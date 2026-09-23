Ruta
CRO Race: Juan Sebastián Molano entra tercero en la segunda etapa y sigue líder
El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) salvó el liderato de la CRO Race 2026, luego de entrar tercero en la segunda etapa, disputada sobre una distancia de 114,5 kilómetros, entre las ciudades croatas de Biograd na Moru y Novalja.
En una ajustada definición, el danés Carl-Frederik Bévort (Uno-X Mobility) se llevó la victoria impulsado por el extraordinario trabajo de su equipo, que lo dejó bien posicionado para superar en los metros finales al croata Nicolas Gojković (Pogi Team Gusto Ljubljana).
Dentro del grupo principal, con el mismo tiempo del vencedor, ingresó a la meta el también colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), quien ocupó ocupó la casilla 68°.
La prestigiosa carrera croata continuará este jueves con la tercera etapa, una jornada ondulada de 174,5 kilómetros entre las ciudades de Krk y Labin, que incluye cuatro puertos montañosos categorizados.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Biograd na Moru – Novalja (114,5km)
|1
|Carl-Frederik Bevort
|Uno-X Mobility
|2:42:08
|2
|Nicolás Gojkovic
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|m.t.
|3
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Lorenzo De Longhi
|Cofidis
|m.t.
|5
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|6
|Matis Louvel
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Brody McDonald
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|9
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Edward Theuns
|Lidl-Trek
|m.t.
|68
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|6:40:00
|2
|Carl-Frederik Bévort
|Uno-X Mobility
|0:04
|3
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:07
|4
|Nicolás Gojković
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|0:08
|5
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|0:08
|6
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl – Trek
|0:10
|7
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|0:10
|8
|Gorka Sorarrain
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:12
|9
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|0:13
|10
|Nils Politt
|UAE Team Emirates – XRG
|0:13
Ruta
El Team Sistecrédito correrá la Vuelta a Venezuela 2026 con la mira puesta en el Clásico RCN
El equipo continental Team Sistecrédito hará presencia con una nómina de seis corredores en la Vuelta Ciclística a Venezuela 2026, competencia programada del 4 al 11 de octubre sobre un recorrido de 1.143 kilómetros divididos en ocho etapas, que recorrerá los estados Trujillo, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo y Aragua.
La escuadra dirigida por Pablo Vélez encarará su participación en el giro venezolano con la mira puesta en el Clásico RCN y con la intención de revalidar el título conseguido por Walter Vargas (Team Medellín-EPM) en la edición 2024, último colombiano en conseguirlo. Para ello, el Sistecrédito presenta una nómina respaldada por los resultados obtenidos en la reciente Vuelta a Mérida.
El grupo lo encabezará Wilson Peña, vigente campeón de la carrera merideña. Lo acompañan Sebastián Castaño, Juan Diego Hoyos, ambos de gran actuación también en el rejuvenecido giro de los andes venezolanos y José Misael Urián, junto a los corredores de la categoría Sub-23 Estiven García, campeón de su categoría en Mérida y Cristian Vélez.
La presencia del Sistecrédito refuerza la participación internacional confirmada hasta el momento, en la que figuran la Selección Nacional de Cuba, el club continental Localiza Meoo de Brasil y la escuadra portuguesa Tavfer, que incluye en sus filas al venezolano Leangel Linarez. Asimismo, la organización registra la segura comparecencia de dos equipos colombianos más aún por confirmar.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
Ruta
Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *29 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)
Ruta
Mundial de Ruta 2026: Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en las pruebas al cronómetro
En una demostración absoluta de potencia, Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 hasta ahora. La nacida en Bogotá hace 17 años detuvo el cronómetro con un tiempo excepcional para consolidarse dentro del top 15 en la exigente prueba de la Contrarreloj Individual (CRI) de la categoría junior femenina.
El circuito urbano trazado por las calles de Montreal, que inició en la avenida du Parc y concluyó en las inmediaciones del icónico parque Jeanne-Mance, planteó un recorrido técnico de 10,7 kilómetros con 91 metros de desnivel acumulado. En este escenario, la vigente campeona de la Vuelta del Futuro estuvo a la altura de las mejores especialistas del planeta, manteniendo un ritmo constante y una aerodinámica impecable en cada curva del trazado canadiense.
El podio de la crono de las juveniles lo adornaron la polaca María Okrucińska, quien ocupó la primera posición acompañada de la belga Yana Decruyenaere 2° y de la británica Aalia Clay 3°. La otra colombiana en competencia, Estefanía Castillo terminó en el puesto 46°.
Con este resultado, Zara Sofía Lamprea revalida su condición como la principal carta de renovación del ciclismo femenino en Colombia. Su presencia en el top 15 mundial ratifica que el proceso deportivo liderado por la Federación Colombiana de Ciclismo marcha por el camino correcto de cara al recambio generacional en la rama femenina.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Junior Femenina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (10,7 km)
|1
|María Okrucińska
|Polonia
|15:17
|2
|Yana Decruyenaere
|Bélgica
|0:12
|3
|Aalia Clay
|Gran Bretaña
|0:24
|4
|Anja Grossmann
|Suiza
|0:24
|5
|Laura Fivé
|Bélgica
|0:35
|6
|Klara Dworatzek
|Alemania
|0:39
|7
|Liliana Edwards
|Estados Unidos
|0:41
|8
|Alejandra Neira
|Italia
|0:41
|9
|Matilde Rossignoli
|España
|0:45
|10
|Gabby McHugh
|Gran Bretaña
|0:48
|11
|Augustė Mikutytė
|Lituania
|0:50
|12
|Edda Bieberle
|Alemania
|1:00
|13
|Valentina García
|México
|1:00
|14
|Zara Sofía Lamprea
|Colombia
|1:00
|46
|Estefanía Castillo
|Colombia
|2:21