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Nils Sinschek se impone en la jornada inaugural del Tour de Kumano 2026
La jornada inaugural del Tour de Kumano 2026 quedó en manos de Nils Sinschek (Li Ning Star). El ciclista neerlandés logró su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 125,4 kilómetros por los alrededores de Inami, en el distrito de Higashitonami, Japón.
Sinschek, quien de paso se convirtió en el primer líder de la prueba nipona, entró 18 segundos por delante del pelotón. Segundo y tercero entraron sus compañeros de equipo, el australiano Cameron Scott y el neozelandés Luke Mudgway.
El único pedalista suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó en la casilla 45° a 24 segundos del ganador.
La carrera japonesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la segunda etapa, de las cuatro pactadas, un circuito de 127,5 kilómetros en la población de Kozagawa con tres subidas de tercera categoría.
Tour de Kumano (2.2)
Resultados Etapa 1 | Inami – Inami (125,4 km)
|1
|Nils Sinschek
|Li Ning Star
|2:51:56
|2
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|0:18
|3
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:18
|4
|Andrea D’Amato
|Team UKYO
|0:18
|5
|Atsushi Oka
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|0:18
|6
|Nicolo Garibbo
|Team UKYO
|0:18
|7
|Giuseppe Sciarra
|Team Nippo Nuovacomauto Obor
|0:18
|8
|Takumi Yamada
|Shimano Racing Team
|0:18
|9
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|0:18
|10
|Niccolo Iacchi
|Team Nippo Nuovacomauto Obor
|0:18
|45
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|0:24
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¿Y…quién es él? Giulio Pellizzari, el ‘Mesías Prometido’ en Italia
Desde siempre, generalmente en el deporte esto de la búsqueda de los “reemplazos, sucesores, o herederos”, ha sido y es una “tarea” bien difícil de llevar a cabo o igualmente, un “oficio” al que muchos se han dedicado obteniendo resultados que muchas veces no son los esperados y en pocas oportunidades se han visto superando esa delgada línea que existe entre el “éxito” o el “ fracaso” de una gestión que depende de múltiples factores, ignorados por la premura, acelerados por la ambición y en otros hasta desperdiciados por desconocimiento de los “descubridores, cazadores de talentos, formadores, orientadores”, etc.
En el caso del ciclismo, la historia se encuentra llena de casos en los que la búsqueda del “Sucesor” ha llegado a convertirse casi en una obsesión como ha sucedido en Bélgica desde 1978 hasta hoy con Eddy Merckx, en Francia desde hace 40 años con Bernard Hinault, en España con Alberto Contador desde 2017 o en Italia con Vincenzo Nibali desde 2022 y en Colombia esa búsqueda duró 18 años, cuando Lucho Herrera se retiró en 1992 hasta la aparición de Nairo Quintana en 2010.
En varios países como el nuestro, la búsqueda terminó después de Quintana con Egan Bernal, pero en otros como Francia, Italia y España la “cacería” y hasta angustia o expectativa por encontrar al heredero de tantas y tantas glorias e historia de sus antecesores. Ya los “buscadores” han fracasado en muchos casos con joyas que finalmente no tenían tantos quilates como se anunciaron, pero esa búsqueda sigue y seguirá de manera continua día y noche hasta encontrar el tesoro anhelado.
El Heredero en Italia
Tal parece hoy que en Francia e Italia los buscadores han encontrado finalmente al “Mesias Prometido” personalizado en los jóvenes Paul Seixas y Giulio Pellizzari quienes han venido despuntado ya al mejor nivel en el lote de las estrellas del ciclismo actual y se preparan para llegar al trono que han dejado vacante sus antecesores y ocuparlo.
Mientras Seixas con 19 años anuncia su aparición en el próximo Tour de Francia, Pellizzari con la frescura de sus 22 años aparece por tercer año consecutivo en el Giro de Italia luciendo la camiseta del Red Bull – BORA – hansgrohe desde el año anterior y exhibiendo como palmarés una etapa y subcampeón de la general detrás de Isaac del Toro en el Tour del Avenir de 2023 y luego una victoria en la Vuelta a España el año pasado, mientras en esta temporada viene de ocupar un tercer puesto en la Tirreno-Adriático e imponerse magistralmente en el Tour de los Alpes sobre clientes de la talla de Egan Bernal, Ben O’Connor, Tom Pidcock, entre otros.
Su experiencia en el Giro de Italia en los dos años anteriores lo muestran ocupando los puestos 49° en 2024 y sexto en 2025, lo que ratifica el resultado de un proceso de crecimiento físico y mental que viene desde 2022 inicialmente con el equipo Bardiani y lo convierten en la gran esperanza italiana para disputar un puesto en el podio final en esta versión de la “carrera rosada” que se inicia mañana viernes.
Su condición como escalador puro, la presencia en un poderoso equipo como el Red Bull – BORA – hansgrohe y los logros de este año le garantizan de antemano un esperado gran protagonismo por parte de los medios de comunicación de Italia y una inmensa afición que está aprendiendo a admirarlo y lo esperan, ojalá como el verdadero sucesor y heredero de las glorias del “Tiburón” Vincenzo Nibali, el último de los héroes de un país donde el ciclismo es religión: Italia.
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Victoria de Dusan Rajovic en le segunda etapa del Tour de Grecia; Edgar Cadena mejora en la general
En otro final a pura velocidad, Dusan Rajovic se impuso al sprint en la segunda etapa Tour de Grecia 2026, desarrollada entre las ciudades de Karpenisi y Larissa con un recorrido de 157,6 kilómetros.
El corredor serbio del Solution Tech-NIPPO-Rali cosechó su novena victoria de la temporada, en una jornada de 3 horas, 36 minutos y 41 segundos.
El podio del día lo completaron el griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping) y el letón Kristians Belohvosciks (BIKE AID), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El único pedalista latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) llegó de nuevo en el grupo principal, esta vez en la casilla 17° con el mismo tiempo del ganador.
La carrera griega, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con un recorrido montañoso de 207 kilómetros entre las ciudades de Volos y Lamia, que incluye tres puertos categorizados.
ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1)
Resultados Etapa 2 | Karpenisi – Larissa (157,6 km)
|1
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|3:36:15
|2
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|m.t.
|3
|Kristians Belohvosciks
|BIKE AID
|m.t.
|4
|Kasper Andersen
|Swatt Club
|m.t.
|5
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|6
|Nahom Efriem
|BIKE AID
|m.t.
|7
|Stepan Zahalka
|Kasper crypto4me
|m.t.
|8
|Mads Andersen
|Swatt Club
|m.t.
|9
|Jordi López
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|10
|Matthew Walls
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
|17
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
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Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Giro de Italia
La historia del Giro de Italia se remonta al 13 de mayo de 1909, cuando tuvo su primera edición, en una carrera organizada por el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport que contó la participación de 127 ciclistas de los cuales sólo 49 llegaron a la meta en Milán.
El primer ciclista colombiano en correr la Corsa Rosa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1973 y la primera participación de un equipo nacional fue en 1985, cuando el equipo Varta-Café de Colombia, capitaneado por Reynel Montoya, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda italiana son Hernán Buenahora con 9 entre los cuales se destaca su sexto lugar en el 2000. Y Mauricio Ardila con 8 participaciones donde sobresale su puesto 15° en 2010.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta el top 10 de los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la ronda italiana, la primera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 109, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capitulo especial, con actuaciones memorables.
*9 participaciones – Hernán Buenahora (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*8 participaciones – Mauricio Ardila (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
*7 participaciones – Luis Felipe Laverde (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
*7 participaciones – José Rodolfo Serpa (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
*7 participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2023)
*7 participaciones – Fernando Gaviria (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
*6 participaciones – Nelson ‘Cacaito’ Rodríguez (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)
*6 participaciones – Rúber Albeiro Marín (1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
*6 participaciones – José ‘Chepe’ González (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*6 participaciones – Freddy González (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)