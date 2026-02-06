¡Intratable! Lorena Wiebes alcanza su segunda victoria consecutiva en el UAE Tour Women 2026

¡Cero y van dos! Lorena Wiebes lo hizo de nuevo y consiguió su segunda victoria consecutiva en el UAE Tour Women 2026. La campeona neerlandesa volvió a ser la más rápida en la definición, esta vez en la segunda etapa, una jornada llana de 144 kilómetros disputada por los alrededores de Dubái.

La ciclista europea del Team SD Worx – Protime sacó nuevamente a relucir toda se velocidad para derrotar a la italiana Chiara Consonni (Canyon/Sram zondacrypto) y a su compatriota Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general individual, Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) reforzó su liderato distanciando a 14 segundos a su más inmediata rival, la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ).

La carrera árabe femenina, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la disputa de la tercera etapa, otra fracción llana 121 kilómetros por las inmediaciones de la ciudad de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

UAE Tour Women (2.WWT)

Resultados Etapa 2 | Dubai Police Academy – Hamdan Bin Mohamed Smart University (145 km)

1 Lorena Wiebes Team SD Worx – Protime 3:38:44 2 Chiara Consonni CANYON//SRAM zondacrypto ,, 3 Nienke Veenhoven Team Visma | Lease a Bike ,, 4 Vittoria Guazzini FDJ United – SUEZ ,, 5 Lara Gillespie UAE Team ADQ ,, 6 Amalie Dideriksen Cofidis Women Team ,, 7 Georgia Baker Liv AlUla Jayco ,, 8 Gladys Verhulst-Wild AG Insurance – Soudal Team ,, 9 Charlotte Kool Fenix-Premier Tech ,, 10 Maggie Coles-Lyster Human Powered Health ,,

Clasificación General Individual