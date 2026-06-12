Tom Lambert se queda con el prólogo del Tour de Beaujolais; Jaider Muñoz el mejor colombiano

El cronómetro dictó sentencia en la jornada inaugural del Tour de Beaujolais 2026. El francés Tom Lambert (VC Villefranche Beaujolais) impuso el mejor tiempo en el prólogo de la carrera francesa, disputada este viernes por los alrededores de la localidad de Saint-Étienne-des-Oullières sobre una distancia de 7,3 kilómetros.

El corredor galo firmó el triunfo con un tiempo de 9:31″ a una media de 46,017 km/h, superando por un segundo a Paul Conor (Vendée U-Primeo Energie) y por 6 segundos a Alex Job (CR4C Roanne), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Jaider Muñoz, el mejor del prólogo en el Tour de Beaujolais 2026. (Foto © Team Sistecrédito)

En cuanto a los colombianos del Sistecrédito, el antioqueño Jaider Muñoz fue el mejor de los nuestros, ocupando el puesto 29° a 31 segundos del ganador, luego le siguieron, Juan David Urián 86°, Jerónimo Calderón 92°, Cristian Vélez 93°, y José Manuel Ortiz 96°.

La edición 34 de la carrera francesa vivirá su segunda jornada este sábado con una etapa ondulada de 164 kilómetros en Cours la Ville, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Tour de Beaujolais 2026

Resultados Prólogo | Saint-Étienne-des-Oullières (7,3 km)