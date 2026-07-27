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Los pisteros colombianos, listos para debutar en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Publicado

Hace 2 días

el

Cristian Ortega, una de las nuevas figuras del ciclismo de pista colombiano con su entrenador Jhon Jaime González. (Foto © Sergio Urrego /RMC)
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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Kevin Quintero 1° y Cristian Ortega 2° en la prueba de la velocidad

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29 julio, 2026

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Kevin Quintero, campeón de la velocidad masculina con Cristian Ortega segundo, en el velódromo Juan Pablo Duarte. (Foto © COC)
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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Lina Marcela Hernández se colgó la medalla de bronce en el ómnium

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29 julio, 2026

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Marlies Mejías , Yareli Acevedo y Lina Marcela Hernández, en el podio del ómnium. (Foto © Santo Domingo 2026)
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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: inicio dorado para el ciclismo de pista

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28 julio, 2026

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Lina Hernández, Elizabeth Castaño, Luciana Osorio y Camila Valbuena se impusieron en la persecución femenina por equipos. (Foto © Santo Domingo 2026)
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