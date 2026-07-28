Aquí está el ‘Dream Team’ del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 ya es historia y con ello, hacemos un análisis de lo sucedido a lo largo de 21 días de competición que se puede resumir de diferentes formas. Una de ellas es elaborando un ‘Dream Team’, el equipo de ensueño de la ronda gala, conforme al rendimiento de los corredores destacados en diferentes terrenos, por el desempeño en las míticas cumbres, en la clasificación general, triunfos de etapa, entre otros.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta en nuestra opinión, el ‘8 ideal’ de la edición 113 de la carrera francesa, que pasará para el recuerdo por los récords alcanzados por el esloveno Tadej Pogacar y su dominio abrumador.

Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), tercer cajón del podio y mejor joven



En su debut en el Tour, el mexicano Isaac del Toro ganó la camiseta blanca de mejor joven. (Foto © UAE)

Mads Pedersen (Lidl – Trek), ganador de una etapa y maglia verde



El danés Mads Pedersen, ganador del maillot verde de la clasificación por puntos. (Foto © Lidl Trek)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), gran campeón y vencedor de 5 etapas



El esloveno Tadej Pogacar, gran campeón del Tour de Francia. (Foto © UAE)

Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), el más combativo y ganador de dos etapas



El ecuatoriano Richard Carapaz, el campeón de la montaña del Tour de Francia 2026. (Foto © EF Pro Cycling)

Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), subcampeón y vencedor de dos etapas



Remco Evenepoel, ganador de la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Red Bull-BORA-hansgrohe)

Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech), ganador de dos etapas



El neerlandés Mathieu van der Poel ganó dos etapas en del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), gran revelación del Tour



El francés Paul Seixas, 4° en la general y 2° en la clasificación de los jóvenes. (Foto © Decathlon CMA CGM Team)

Jordan Jegat (TotalEnergies), Top 10 en el Tour por segundo año consecutivo