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Tom Lambert se queda con el prólogo del Tour de Beaujolais; Jaider Muñoz el mejor colombiano

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El francés Tom Lambert ganó el prólogo del Tour de Beaujolais 2026. (Foto Facebook © Tom Lambert)
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Diego Camargo le da otra victoria al Team Medellín-EPM en el Tour de Beauce; Wilmar Paredes nuevo líder

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El boyacense Diego Camargo ganó la segunda etapa del Tour de Beauce 2026. (Foto © Tour de Beauce)
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Tour Auvergne-Rhone-Alpes: luchada victoria de Maxim Van Gils en el primer duelo de escaladores

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12 junio, 2026

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El bega Maxim Van Gils ganó la sexta etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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Juan Sebastián Molano liderará al UAE Team Emirates-XRG en la novel carrera World Tour, Sprint de Copenhague

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12 junio, 2026

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El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano lleva una victoria en la temporada. (Foto © UAE)
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