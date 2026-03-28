Alexander Salby gana la penúltima etapa del Tour de Tailandia; Eduardo Sepúlveda firme en el 2° puesto

La quinta y penúltima etapa del Tour de Tailandia 2026 quedó en manos de Alexander Salby (Li Ning Star). El danés fue el más rapido en el sprint y logró su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 136,5 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sri Chiang Mai.

El corredor escandinavo, de 27 años, que alcanzó su segundo triunfo de la temporada, superó al francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) y al neerlandés Jesper Rasch (China Anta – Mentech Cycling Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en el pelotón en la casilla 42° con el mismo tiempo del ganador y sigue metido en el podio paracial.

En lo referente a la clasificación general, el kazajo Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el corredor gaucho Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) a tan solo 4 segundos del líder.

El último capítulo de la carrera tailandesa se disputará este domingo con un recorrido de 125,6 kilómetros en un circuito en la provincia de Nong Khai, donde conoceremos al sucesor del danés Alexander Salby, campeón del año pasado.

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)

Resultados Etapa 5 | Sri Chiang Mai – Sri Chiang Mai (136,5 km)

1 Alexander Salby Li Ning Star 2:52:09 2 Pierre Barbier Terengganu Cycling Team m.t. 3 Jesper Rasch China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 4 Tom Sexton St George Continental Cycling Team m.t. 5 Oskar Nisu China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 6 Mihkel Räim Quick Pro Team m.t. 7 Cameron Scott Li Ning Star m.t. 8 Nicholas Kergozou St George Continental Cycling Team m.t. 9 Markus Pajur Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team m.t. 10 Nati Samansanti Grant Thornton Cycling Team m.t. 42 Eduardo Sepúlveda *Argentina Li Ning Star m.t.



Vadim Pronskiy , líder del Tour de Tailandia 2026. (Foto © Terengganu Cycling Team)

Clasificación General Individual