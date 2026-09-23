CRO Race: Juan Sebastián Molano entra tercero en la segunda etapa y sigue líder

El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) salvó el liderato de la CRO Race 2026, luego de entrar tercero en la segunda etapa, disputada sobre una distancia de 114,5 kilómetros, entre las ciudades croatas de Biograd na Moru y Novalja.

En una ajustada definición, el danés Carl-Frederik Bévort (Uno-X Mobility) se llevó la victoria impulsado por el extraordinario trabajo de su equipo, que lo dejó bien posicionado para superar en los metros finales al croata Nicolas Gojković (Pogi Team Gusto Ljubljana).

Dentro del grupo principal, con el mismo tiempo del vencedor, ingresó a la meta el también colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), quien ocupó ocupó la casilla 68°.

La prestigiosa carrera croata continuará este jueves con la tercera etapa, una jornada ondulada de 174,5 kilómetros entre las ciudades de Krk y Labin, que incluye cuatro puertos montañosos categorizados.

CRO Race (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Biograd na Moru – Novalja (114,5km)

1 Carl-Frederik Bevort Uno-X Mobility 2:42:08 2 Nicolás Gojkovic Pogi Team Gusto Ljubljana m.t. 3 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates-XRG m.t. 4 Lorenzo De Longhi Cofidis m.t. 5 Davide Donati Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 6 Matis Louvel NSN Cycling Team m.t. 7 Henrik Pedersen Uno-X Mobility m.t. 8 Brody McDonald Modern Adventure Pro Cycling m.t. 9 Gabriele Bessega Team Polti VisitMalta m.t. 10 Edward Theuns Lidl-Trek m.t. 68 Daniel Felipe Martínez Red Bull-BORA-hansgrohe m.t.

Clasificación General Individual