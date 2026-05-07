Connect with us

Ruta

Victoria de Dusan Rajovic en le segunda etapa del Tour de Grecia; Edgar Cadena mejora en la general

Publicado

Hace 57 mins

el

El serbio Dusan Rajovic ganó la segunda etapa del Tour de Grecia 2026. (Foto Archivo © Solution Tech-NIPPO-Rali)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

¿Y…quién es él?  Giulio Pellizzari, el ‘Mesías Prometido’ en Italia

Publicado

Hace 42 mins

el

7 mayo, 2026

Por

El italiano Giulio Pellizzari se destacó en la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic / Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Giro de Italia

Publicado

Hace 57 mins

el

7 mayo, 2026

Por

El santandereano Hernán Buenahora, el colombiano con más participaciones en la 'Corsa Rosa'. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Nils Sinschek se impone en la jornada inaugural del Tour de Kumano 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

7 mayo, 2026

Por

El neerlandés Sinschek Nils ganó la primera etapa del Tour de Kumano 2026. (Foto © Tour de Kumano)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.