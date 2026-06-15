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Paracycling

Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de contrarreloj bajaron el telón en Soacha

Publicado

Hace 5 horas

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Eulises Juvenal León, Iván Camilo Barreto y Ángel David González, en el podio de la categoría C2. (Foto © IDRD)
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Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de ruta iniciaron en Soacha

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Soacha celebró con éxito la primera jornada de las pruebas de ruta del Campeonato Nacional de Paracycling 2026. (Foto © FCC)
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Bogotá, gran dominador del ciclismo de pista en el Campeonato Nacional de Paracycling 2026. (Foto FCC © Carlos Cruz)
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Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 trazan el camino hacia Los Ángeles 2028

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13 junio, 2026

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Carolina Munévar, una de las referentes del paracycling colombiano. (Foto © FCC)
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