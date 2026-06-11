Paracycling
Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 trazan el camino hacia Los Ángeles 2028
Colombia alcanzó la mejor participación en unos Paralímpicos en París 2024. Logró 28 podios y siete de ellos dorados. En una sola edición sumó más oros que en las participaciones anteriores (se sumaban seis). Para Los Angeles 2028 el objetivo es superar esa marca y el primer paso se da en el país, con los II Juegos Parasuramericano Valledupar 2026.
Este evento multideportivo que se cumplirá del 5 al 16 de julio en la capital del Cesar y el municipio de Codazzi como subsede, marca el inicio del camino hacia la máxima cita del sector. Reunirá a 1.105 deportistas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales de 11 países del continente.
Para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá, Uruguay y Venezuela competirán en 13 deportes: para atletismo; goalball; para tiro con arco; para natación; para powerlifting; para tenis de mesa; para bádminton; para ciclismo; fútbol para ciegos; tenis en silla de ruedas; voleibol sentado; baloncesto en silla de ruedas y boccia.
El Ministerio del Deporte ha invertido cerca de $20.000 millones para su realización y luego de 11 comités organizadores se consolidó un trabajo articulado con el Comité Paralímpico de las Américas (APC), ente rector de los juegos; el Comité Paralímpico Colombiano; la gobernación del Cesar y las alcaldías sede.
La primera edición de los Parasuramericanos se cumplió en Santiago de Chile en 2014 (26 al 30 de marzo), con 600 para atletas de ocho naciones en siete deportes. Argentina ocupó el primer lugar del certamen con 112 medallas, seguida por Brasil y Venezuela.
El apoyo del Ministerio del Deporte trasciende lo financiero, ya que profesionales especializados de dicha cartera apoyarán la organización de los Juegos en distintas áreas como técnica, juzgamiento, implementación, puesta a punto, protocolo y comunicaciones, entre otras.
“Estos Parasuramericanos se convierten en una gran oportunidad para evaluar nuestro nivel, ganar experiencia y prepararnos hacia grandes objetivos como los Parapanamericanos de Lima. El que se vuelvan a disputar demuestra el crecimiento del deporte paralímpico en nuestra región, promueve a nuevos talentos y nos permiten inspirar a niños y jóvenes para que encuentren en el deporte una opción de vida”, destaca José Albeiro Ramírez, para atleta de la selección Colombia (T38).
Los Juegos se desarrollarán en una infraestructura moderna y de primer nivel, legado de los Bolivarianos Valledupar 2022. En la capital del Cesar se tendrán competencias en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría (coliseo de combate, estadio de atletismo y coliseo de baloncesto); el complejo de tenis; el coliseo cubierto Julio Monsalvo, el estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, donde también se realizará la ceremonia inaugural el 5 de julio; el complejo acuático de la Universidad Popular del Cesar; el coliseo de Gimnasia y el Centro Cultural de La Música Vallenata, mega obra cultural. En Codazzi se contará con la Villa Deportiva y el paracycling de ruta en sus dos modalidades se realizará por la vía departamental La Palizada.
En el evento multideportivo serán 310 las actividades que entreguen medalla; contará con 400 voluntarios, además de 440 oficiales y 341 jueces (154 internacionales), pero más allá de las cifras, los Parasuramericanos Valledupar 2026 impactarán en la conciencia social al ser un tributo a la inclusión y motor de valores como el respeto, la resiliencia y el espíritu inagotable de superación de cada para atleta.
Paracycling
Con el ciclismo de pista arrancó en Bogotá el Campeonato Nacional de Paracycling 2026
Con una destacada participación de 165 deportistas provenientes de 16 ligas del país, se cumplió la primera jornada del Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que se desarrolla en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá y que reúne a los mejores exponentes nacionales de la modalidad.
La apertura de competencias estuvo marcada por las pruebas de velocidad individual, persecución individual y velocidad por equipos, dejando como primeros medallistas nacionales a representantes de Bogotá, Boyacá, Antioquia, Valle, Risaralda y Cundinamarca.
En la categoría C2 masculina, el bogotano Eulises Juvenal León se adjudicó la medalla de oro tras imponerse en la final de velocidad con un registro de 12.406 segundos. La plata fue para el risaraldense Jhonny Alexander Zapata, mientras que el bronce quedó en manos del cundinamarqués Ángel David González.
La prueba de velocidad C3 masculina tuvo dominio absoluto de Bogotá. Juan Camilo Méndez conquistó el título nacional luego de registrar 12.728 segundos en la final. El podio capitalino fue completado por Carmelo Sánchez, medallista de plata, y David Ricardo Romero, quien obtuvo el bronce.
En la final de velocidad C4 masculina, el local Juan José Ríos Manosalva confirmó su favoritismo al quedarse con la medalla de oro con un tiempo de 11.450 segundos. El vallecaucano Guido Fernando Cardona ocupó la segunda posición y el también bogotano John Esteban Medina cerró el podio en el tercer lugar.
Por su parte, la categoría C5 masculina entregó una de las actuaciones más destacadas de la jornada gracias a Edwin Fabián Matiz, quien se coronó campeón nacional con un tiempo de 10.930 segundos. La medalla de plata fue para el antioqueño Carlos Andrés Vargas, mientras que el bronce correspondió a Mauricio Alejandro Peña Trujillo, representante de Fuerzas Armadas.
Entre las damas de la categoría C5, la bogotana Paula Andrea Ossa se quedó con el título nacional al imponerse con un tiempo de 14.600 segundos. La cundinamarquesa Laura Valentina Pedroza obtuvo la medalla de plata.
La categoría C2 femenina tuvo como vencedora a la múltiple campeona paralímpica Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, quien conquistó el oro con un registro de 15.562 segundos. La plata fue para la vallecaucana Yady Vanessa Fernández y el bronce para la antioqueña Natalia Andrea Correa.
En la modalidad de tándem femenino (categoría B), Sara Cruz, representante de Bogotá, se adjudicó la medalla de oro tras superar a la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, quien obtuvo la plata. El bronce fue para Claudia Patricia Argüello Rodríguez, de Boyacá.
La final masculina de la categoría B quedó en manos de Nelson Javier Serna, de Antioquia, quien se proclamó campeón nacional al vencer a su compañero de departamento Miguel Ángel Bolívar, ganador de la medalla de plata.
Las pruebas de persecución individual también ofrecieron un alto nivel competitivo. En los 3.000 metros de la categoría II1 femenina, la vallecaucana Madelem Chico Velasco se llevó el oro con un tiempo de 4:16.663, seguida por la bogotana Giselle Natalia Hernández y la boyacense Gleibys Carolina González, quienes obtuvieron plata y bronce, respectivamente.
En los 4.000 metros II1 masculinos, el boyacense José Guillermo González se consagró campeón nacional tras alcanzar a su rival antes de completar la distancia reglamentaria. La medalla de plata fue para el bogotano Brayan Giovanny Cepeda, mientras que el bronce quedó en manos de Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca.
La jornada concluyó con la clasificación de la velocidad por equipos, en la que Bogotá registró el mejor tiempo con 1:10.348, gracias al trabajo conjunto de Carmelo Sánchez, Diego Germán Dueñas y Paula Andrea Ossa. Cundinamarca ocupó la segunda posición clasificatoria, seguido por Valle y Antioquia.
El Campeonato Nacional de Paracycling continuará hoy jueves con nuevas pruebas de pista en el Velódromo Luis Carlos Galán, escenario que durante tres días reúne a la élite del ciclismo paralímpico colombiano en busca de los títulos nacionales de la temporada 2026. El fin de semana, el turno será para el municipio de Soacha, en Cundinamarca, donde se llevarán a cabo las pruebas de ruta y de contrarreloj.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
En el Autódromo de Tocancipá se realizó con éxito la Copa Nacional de Paracycling
La Copa Nacional de Paracycling, que se disputó en el Autódromo de Tocancipá, dejó un gran balance desde el punto de vista de participación, además de los buenos resultados, tanto de los deportistas más experimentados como de los que incursionan en esta disciplina.
Contar con la participación de 142 paraciclistas de 16 ligas se convirtió en un hecho histórico para un deporte en el que el país viene luciendo en el ámbito internacional, con medallas en mundiales, copas mundo y Juegos Paralímpicos, en los que nuestro país suma ya siete preseas de bronce, desde las justas de Rio 2016.
Y de hecho algunos de los pedalistas más destacados fueron precisamente los medallistas paralímpicos, como Paula Ossa, bronce en ruta C5, en París 2024, y Juan José Betancourt, bronce igualmente en ruta, en la categoría T1-2, tanto en Tokio como en París.
Paula Ossa, de la Liga de Bogotá, y Juan José Betancout, de Cundinamarca, ganaron tanto en la prueba contrarreloj como en la de ruta, que se disputaron en el circuito del Autódromo de Tocancipá, donde también dominaron entre otros, Esneider Muñoz, de la categoría C3, también de Bogotá, y Carlos Vargas, en C5, de Antioquia.
En la tabla final de medallas, Bogotá sumó 12 de oro, 6 de plata y 5 de bronce, seguido de Cundinamarca, con 8 oros, 4 platas y 8 bronces, mientras que Antioquia cerró el podio, con 8 oros. Santander, Casanare y Risaralda obtuvieron tres oros cada uno, Valle del Cauca dos, y Caldas y Tolima, uno. También subieron al podio atletas de Meta, Huila Cauca y Boyacá.
La Copa Nacional de Paracycling fue el primer evento puntuable para el escalafón nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo, que este año cuenta con el apoyo del ministerio del Deporte, con una inversión de 1.100 millones de pesos en el sector olímpico, y 500 millones en el sector paralímpico, para la gestión técnica, el fortalecimiento de los procesos de formación, entrenamiento, acompañamiento, competencia y desarrollo en los diferentes eventos. Adicionalmente, el ministerio del Deporte destinó 666 millones de pesos para la realización de certámenes internacionales, las dos vueltas a Colombia y uno más de BMX
Y con eventos como esta Copa Nacional de Paracycling se impulsa aún más el sector, que no solo ha mejorado la participación, sino el nivel de los deportistas, como lo dice la propia Paula Ossa. “Siento que ha mejorado mucho el nivel, especialmente en la rama masculina, y esto nos sirve mucho, ya que en el ámbito internacional, el nivel es muy alto, y entre mayor participación tengamos vamos a seguir mejorando”, considera la destacada pedalista, que tendrá entre los retos de 2026, los mundiales de pista y ruta, en agosto y septiembre.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa Mindeporte
Paracycling
Medallistas paralímpicos se lucieron en el inicio de la Copa Nacional de Paracycling
Paula Ossa fue una de las deportistas más destacados en el inicio de la Copa Nacional de Paracycling, que se disputa en el Autódromo de Tocancipá, con la participación de 142 deportistas de 16 ligas.
El paracycling es sin duda uno de los deportes con más crecimiento en el país, no solo por la cantidad sino por la calidad de los deportistas. Y así se evidenció en el municipio de Tocancipá.
Paraciclistas de la talla de los medallistas paralímpicos como Paula Ossa, bronce en Paris 2024, en ruta C4-5, y Juan José Betancourt, bronce en Tokio 2020 y París 2024, en ruta T1-2, lucieron en la prueba contrarreloj, que se disputó en la primera jornada del certamen, que cuenta con el apoyo del ministerio del Deporte, bajo la organización de la Federación Colombiana de Ciclismo.
Paula Ossa, de la Liga de Bogotá, se impuso en la categoría C5, con un tiempo de 22:45, para las cinco vueltas al circuito de 2,7 kilómetros del autódromo. Por su parte, Juan José Betancourt, de Cundinamarca, venció en T2, con un registro de 22:02, igualmente para cinco giros a la pista.
Otro de los destacados en la jornada de las pruebas contrarreloj fue Esneider Muñoz, de Bogotá, quien ganó en la categoría C3, que dieron seis vueltas al circuito, y cronometró 21:42, así como Carlos Vargas, de Antioquia, quien tuvo un paso por el ciclismo profesional, y venció en C5, con un tiempo de 22:39, en siete giros al autódromo.
En la primera jornada del certamen participaron un total de 142 paraciclistas de 16 ligas, lo que habla de un buen desarrollo de esta actividad en las diferentes regiones, que va en concordancia con la apuesta del ministerio con la inclusión en el deporte de alto rendimiento.
La Copa Nacional de Paracycling, además, es el primer evento oficial del calendario, puntuable para el escalafón nacional, que servirá para seleccionar a los deportistas a los diferentes eventos internacionales.
La segunda jornada se disputará hoy jueves, igualmente en la pista del Autódromo de Tocancipá, donde se realizarán las competencias de ruta en las diferentes categorías, como la C, para deportistas con discapacidad física; la C15, para auditivos; la B (Tánden), para los visuales; la de Hand Cycling (bicicletas de mano); la T (Triciclos), para ciclistas con afectación de equilibrio, y la ii1, para los de afectación intelectual.
*Con Información Prensa Mindeporte