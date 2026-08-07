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Tour de Francia Femenino: Kim Le Court se impone en la sexta etapa y Marlen Reusser salva el liderato
En un remate espectacular, la mauriciana Kim Le Court (AG Insurance-Soudal Team) salió victoriosa en la sexta etapa del Tour de Francia Femenino 2026, después de un recorrido rompe-piernas de 153,4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.
La africana pasó primera la meta, ganándole en el sprint a la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) y la neerlandesa Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), quienes se reportaron con el mismo tiempo de la ganadora en la 2° y 3° posición, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se clasificó en la casilla 98°, perdiendo más de 25 minutos con la ganadora.
Con relación a la clasificación general, esta se mantuvo igual en los primeros puestos. La suiza Marlen Reusser (Movistar Team) sigue al comando con 12 segundos de ventaja con la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
La prestigiosa carrera francesa para mujeres continuará este viernes con la séptima etapa, una jornada montañosa de 146,8 kilómetros, que se disputará entre La Voulte-sur-Rhône y el Mont Ventoux.
Tour de France Femmes (2.WWT)
Resultados Etapa 6 | Montbrison – Tournon-sur-Rhône (153,4 km)
|1
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|4:01:48
|2
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|m.t.
|3
|Puck Pieterse
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|4
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|5
|Célia Gery
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|6
|Liane Lippert
|Movistar Team
|m.t.
|7
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|0:02
|8
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|0:05
|9
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|0:28
|10
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|0:28
|98
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|25:33
Clasificación General Individual
|1
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|19:43:34
|2
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:12
|3
|Katarzyna Niewiadoma-Phinney
|CANYON//SRAM
|1:17
|4
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|2:28
|5
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|2:40
|6
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|2:54
|7
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|3:05
|8
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|3:07
|9
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|3:26
|10
|Paula Blasi
|UAE Team L’IMAD
|3:51
|57
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|45:00
Ruta
Santiago Umba subcampeón del Tour de Kahramanmaraş; su equipo ganó las cuatro etapas en disputa
El boyacense Santiago Umba mostró un muy buen nivel a lo largo del Tour de Kahramanmaraş y luego de cuatro días de competencia, terminó subcampeón a solo 2 segundos del ganador de la carrera turca del calendario UCI que cumplió su segunda edición.
Los puestos de honor los completaron su compañero de equipo, el ucraniano Kyrylo Tsarenko, quien terminó en los más alto del podio y el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team), en el tercer cajón.
Tal y como se esperaba, la cuarta y última etapa acabó en un sprint que dejó como ganador al serbio Dušan Rajović, quien terminó ganando dos etapas al sprint. La jornada final contó con un recorrido de 110,8 kilómetros en terreno en su mayoró llano.
La carrera turca terminó siendo un monólogo del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali que ganó las cuatro etapas en disputa, una con el ucraniano Kyrylo Tsarenko, otra con el colombiano Santiago Umba y dos más con el serbio Dušan Rajović.
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Nu Colombia, por el triplete de la Vuelta a Colombia con Rodrigo Contreras
El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará la partida este sábado 8 de agosto en la Vuelta a Colombia 2026 con un objetivo definido: conquistar por tercer año consecutivo la carrera por etapas más importante del calendario nacional. La escuadra morada volverá a tener como principal referencia a Rodrigo Contreras, campeón de las ediciones 2024 y 2025, quien afrontará nueve jornadas y 1.473 kilómetros de competencia en defensa de la corona.
La edición 76 de la ronda nacional se disputará del 8 al 16 de agosto por las carreteras de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia. El recorrido combinará jornadas para velocistas, etapas de media y alta montaña, una contrarreloj individual y el tradicional circuito de cierre en Medellín.
Para afrontar la defensa del título, el Nu Colombia presentará una nómina de siete corredores encabezada por Rodrigo Contreras. El vigente bicampeón estará acompañado por Javier Jamaica, Sergio Luis Henao, Óscar Fernández, Carlos Gutiérrez, Juan Diego Alba y Sebastián Henao, un bloque con experiencia en varios de los mejores equipos del UCI World Tour, capacidad para la montaña y corredores preparados para respaldar al líder en los momentos claves de la ronda nacional.
La competencia comenzará con una fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, antes de completar otras dos jornadas en territorio huilense. La cuarta etapa marcará la salida del Huila con 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, el recorrido más largo de esta edición.
La clasificación general tendrá su primer examen de alta montaña el miércoles 12 de agosto, con 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, después de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo. Al día siguiente, el pelotón partirá desde Manizales hacia Jericó, en una jornada de 161,1 kilómetros que trasladará la carrera del Eje Cafetero a Antioquia.
El viernes 14 de agosto se disputará otra fracción decisiva para los aspirantes al título, con 135,2 kilómetros entre Jericó y el Alto Ecosiembra. La carrera continuará el sábado con una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros, desde Santa Fe de Antioquia hasta la entrada al Túnel de Occidente, jornada llamada a establecer las últimas diferencias entre los favoritos.
La Vuelta a Colombia 2026 concluirá el domingo 16 de agosto con ocho vueltas a un circuito de 13,1 kilómetros en Medellín, para completar 104 kilómetros con salida y llegada en el Parque El Poblado donde será coronado el campeón de la edición 76 del giro patrio.
“Llegamos con la responsabilidad que representa defender dos títulos consecutivos, pero también con la tranquilidad de haber preparado esta carrera con un objetivo claro. El recorrido exige regularidad desde el primer día y tendrá momentos decisivos en la montaña y la contrarreloj. Rodrigo conoce lo que significa ganar la Vuelta a Colombia y contará con un equipo dispuesto a respaldarlo en cada terreno”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
La búsqueda del triplete en la Vuelta a Colombia comenzará este viernes 7 de agosto con la ceremonia oficial de presentación de equipos, en coincidencia con la conmemoración nacional de la Batalla de Boyacá. Un día después, el Nu Colombia tomará la partida de la primera etapa con el objetivo de conquistar en Medellín la tercera corona consecutiva para la escuadra morada.
Ruta
Francisco Campos se adjudica la primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal con Adrián Bustamante y Jesús David Peña en el top 15
La primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2026 quedó en manos del local Francisco Campos (Team Tavira / Crédito Agrícola). El portugués fue el más fuerte en la definición, luego de recorrer 157,1 kilómetros entre el municipio de Lourinhã y la ciudad de Sintra.
El corredor luso, de 28 años, alcanzó su primera victoria de la temporada, tras ganarle al español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH). Tercero entró su compatriota, Miguel Salgueiro con el mismo tiempo de su compañero de equipo.
El mejor colombiano de la jornada fue el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO), en el puesto 11°. Otro de los escarabajos destacados fue el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 15°, ambos a 2 segundos del ganador.
Con relación a la clasificación general, el portugués Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) se apoderó del liderato que estaba en manos de su compañero, el danés Julius Johansen, vencedor en el prólogo.
La carrera lusa continuará este viernes con la segunda etapa en línea, una jornada ondulada de 180,4 kilómetros entre las ciudades de Sines y Albufeira, que incluye varios repechos y un puerto de tercera categoría.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 1 | Lourinhã – Sintra (157,1 km)
|1
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|3:39:08
|2
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|4
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|5
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel-Euskadi
|+ 02
|6
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:02
|7
|Fabio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:02
|8
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:02
|9
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|0:02
|10
|João Medeiros
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:02
|11
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:02
|12
|Abner González
|Feirense – Beeceler
|0:02
|13
|Xabier Isasa
|Euskaltel-Euskadi
|0:02
|15
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:02
|67
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|1:12
Clasificación General Individual
|1
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|3:46:24
|2
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn
|0:03
|3
|Carlos Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:09
|4
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|0:10
|5
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|6
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|7
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:13
|8
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:17
|9
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:17
|10
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:21
|29
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:39
|41
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:47
|60
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|1:53