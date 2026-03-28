Ruta
Alexander Salby gana la penúltima etapa del Tour de Tailandia; Eduardo Sepúlveda firme en el 2° puesto
La quinta y penúltima etapa del Tour de Tailandia 2026 quedó en manos de Alexander Salby (Li Ning Star). El danés fue el más rapido en el sprint y logró su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 136,5 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sri Chiang Mai.
El corredor escandinavo, de 27 años, que alcanzó su segundo triunfo de la temporada, superó al francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) y al neerlandés Jesper Rasch (China Anta – Mentech Cycling Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en el pelotón en la casilla 42° con el mismo tiempo del ganador y sigue metido en el podio paracial.
En lo referente a la clasificación general, el kazajo Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el corredor gaucho Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) a tan solo 4 segundos del líder.
El último capítulo de la carrera tailandesa se disputará este domingo con un recorrido de 125,6 kilómetros en un circuito en la provincia de Nong Khai, donde conoceremos al sucesor del danés Alexander Salby, campeón del año pasado.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 5 | Sri Chiang Mai – Sri Chiang Mai (136,5 km)
|1
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|2:52:09
|2
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|3
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|4
|Tom Sexton
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|5
|Oskar Nisu
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|6
|Mihkel Räim
|Quick Pro Team
|m.t.
|7
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|m.t.
|8
|Nicholas Kergozou
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|9
|Markus Pajur
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|10
|Nati Samansanti
|Grant Thornton Cycling Team
|m.t.
|42
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|15:00:29
|2
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|0:03
|3
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0:09
|4
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:25
|5
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:05
|6
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:29
|7
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:38
|8
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|0:38
|9
|Shoma Hayashibara
|Shimano Racing Team
|0:40
|10
|Kane Richards
|Roojai Insurance Winspace
|0:42
Ruta
Jhonatan Chaves redondea el dominio del Nu Colombia en la Vuelta al Valle; Javier Jamaica bicampeón
Se disputó la quinta y última etapa de la Vuelta al Valle 2026 y los del Nu Colombia siguieron dando de qué hablar en territorio valluno. Esta vez la victoria le correspondió a Jhonatan Chaves, luego de recorrer 84 kilómetros en el municipio de Palmira.
El equipo morado fue gran animador de la carrera con el bogotano Javier Jamaica, quien entró en el pelotón, revalidando el título obtenido el año pasado y sumando un nuevo título a su palmarés deportivo tras dos victorias de etapa.
El podio de la Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026 lo completaron los cundinamarqueses Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, Respectivamente.
En las cinco jornadas el Nu Colombia sumó cuatro victorias , dos con Jamaica, una con Contreras en la crono y la cuarta con Chaves en la jornada final. El triunfo restante quedó en manos de Cristián Vélez (Team Sistecredito).
RESULTADOS FINALES
Ruta
Alexis Guerin se queda con el quinto capítulo de la Volta Alentejo con Jesús David Peña 4° y Adrián Bustamante 11°
En un final picando hacia arriba, Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) salió victorioso en la penúltima etapa de la Volta Alentejo, que se disputó entre Vila Viçosa y la Serra de São Mamede con un kilometraje de 153,3 kilómetros.
El talentoso corredor galo contabilizó un tiempo de 3 horas y 49 minutos, para vencer al portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling) y su compatriota Ugo Fabries (UAE Team Emirates Gen Z), segundo y tercero en línea de meta respectivamente.
En cuanto a los colombianos, estos cumplieron una destacada actuación con Jesús David Peña (Efapel Cycling) en el 4° puesto y con Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la casilla 11°
En la nueva general individual, Peña, ascendió al tercer cajón del podio a tan sólo 7 segundos del líder británico, Noah Hobbs (EF Education – Aevolo), que siguió al frente de la prueba, ahora con una mínima ventaja de 6 segundos sobre el argentino German Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé).
La carrera portuguesa se definirá este domingo con una etapa de 163,1 kilometros entre Mouta y Évora, donde conoceremos al sucesor del británico Noah Hobbs, campeón del año pasado.
Volta ao Alentejo (2.2)
Resultados Etapa 4 | Vila Viçosa – Portalegre (Serra de São Mamede) (153,3 km)
|1
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|3:49:00
|2
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:06
|3
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:17
|4
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:24
|5
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:25
|6
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|0:26
|7
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:36
|8
|Zac Marriage
|NSN Development Team
|,,
|9
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:40
|11
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:44
Ruta
Axel Laurance ganó en Valdobbiadene y asumió el liderato de la Settimana Coppi e Bartali
El francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) ganó este sábado la cuarta etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, disputada entre Ponte di Piave y Valdobbiadene sobre 159,6 kilómetros. Con el triunfo, el corredor galo retomó el comando de una apretada clasificación general de la ronda italiana.
Laurance volvió a mostrarse sólido en la definición y sumó su segundo triunfo parcial en esta edición, después de imponerse en una jornada que volvió a resolverse entre los hombres más fuertes del grupo principal. El corredor del INEOS superó en meta al suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), segundo en la fracción y que le cedió el suéter de líder por escasos segundos.
La llegada a Valdobbiadene confirmó el buen momento del corredor francés, que ya había ganado en el arranque de la competencia y que ahora aprovechó esta nueva victoria para recuperar la camiseta de líder a una sola jornada del final.
La competencia que año a año conmemora a los dos grandes leyendas del ciclismo italiano, Fausto Coppi y Gino Bartali, se cerrará este domingo con la quinta etapa entre Cormons y Gemona del Friuli, sobre 165,5 kilómetros en un duelo de segundos entre la parte alta de la general.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
Resultados Etapa 4 | Ponte di Piave – Valdobbiadene (159,6 km)
|1
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|3:38:25
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|3
|Riccardo Lorello
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|m.t.
|4
|Nicolò Arrighetti
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|m.t.
|5
|Giovanni Bortoluzzi
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|m.t.
|6
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|m.t.
|8
|Alessio Menghini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|9
|Filippo Turconi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|10
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|m.t.