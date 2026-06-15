Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de contrarreloj bajaron el telón en Soacha
Con la disputa de las pruebas de contrarreloj individual en la zona rural de Soacha, concluyó el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que durante cinco jornadas reunió a los mejores exponentes del país en las modalidades de pista y ruta.
La jornada final exigió al máximo a los deportistas, quienes enfrentaron un recorrido técnico y demandante en la lucha contra el cronómetro para definir a los últimos campeones nacionales de la temporada.
En la categoría Hombres B, el antioqueño Nelson Javier Serna se quedó con el título nacional tras registrar un tiempo de 30 minutos y 11 segundos, superando a su compañero de delegación Miguel Ángel Bolívar, quien obtuvo la medalla de plata.
Entre las Damas B, la representante de Bogotá Sara Cruz conquistó la medalla de oro con un tiempo de 41:33. El podio fue completado por la boyacense Claudia Patricia Argüello y la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, plata y bronce, respectivamente.
Una de las definiciones más emocionantes del día se vivió en la categoría Hombres C15, donde el cundinamarqués Nixon Alejandro Salgado se adjudicó el campeonato nacional por apenas 1.1 segundos de diferencia sobre el bogotano Marlon Ramiro Zambrano. El tercer lugar fue para el tolimense David Alberto Fonseca. En la rama femenina de esta categoría, la única participante, Dayana Julieth Gómez Calderón, de Casanare, obtuvo el título nacional.
En la categoría Hombres C2, el oro fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, quien dominó la prueba con un tiempo de 33:08. La plata quedó en manos del bogotano Eulises Juvenal León y el bronce fue para el también cundinamarqués Ángel David González. Por su parte, en las Damas C2, la múltiple campeona paralímpica y mundial Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, ratificó su favoritismo y se llevó el título nacional.
Bogotá celebró un destacado doblete en la categoría Hombres C3, gracias a las actuaciones de Esneider Muñoz, campeón nacional, y David Ricardo Romero, quien se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para el tolimense Heraldo Rivera.
La categoría Hombres C4 presentó una de las competencias más cerradas de la jornada. El boyacense Johan Esteban Díaz se coronó campeón nacional con un registro de 31:50, seguido por el antioqueño Kevin Yesid Sarria y el cundinamarqués Ramón Oliveros Flórez, quienes completaron el podio.
En Hombres C5, el representante de Antioquia Carlos Andrés Vargas fue el más rápido de la categoría y obtuvo la medalla de oro. La plata quedó para José Oliverio Patiño, de Boyacá, mientras que el bronce fue para el nariñense Diego Andrés López. Entre las Damas C5, la campeona nacional fue Ángela María Cultid, de Nariño.
Las competencias de handbike también entregaron grandes emociones. En la categoría H4, el oro fue para Camilo Andrés Castellanos, representante de las Fuerzas Armadas, seguido por John Fernando Sánchez, de Risaralda, y Pedro Antonio Padilla, de Nariño. En H5, el risaraldense Leonardo Favio Varón conquistó el título nacional, acompañado en el podio por Sergio Iván Minas, de Caldas, y Francisco Jenaro Pedraza, de Fuerzas Armadas.
La categoría H3 tuvo como ganador al caldense Juan Humberto Forero, quien superó al bogotano Víctor Alfonso Vivas y a su coterráneo Jhon Jairo Giraldo, segundo y tercero, respectivamente.
Entre los deportistas con discapacidad visual, la categoría II1 masculina dejó una definición muy ajustada entre Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, y Brayan Giovanny Cepeda de Bogotá. Apenas cuatro segundos separaron a ambos corredores en la lucha por el título nacional. El podio lo completó el boyacense José Guillermo González. En la rama femenina, la bogotana Giselle Natalia Hernández González se adjudicó la medalla de oro, seguida por Vanessa Alvarado, de Boyacá, y Ángela María García, de Risaralda.
Las pruebas de triciclo también definieron a sus campeones nacionales. En la categoría T1 masculina, el bogotano César Alberto Fernández se llevó la victoria, escoltado por Jhojan Sneider González, de Cundinamarca, y José Fernando Hernández, del Cauca. En T2 masculina, el oro fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien superó por apenas seis segundos al risaraldense Luis Alberto Alzate, mientras que el boyacense Sergio Andrés Mesa completó el podio. La campeona de la categoría T2 femenina fue la cundinamarquesa Laura Natalia Rodríguez.
Con la finalización de las pruebas contrarreloj, concluyó oficialmente el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, evento que reunió a los mejores exponentes del país y que ratificó el crecimiento competitivo del paraciclismo colombiano. En la clasificación final de la ruta, Bogotá se consagró como la delegación más destacada del certamen con 20 medallas (12 de oro, 7 de plata y 1 de bronce), seguida por Cundinamarca, con 16 preseas, y Boyacá, que completó el podio del medallero general con 13 metales.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de ruta iniciaron en Soacha
Una vez terminadas las pruebas de pista, el ciclismo de ruta tuvo su primera jornada en el Campeonato Nacional de Paracycling 2026 que se realizan en el circuito de Ciudad Verde, en Soacha, escenario que reunió a los mejores exponentes del país en las pruebas de ruta individual. La jornada estuvo marcada por competencias de gran exigencia física y finales muy disputadas en las diferentes categorías funcionales.
La programación comenzó con la categoría II1 masculina, en la que el bogotano Brayan Giovanny Cepeda se adjudicó el título nacional tras imponerse en un emocionante cierre con un tiempo de 48 minutos y 7 segundos. La definición fue extremadamente ajustada, pues Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, cruzó la meta apenas un segundo después para quedarse con la plata, mientras que José Guillermo González, de Boyacá, completó el podio a solo dos segundos del vencedor.
En la prueba femenina II1, Giselle Natalia Hernández, representante de Bogotá, confirmó su gran momento deportivo al conquistar una nueva medalla de oro con un tiempo de 49:28. La vallecaucana Madelem Chico Velasco obtuvo la plata y la boyacense Vanessa Alvarado se quedó con el bronce.
La categoría T1 masculina tuvo como vencedor al bogotano César Alberto Fernández, quien dominó la competencia para imponerse con un registro de 55:37. Los corredores del Cauca Julián Eduardo Sarria y José Fernando Hernández ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.
En la categoría T2 masculina, el triunfo fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien marcó el mejor tiempo del día con 47:42. El risaraldense Luis Alberto Alzate logró la medalla de plata, mientras que el huilense Camilo Andrés Arias completó el podio con el bronce.
La prueba femenina T2 contó con una única participante, Laura Natalia Rodríguez, de Cundinamarca, quien cumplió con éxito el recorrido para adjudicarse el título nacional de la categoría.
En la categoría C2 masculina, el bogotano Eulises Juvenal León ratificó su condición de referente nacional tras quedarse con la victoria en 53:50. La medalla de plata fue para Julián Camilo Gil, de Antioquia, mientras que Iván Camilo Barreto Acevedo, de Cundinamarca, ocupó la tercera posición.
La competencia masculina C3 ofreció otro destacado resultado para Bogotá gracias al triunfo de Esneider Muñoz, quien superó por escasos segundos a su compañero de delegación David Ricardo Romero. El tercer lugar fue para Heraldo Rivera, representante del Tolima.
En la rama femenina C2, la boyacense Daniela Carolina Munévar volvió a exhibir toda su experiencia y calidad deportiva para conquistar el campeonato nacional de ruta. La medalla de plata fue para Yady Vanessa Fernández, del Valle del Cauca, mientras que Rosa Alvarado, del Tolima, obtuvo el bronce.
La categoría femenina C15 coronó a Dayana Julieth Gómez, de Casanare, quien fue la única participante en competencia y logró sumar un nuevo título nacional para su departamento.
En la prueba femenina C5, Paula Andrea Ossa, de Bogotá, mantuvo su dominio durante el campeonato al imponerse con autoridad para quedarse con la medalla de oro. La nariñense Ángela María Cultid obtuvo la medalla de plata.
La categoría C4 masculina tuvo una amplia participación y fue dominada por el bogotano Juan José Ríos, quien completó el recorrido en 1:04:53 para proclamarse campeón nacional. El nariñense Yordan Jesid Bastidas se quedó con la plata y Guido Fernando Cardona, del Valle del Cauca, aseguró el bronce.
Uno de los resultados más destacados de la jornada se produjo en la categoría C5 masculina, donde el vallecaucano Edwin Alexander Sandoval se coronó campeón nacional tras una sólida presentación. José Oliverio Patiño, de Boyacá, logró la medalla de plata y Diego Andrés López, de Nariño, completó el podio.
La prueba masculina C15 dejó una vibrante disputa por las medallas. El campeón fue Nelson Eduardo Reinoso, del Tolima, quien cruzó la meta en primer lugar tras una cerrada batalla con los representantes de Bogotá Marlon Ramiro Zambrano y Elver Antonio Ramírez, plata y bronce respectivamente. Además, Nixon Alejandro Salgado, de Cundinamarca, se adjudicó la clasificación de metas volantes al sumar 15 puntos durante la competencia.
En las categorías visuales, Nelson Javier Serna, de Antioquia, conquistó el título nacional de la categoría B masculina, seguido por Miguel Ángel Bolívar, también representante antioqueño.
Por su parte, la bogotana Sara Cruz se quedó con la medalla de oro en la categoría B femenina tras una destacada actuación sobre el circuito de Ciudad Verde. Claudia Patricia Argüello, de Boyacá, obtuvo la plata y Saray Castillo, del Valle del Cauca, completó el podio.
La jornada también entregó títulos en las categorías handbike. En H3 masculino, el campeón nacional fue Juan Humberto Forero, de Caldas, quien superó a José Alejandro Parra, de Cundinamarca, y a José Darío Aguirre, de Risaralda.
En H4 masculino, Camilo Andrés Castellanos, representante de Fuerzas Armadas, alcanzó el primer lugar tras completar una destacada presentación. La medalla de plata fue para Fredy Humberto Perdomo, de Cundinamarca, mientras que John Fernando Sánchez, de Risaralda, obtuvo el bronce.
Finalmente, en la categoría H5 masculina, Leonardo Favio Varón, de Risaralda, se proclamó campeón nacional al imponerse en un emocionante duelo frente al caldense Sergio Iván Minas. El representante de Fuerzas Armadas, Francisco Jenaro Pedraza, completó el podio de la especialidad.
Con esta jornada de ruta disputada en Ciudad Verde, el Campeonato Nacional de Paracycling continúa consolidándose como el principal escenario de competencia del país para los deportistas paralímpicos, quienes siguen demostrando un alto nivel técnico y competitivo en cada una de las categorías.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: Bogotá dominó en el ciclismo de pista
La tercera y última jornada del ciclismo de pista en el Campeonato Nacional de Paracycling, que se desarrolló en el Velódromo Luis Carlos Galán, dejó emociones en cada una de las pruebas disputadas y confirmó el alto nivel competitivo de los mejores exponentes del ciclismo paralímpico colombiano.
La programación estuvo marcada por las finales de velocidad por equipos, kilómetro contrarreloj para deportistas visuales y múltiples competencias de scratch en las diferentes categorías funcionales.
La primera medalla dorada del día se entregó en la prueba de velocidad por equipos, donde la selección de Bogotá, integrada por Carmelo Sánchez, Edwin Fabián Matiz y Paula Andrea Ossa, se impuso con un registro de 1:08.696 para quedarse con el título nacional. La plata fue para Cundinamarca con Ramón Oliveros. Eduardo Cubillos y Laura Valentina Pedroza, mientras que el Valle del Cauca completó el podio con Luis Miguel Cifuentes Renjifo, Samuel Andrés González y Yady Vanessa Fernández.
En el kilómetro contrarreloj masculino para deportistas de la categoría B, el antioqueño Nelson Javier Serna ratificó su condición de favorito al conquistar la medalla de oro con un destacado tiempo de 1:03.148. Su compañero de departamento, Miguel Ángel Bolívar, obtuvo la medalla de plata para consolidar el dominio antioqueño en la especialidad.
La prueba femenina del kilómetro para la categoría B ofreció una cerrada disputa entre las principales especialistas del país. Daniela Alejandra Miranda, de Antioquia, logró el título nacional con un tiempo de 1:19.459, superando por apenas dos décimas a Saray Castillo, del Valle del Cauca. El podio fue completado por la bogotana Sara Cruz, quien se adjudicó la medalla de bronce.
En el scratch femenino C2, la múltiple campeona nacional y referente del paracycling colombiano, Daniela Carolina Munévar Flórez, de Boyacá, volvió a demostrar su jerarquía al quedarse con la victoria. La medalla de plata fue para Yady Vanessa Fernández Bravo, del Valle del Cauca, mientras que Natalia Andrea Correa Zapata, de Antioquia, se llevó el bronce.
La categoría C5 femenina tuvo como vencedora a Paula Andrea Ossa, representante de Bogotá, quien sumó una nueva medalla de oro para la delegación capitalina. Laura Valentina Pedroza, de Cundinamarca, finalizó en la segunda posición para quedarse con la plata.
Otra de las competencias destacadas fue el scratch femenino II1, donde Giselle Natalia Hernández le entregó una nueva victoria a Bogotá tras imponerse en una prueba muy disputada. Ángela María García, de Risaralda, obtuvo la medalla de plata, mientras que Vanessa Alvarado, de Boyacá, completó el podio con el bronce.
En la rama masculina II1, Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, se proclamó campeón nacional luego de una sólida actuación en la prueba de scratch. José Guillermo González, de Boyacá, se adjudicó la medalla de plata y Miguel Ángel Vargas, del Valle del Cauca, consiguió el bronce.
La final masculina C2 fue dominada por el bogotano Eulises Juvenal León, quien cruzó la meta en primer lugar para quedarse con el título nacional. El segundo lugar fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, mientras que Julián Camilo Gil, de Antioquia, cerró el podio en la tercera posición.
Bogotá también celebró en el scratch masculino C3 gracias al triunfo de Esneider Muñoz. La plata quedó en manos de su compañero de delegación David Ricardo Romero, consolidando un valioso uno-dos para la capital del país. Eduardo Cubillos, de Cundinamarca, obtuvo la medalla de bronce.
En la categoría C4 masculina, Diego Germán Dueñas volvió a exhibir su experiencia y potencia para conquistar la medalla de oro. Juan José Ríos aseguró la plata para Bogotá, mientras que Guido Fernando Cardona, del Valle del Cauca, completó el podio con la medalla de bronce.
El cierre de la jornada llegó con el scratch masculino C5, donde Carlos Andrés Vargas, de Antioquia, se impuso en una exigente competencia para adjudicarse el título nacional. Edwin Fabián Matiz, de Bogotá, finalizó segundo, mientras que Mauricio Alejandro Peña, de Fuerzas Armadas, alcanzó la medalla de bronce.
Con los resultados de la pista ya consolidados, Bogotá finalizó como la delegación más laureada del certamen con un total de 37 medallas, distribuidas en 23 oros, ocho platas y seis bronces. Boyacá ocupó el segundo lugar del medallero con 12 preseas, mientras que Antioquia cerró el podio general con 20 medallas. Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Fuerzas Armadas también sumaron actuaciones destacadas durante el campeonato.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 trazan el camino hacia Los Ángeles 2028
Colombia alcanzó la mejor participación en unos Paralímpicos en París 2024. Logró 28 podios y siete de ellos dorados. En una sola edición sumó más oros que en las participaciones anteriores (se sumaban seis). Para Los Angeles 2028 el objetivo es superar esa marca y el primer paso se da en el país, con los II Juegos Parasuramericano Valledupar 2026.
Este evento multideportivo que se cumplirá del 5 al 16 de julio en la capital del Cesar y el municipio de Codazzi como subsede, marca el inicio del camino hacia la máxima cita del sector. Reunirá a 1.105 deportistas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales de 11 países del continente.
Para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá, Uruguay y Venezuela competirán en 13 deportes: para atletismo; goalball; para tiro con arco; para natación; para powerlifting; para tenis de mesa; para bádminton; para ciclismo; fútbol para ciegos; tenis en silla de ruedas; voleibol sentado; baloncesto en silla de ruedas y boccia.
El Ministerio del Deporte ha invertido cerca de $20.000 millones para su realización y luego de 11 comités organizadores se consolidó un trabajo articulado con el Comité Paralímpico de las Américas (APC), ente rector de los juegos; el Comité Paralímpico Colombiano; la gobernación del Cesar y las alcaldías sede.
La primera edición de los Parasuramericanos se cumplió en Santiago de Chile en 2014 (26 al 30 de marzo), con 600 para atletas de ocho naciones en siete deportes. Argentina ocupó el primer lugar del certamen con 112 medallas, seguida por Brasil y Venezuela.
El apoyo del Ministerio del Deporte trasciende lo financiero, ya que profesionales especializados de dicha cartera apoyarán la organización de los Juegos en distintas áreas como técnica, juzgamiento, implementación, puesta a punto, protocolo y comunicaciones, entre otras.
“Estos Parasuramericanos se convierten en una gran oportunidad para evaluar nuestro nivel, ganar experiencia y prepararnos hacia grandes objetivos como los Parapanamericanos de Lima. El que se vuelvan a disputar demuestra el crecimiento del deporte paralímpico en nuestra región, promueve a nuevos talentos y nos permiten inspirar a niños y jóvenes para que encuentren en el deporte una opción de vida”, destaca José Albeiro Ramírez, para atleta de la selección Colombia (T38).
Los Juegos se desarrollarán en una infraestructura moderna y de primer nivel, legado de los Bolivarianos Valledupar 2022. En la capital del Cesar se tendrán competencias en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría (coliseo de combate, estadio de atletismo y coliseo de baloncesto); el complejo de tenis; el coliseo cubierto Julio Monsalvo, el estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, donde también se realizará la ceremonia inaugural el 5 de julio; el complejo acuático de la Universidad Popular del Cesar; el coliseo de Gimnasia y el Centro Cultural de La Música Vallenata, mega obra cultural. En Codazzi se contará con la Villa Deportiva y el paracycling de ruta en sus dos modalidades se realizará por la vía departamental La Palizada.
En el evento multideportivo serán 310 las actividades que entreguen medalla; contará con 400 voluntarios, además de 440 oficiales y 341 jueces (154 internacionales), pero más allá de las cifras, los Parasuramericanos Valledupar 2026 impactarán en la conciencia social al ser un tributo a la inclusión y motor de valores como el respeto, la resiliencia y el espíritu inagotable de superación de cada para atleta.
*Con Información Prensa Mindeporte