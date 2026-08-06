Ruta
Santiago Umba consigue una brillante victoria en la tercera etapa del Tour de Kahramanmaraş y sigue segundo en la general
El joven boyacense Santiago Umba realizó una actuación fantástica al conseguir la victoria en la tercera etapa del Tour de Kahramanmaraş. El escarabajo al servicio del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali lanzó el ataque decisivo en los últimos metros de la subida final, cruzando la meta primero para asegurar una brillante victoria.
El nacido en Arcabuco, Boyacá, hace 23 años, que alcanzó su tercer triunfo de la temporada, superó al español Benjamín Prades (VC Fukuoka) y a su compañero de equipo Kyrylo Tsarenko, quienes ingresaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
En lo relacionado con la clasificación general, los hombres del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali siguen dominando sin afugias con el ucraniano Kyrylo Tsarenko de primero, escoltado muy de cerca por su compañero de equipo, el colombiano Santiago Umba, quien quedó a solo 2 segundos.
La carrera turca del calendario UCI finalizará este viernes con el cuarto y último capítulo, una etapa de 110,8 kilómetros que llevará a los pedalistas desde Yeşilgöz hasta Kahramanmaraş, donde conoceremos al sucesor del griego Nikiforos Arvanitou, campeón del año pasado.
Tour of Kahramanmaraş (2.2)
Resultados Etapa 3 | Eshab-ı Kehf Cave – Başkonuş Yaylası (135,3 km)
|1
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|3:10:43
|2
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|m.t.
|3
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:02
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:02
|6
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:22
|7
|Daniil Pronskiy
|Team Vino – North Qazaqstan Region
|0:37
|8
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:48
|9
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|1:33
|10
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|8:42:48
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|3
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:31
|4
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:37
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:41
|6
|Mathias Bregnhøj
|VC Fukuoka
|0:57
|7
|Benjamín Prades
|Terengganu Cycling Team
|1:43
|8
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|2:33
|9
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|2:36
|10
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|2:52
Ruta
Santiago Umba subcampeón del Tour de Kahramanmaraş; su equipo ganó las cuatro etapas en disputa
El boyacense Santiago Umba mostró un muy buen nivel a lo largo del Tour de Kahramanmaraş y luego de cuatro días de competencia, terminó subcampeón a solo 2 segundos del ganador de la carrera turca del calendario UCI que cumplió su segunda edición.
Los puestos de honor los completaron su compañero de equipo, el ucraniano Kyrylo Tsarenko, quien terminó en los más alto del podio y el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team), en el tercer cajón.
Tal y como se esperaba, la cuarta y última etapa acabó en un sprint que dejó como ganador al serbio Dušan Rajović, quien terminó ganando dos etapas al sprint. La jornada final contó con un recorrido de 110,8 kilómetros en terreno en su mayoró llano.
La carrera turca terminó siendo un monólogo del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali que ganó las cuatro etapas en disputa, una con el ucraniano Kyrylo Tsarenko, otra con el colombiano Santiago Umba y dos más con el serbio Dušan Rajović.
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Nu Colombia, por el triplete de la Vuelta a Colombia con Rodrigo Contreras
El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará la partida este sábado 8 de agosto en la Vuelta a Colombia 2026 con un objetivo definido: conquistar por tercer año consecutivo la carrera por etapas más importante del calendario nacional. La escuadra morada volverá a tener como principal referencia a Rodrigo Contreras, campeón de las ediciones 2024 y 2025, quien afrontará nueve jornadas y 1.473 kilómetros de competencia en defensa de la corona.
La edición 76 de la ronda nacional se disputará del 8 al 16 de agosto por las carreteras de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia. El recorrido combinará jornadas para velocistas, etapas de media y alta montaña, una contrarreloj individual y el tradicional circuito de cierre en Medellín.
Para afrontar la defensa del título, el Nu Colombia presentará una nómina de siete corredores encabezada por Rodrigo Contreras. El vigente bicampeón estará acompañado por Javier Jamaica, Sergio Luis Henao, Óscar Fernández, Carlos Gutiérrez, Juan Diego Alba y Sebastián Henao, un bloque con experiencia en varios de los mejores equipos del UCI World Tour, capacidad para la montaña y corredores preparados para respaldar al líder en los momentos claves de la ronda nacional.
La competencia comenzará con una fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, antes de completar otras dos jornadas en territorio huilense. La cuarta etapa marcará la salida del Huila con 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, el recorrido más largo de esta edición.
La clasificación general tendrá su primer examen de alta montaña el miércoles 12 de agosto, con 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, después de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo. Al día siguiente, el pelotón partirá desde Manizales hacia Jericó, en una jornada de 161,1 kilómetros que trasladará la carrera del Eje Cafetero a Antioquia.
El viernes 14 de agosto se disputará otra fracción decisiva para los aspirantes al título, con 135,2 kilómetros entre Jericó y el Alto Ecosiembra. La carrera continuará el sábado con una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros, desde Santa Fe de Antioquia hasta la entrada al Túnel de Occidente, jornada llamada a establecer las últimas diferencias entre los favoritos.
La Vuelta a Colombia 2026 concluirá el domingo 16 de agosto con ocho vueltas a un circuito de 13,1 kilómetros en Medellín, para completar 104 kilómetros con salida y llegada en el Parque El Poblado donde será coronado el campeón de la edición 76 del giro patrio.
“Llegamos con la responsabilidad que representa defender dos títulos consecutivos, pero también con la tranquilidad de haber preparado esta carrera con un objetivo claro. El recorrido exige regularidad desde el primer día y tendrá momentos decisivos en la montaña y la contrarreloj. Rodrigo conoce lo que significa ganar la Vuelta a Colombia y contará con un equipo dispuesto a respaldarlo en cada terreno”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
La búsqueda del triplete en la Vuelta a Colombia comenzará este viernes 7 de agosto con la ceremonia oficial de presentación de equipos, en coincidencia con la conmemoración nacional de la Batalla de Boyacá. Un día después, el Nu Colombia tomará la partida de la primera etapa con el objetivo de conquistar en Medellín la tercera corona consecutiva para la escuadra morada.
Ruta
Tour de Francia Femenino: Kim Le Court se impone en la sexta etapa y Marlen Reusser salva el liderato
En un remate espectacular, la mauriciana Kim Le Court (AG Insurance-Soudal Team) salió victoriosa en la sexta etapa del Tour de Francia Femenino 2026, después de un recorrido rompe-piernas de 153,4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.
La africana pasó primera la meta, ganándole en el sprint a la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) y la neerlandesa Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), quienes se reportaron con el mismo tiempo de la ganadora en la 2° y 3° posición, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se clasificó en la casilla 98°, perdiendo más de 25 minutos con la ganadora.
Con relación a la clasificación general, esta se mantuvo igual en los primeros puestos. La suiza Marlen Reusser (Movistar Team) sigue al comando con 12 segundos de ventaja con la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
La prestigiosa carrera francesa para mujeres continuará este viernes con la séptima etapa, una jornada montañosa de 146,8 kilómetros, que se disputará entre La Voulte-sur-Rhône y el Mont Ventoux.
Tour de France Femmes (2.WWT)
Resultados Etapa 6 | Montbrison – Tournon-sur-Rhône (153,4 km)
|1
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|4:01:48
|2
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|m.t.
|3
|Puck Pieterse
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|4
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|5
|Célia Gery
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|6
|Liane Lippert
|Movistar Team
|m.t.
|7
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|0:02
|8
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|0:05
|9
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|0:28
|10
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|0:28
|98
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|25:33
Clasificación General Individual
|1
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|19:43:34
|2
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:12
|3
|Katarzyna Niewiadoma-Phinney
|CANYON//SRAM
|1:17
|4
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|2:28
|5
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|2:40
|6
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|2:54
|7
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|3:05
|8
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|3:07
|9
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|3:26
|10
|Paula Blasi
|UAE Team L’IMAD
|3:51
|57
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|45:00