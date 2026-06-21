Tour de Eslovenia: Florian Lipowitz gana la última etapa y se consagra campeón

El Red Bull – BORA – hansgrohe cerró con broche de oro su actuación en el Tour de Eslovenia con el alemán Florian Lipowitz gananado la última etapa en Novo Mesto para consagrarse como campeón.

Al corredor teutón lo acompañaron en el podio su compañero de equipo, el italiano Giulio Pellizzari y el esloveno Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious), quien de paso terminó como el mejor joven de la carrera.



Podio final del Tour de Eslovenia 2026. (Foto © Feel Slovenia)

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se clasificó en la casilla 60° a más de 42 minutos del ganador.

Lipowitz, que sucedió en el palmarés de la carrera eslovena al noruego Anders Halland Johannessen, campeón el año pasado, se convirtió en el primer alemán en ganar la competencia, que cumplió 32 ediciones.

Tour de Eslovenia (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Litija – Novo mesto (169,4 km)

1 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 4:03:16 2 Laurence Pithie Red Bull-BORA-hansgrohe 0:24 3 Alessandro Fancellu MBH Bank Ballan Telecom Fort 0:24 4 Joel Nicolau Caja Rural-Seguros RGA 0:24 5 Iván Cobo Equipo Kern Pharma 0:24 6 Hugo de la Calle Burgos Burpellet BH 0:24 7 Sebastian Berwick Caja Rural-Seguros RGA 0:24 8 Alex Tolio Bardiani-CSF 7 Saber 0:24 9 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 0:24 10 LucaCovili Bardiani-CSF 7 Saber 0:24 57 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 6:40

Clasificación General Individual