Gaviria. Stefany mantuvo la misma fórmula que durante todo el torneo: dos carreras y dos victorias.
La primera manga terminó con un tiempo de 12.863 segundos, mientras que en la segunda la colombiana aceleró hasta los 11.793 segundos, equivalentes a una velocidad promedio de 61.053 km/h. En ese segundo enfrentamiento, Cuadrado cruzó la meta apenas 0.142 segundos por delante de Colilef.
Con el 2-0 en la serie definitiva, Stefany Cuadrado se proclamó campeona suramericana de la velocidad individual femenina. La chilena Daniela Colilef obtuvo la plata y Natalia Vera, de Argentina, completó el podio con el bronce (venció por el tercer lugar a Juliana Gaviria).
En el ómnium masculino, el colombiano Juan Esteban Arango finalizó en la cuarta posición, tras sumar 135 puntos. El título fue para el venezolano Leangel Linarez, con 158 unidades, seguido por el brasileño Lucca Marques, con 137 puntos, y el peruano Hugo Ruiz, quien completó el podio con 136 unidades.
El ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santafé 2026 finalizará hoy con la celebración del keirin en ambas ramas, prueba en la que competirán Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Kevin Quintero y Cristian Ortega, y la madison, también en ambas ramas, con las duplas integradas por Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño, además de Jordan Parra y Juan Esteban Arango
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
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Juegos Suramericanos 2026: Lina Marcela Hernández se lució en el ómnium y ganó las cuatro pruebas
Colombia volvió a ser protagonista en la segunda jornada del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, esta vez con Lina Marcela Hernández, que se lució en el Velódromo Invencible de Rafaela y se colgó la medalla de oro en el ómnium femenino.
La pedalista antioqueña, quien venía de ser medallista de plata en la prueba del ciclismo de ruta, ganó en el ómnium de punta a punta, al vencer en las cuatro carreras que componen esta modalidad (scrath, tempo race, eliminación y por puntos). El podio lo completaron Venezuela, con la plata, y Argentina con el bronce.
Tras la competencia, la deportista paisa destacó las buenas sensaciones con las que llegó a esta prueba después de sus anteriores presentaciones en el certamen. “Súper contenta con esta medalla. Venimos de la ruta, que nos dejó excelentes sensaciones; ayer, en la persecución por equipos, nos dio muchísima emoción ese récord nacional que logramos. Hoy teníamos que aprovechar e ir a darla toda”, expresó Hernández.
El ciclismo de pista continuará en Rafaela con nuevas pruebas y más oportunidades para que la delegación nacional siga ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la jornada de hoy Colombia estará las finales del ómnium masculino con Juan Esteban Arango y en la velocidad femenina con Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano