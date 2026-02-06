Mauro Schmid gana la Muscat Classic con Adam Yates 2°; Diego Pescador el mejor latinoamericano

En un final muy movido y lleno de emociones, Mauro Schmid ganó la Muscat Classic 2026. El suizo del Team Jayco AlUla aprovechó la ventaja numérica de su equipo en la definición y derrotó al británico Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), luego de recorrer 170,3 kilómetros entre las localidades de Al Mouj y Al Bustan, en la península arábiga.

El podio lo cerró el australiano Luke Plapp, compañero de equipo del ganador, mientras que el top 5 lo completaron el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) y el neerlandés Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike).

En cuanto a los colombianos en competencia, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor latinoamericano en la casilla 30° a 15 segundos Schmid. Por otro lado, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) no terminaron la competencia.

Mañana el mismo grupo de pedalistas dará apertura al Tour de Omán, que contará con la participación de cinco colombianos. La jornada inaugural será de 170,9 kilómetros, en un final propicio para los sprinters.

Resultados Muscat Classic (1.Pro)

Al Mouj – Al Bustan (176,2 km)