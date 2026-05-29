Ruta
Kuss entra en el Olimpo de victorias en las tres grandes; Vingegaard a solo dos días de coronarse campeón del Giro en Roma
La etapa 19 del Giro de Italia 2026 hizo honor a su condición de jornada reina. Fueron 151 kilómetros entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), con seis puertos de montaña, cerca de 5.000 metros de desnivel acumulado y el mítico Passo Giau como Cima Coppi de esta edición, antes del durísimo remate final en los Dolomitas. En semejante escenario, el estadounidense Sepp Kuss firmó una victoria histórica para inscribir su nombre entre los corredores que han ganado etapas en las tres grandes vueltas.
El corredor del Team Visma | Lease a Bike fue el más fuerte en la subida definitiva hacia Piani di Pezzè y se impuso con un tiempo de 4:28:33, por delante de Derek Gee-West, segundo a 13 segundos, y de Giulio Ciccone, tercero a 36 segundos. Fue una etapa para escaladores de verdad, de desgaste continuo, de piernas vacías y ataques medidos, en la que el premio mayor terminó en manos de uno de los gregarios más prestigiosos del ciclismo mundial.
La jornada se movió desde muy temprano y entre los hombres que buscaron cambiar el guion volvió a aparecer Einer Rubio. El boyacense del Movistar Team se metió de nuevo en la fuga del día y, una vez más, dejó claro que no ha renunciado a pelear una victoria parcial en este Giro. En una etapa de máxima dureza, Rubio se sostuvo entre los mejores fugados durante buena parte de la fracción y terminó entregando otra actuación combativa, valiente y ambiciosa en la alta montaña llegando hasta entrar en disputas verbales primero con Gee y después con Ciccone.
El colombiano acabó finalmente en la novena posición, a 1:19 del vencedor, un resultado que quizá no refleja del todo su protagonismo real en carrera, pero que sí confirma su insistencia por buscar protagonismo en los grandes escenarios de esta edición. En un Giro dominado por los hombres de la general y por el control de Visma, Einer ha seguido apostando por la fuga como camino hacia la gloria, y en la jornada más dura volvió a estar en la conversación.
El Passo Giau, con sus rampas interminables y su estatus de techo del Giro, fue uno de los puntos de máxima tensión. Allí se seleccionó aún más la carrera y quedó claro que la batalla por la etapa y la clasificación de la montaña transitaban por caminos distintos. Giulio Ciccone coronó primero la Cima Coppi, aseguró puntos importantes para el maillot de la montaña y luego resistió cuanto pudo antes de ceder ante la embestida de Kuss.
En la general todo siguió bajo control para Jonas Vingegaard. El danés no se dejó arrastrar por la ansiedad, corrió con la serenidad del líder sólido y administró la renta con inteligencia, consciente además de que tenía a su compañero Kuss por delante peleando la etapa. El jefe de filas de Visma cruzó la meta en la quinta posición, a 39 segundos, sin dar muestras de debilidad y sin sufrir sobresaltos reales en una jornada en la que muchos esperaban verle bajo mayor presión.
A falta de solo dos días para el cierre en Roma, Vingegaard mantiene la maglia rosa con autoridad y ya empieza a contar las horas para completar su colección de grandes vueltas. El danés, que ya había mostrado ser el más fuerte en la montaña durante esta edición, superó la etapa más temida de la última semana sin ceder un solo segundo ante sus rivales y dejó la sensación de tener el Giro bajo control.
La etapa 20 de este sábado, entre Gemona del Friuli 1976-2026 y Piancavallo, sobre 200 kilómetros, aparece como la última gran batalla por un podio que hoy vio al australiano Jay Hindley bajar del tercer escalón al neerlandés Tymen Arensman, pero mañana todo el Top 10 se jugará con seguridad su última carta. Tras resistir la jornada reina y ver a uno de sus mejores gregarios conquistar la cima en Alleghe, Jonas Vingegaard está a un paso de coronarse campeón en la ciudad eterna.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 19 | Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè) (151 km)
|1
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|4:28:33
|2
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|0:13
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:36
|4
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:39
|5
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:39
|6
|Damiano Caruso
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:43
|7
|Jai Hindley
|Bahrain – Victorious
|1:06
|8
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|1:11
|9
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:19
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|1:19
|11
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|1:28
|12
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:45
|13
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|2:14
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|75:13:16
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|4:03
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:04
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|5:33
|5
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|6:31
|6
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|7:26
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|7:50
|8
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|8:29
|9
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|9:01
|10
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|11:19
|24
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:00:16
Ruta
Olav Kooij gana al sprint en la Boucles de la Mayenne; Molano fue quinto y Johansen sigue líder
El neerlandés Olav Kooij se quedó con la victoria este viernes en la primera etapa en línea de la Boucles de la Mayenne 2026, tras imponerse en el sprint de una jornada de 172,4 kilómetros entre Saint-Berthevin y Château-Gontier-sur-Mayenne. El corredor del Decathlon CMA CGM Team superó al italiano Alessio Magagnotti y al francés Anthony Turgis, segundo y tercero del día, respectivamente.
En clave colombiana, Juan Sebastián Molano volvió a mostrarse competitivo en llegadas rápidas y terminó en la quinta posición con el UAE Team Emirates – XRG, dentro del grupo principal y peleando la definición frente a varios de los mejores velocistas de la jornada.
Pese al triunfo de Kooij, la clasificación general sigue encabezada por el danés Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), que conserva el liderato con un tiempo acumulado de 3:55:25, seguido por Jakob Söderqvist a 1 segundo y Oscar Chamberlain a 6 segundos.
Para Molano, el quinto lugar deja una señal positiva en una carrera que todavía ofrece terreno para los hombres rápidos. Para Johansen, en cambio, la noticia sigue siendo el control de la general en una Boucles de la Mayenne que comienza a tomar forma tras sus dos primeras jornadas.
La carrera continuará este sábado 30 de mayo con la etapa 2, la jornada más exigente de esta edición, sobre 215,1 kilómetros entre Aron y Pré-en-Pail-Saint-Samson. Será un día clave para la clasificación general, con 3.240 metros de desnivel acumulado y un perfil mucho más selectivo, ideal para empezar a marcar diferencias entre los hombres que aspiran al título y poner a prueba la defensa del liderato de Julius Johansen.
Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Saint-Berthevin – Château-Gontier-sur-Mayenne (172,4 km)
|1
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM Team
|3:48:49
|2
|Alessio Magagnotti
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|m.t.
|3
|Anthony Turgis
|TotalEnergies
|m.t.
|4
|Alessio Delle
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|6
|Mads Pedersen
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|Brady Gilmore
|Lidl – Trek
|m.t.
|8
|Vito Braet
|Lotto Intermarché
|m.t.
|9
|Ronan Augé
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|10
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates – XRG
|3:55:25
|2
|Jakob Söderqvist
|Lidl – Trek
|0:01
|3
|Oscar Chamberlain
|Decathlon CMA CGM Team
|0:06
|4
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|0:06
|5
|Thibaud Gruel
|Groupama – FDJ United
|0:06
|6
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|0:07
|7
|Søren Kragh Andersen
|Lidl – Trek
|0:08
|8
|Maxime Decomble
|Lidl – Trek
|0:09
|9
|Héctor Álvarez
|Groupama – FDJ United
|0:10
|10
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:10
|84
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|0:34
Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: confirmado el recorrido de la carrera
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, la carrera más importante del calendario nacional para la categoría Sub-23 masculina, que se disputará del 20 al 26 de julio sobre carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
La edición 2026 contará con siete etapas y un recorrido variado que combinará jornadas llanas, etapas de media montaña, una contrarreloj individual y finales de alta exigencia, diseñados para poner a prueba a las nuevas promesas del ciclismo colombiano.
La competencia comenzará el lunes 20 de julio con una jornada de 125 kilómetros entre Yopal, Pore y Trinidad, en territorio casanareño, donde los velocistas y rodadores tendrán la primera oportunidad para buscar protagonismo.
La segunda etapa, programada para el martes 21 de julio, será una de las más extensas de la carrera con 181,5 kilómetros entre Aguazul, Monterrey, regreso a Aguazul y llegada en Yopal. El recorrido podría favorecer cortes y estrategias de equipos gracias al desgaste acumulado y las altas temperaturas del llano colombiano.
El miércoles 22 de julio se disputará la contrarreloj individual de 33,2 kilómetros, con salida y llegada en Aguazul y paso hasta el PR 95 de la vía a Yopal. Esta jornada será determinante en la clasificación general y permitirá comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.
La cuarta etapa, el jueves 23 de julio, conectará Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva sobre 140,8 kilómetros, en una jornada de transición que exigirá control estratégico por parte de los equipos favoritos.
La montaña comenzará a tomar protagonismo en la quinta fracción, prevista para el viernes 24 de julio, entre Villanueva, San Luis de Gaceno, Santa María y Guateque, con un recorrido de 115.4 kilómetros, que marcará el ingreso a territorio boyacense y podría generar diferencias importantes en la general.
La etapa reina se disputará el sábado 25 de julio, cuando los corredores afrontarán 179,1 kilómetros entre Guateque y el ascenso final al Alto del Cogollo, tras pasar por Machetá, Sisga, Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, la variante de Tunja, Paipa y Duitama. El exigente trazado montañoso será decisivo en la lucha por el título.
La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 finalizará el domingo 26 de julio con una larga etapa de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, atravesando Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé y Guatavita. La última jornada ofrecerá un terreno ideal para ataques de larga distancia y definiciones estratégicas antes del cierre oficial de la carrera.
La ronda juvenil volverá a reunir a los mejores talentos Sub-23 del país, consolidándose como la principal plataforma de proyección para las futuras figuras del ciclismo colombiano. A lo largo de su historia, la Vuelta de la Juventud ha sido el escenario donde comenzaron a destacarse grandes referentes nacionales e internacionales, reafirmando su importancia dentro del proceso formativo del ciclismo de alto rendimiento.
Con este recorrido, la organización apuesta por una edición equilibrada, competitiva y de gran exigencia física, que recorrerá importantes corredores viales del centro-oriente colombiano y llevará el espectáculo del ciclismo a miles de aficionados en las carreteras del país.
Recorrido Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Etapa 1 – lunes 20 de julio
Yopal – Pore – Trinidad (125 km.)
Etapa 2 – martes 21 de julio
Aguazul – Monterrey – Regreso – Aguazul – Yopal (181.5 km.)
Etapa 3 – miércoles 22 de julio
CRI Aguazul – Vía Yopal hasta PR 95 – Regreso Aguazul (33.2 km.)
Etapa 4 – jueves 23 de julio
Yopal – Aguazul – Monterrey – Villanueva (140.8 km.)
Etapa 5 – viernes 24 de julio
Villanueva – San Luis de Gaceno – Santa María – Guateque (115.4 km.)
Etapa 6 – sábado 25 de julio
Guateque – Machetá – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Ventaquemada – Variante de Tunja – Paipa – Duitama – Alto del Cogollo (179.1 km.)
Etapa 7 – domingo 26 de julio
Duitama – Paipa – Variante de Tunja – Chocontá – Sisga – Sesquilé – Guatavita – El Salitre – Sopó (181.2 km.)
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia
La historia del ciclismo colombiano en el Giro de Italia se ha escrito con letras mayúsculas. Esta carrera, considerada como una de las grandes del ciclismo, que cuenta con más de 100 años de historia, ha tenido en las últimas temporadas grandes actuaciones de los escarabajos.
En total 17 pedalistas nacionales han conquistado un total de 34 victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’. Cochise Rodríguez fue el primer colombiano en participar y en obtener un triunfo en una fracción.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les trae a todos nuestros lectores los 34 triunfos de etapa que nos han brindado nuestros pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda italiana.
*2023 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 19
*2023 – Einer Augusto Rubio (Movistar) » Etapa 13
*2022 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 17
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 9
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 16
*2019 – Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) Etapa » 3
*2019 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 19
*2018 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 6
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 3
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 5
*2017 – Nairo Quintana (Movistar) Etapa » 9
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 12
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 13
*2016 – Esteban Chaves (Orica GreenEdge) » Etapa 14
*2014 – Rigoberto Urán (Omega Pharma) » Etapa 12
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 16
*2014 – Julián Arredondo (Trek Factory Racing) » Etapa 18
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 19
*2013 – Rigoberto Urán (Sky) » Etapa 10
*2012 – Miguel Ángel Rubiano (Androni Giocattoli) » Etapa 6
*2007 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 6
*2006 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 13
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 14
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 13
*2001 – Carlos Contreras (Selle Italia) » Etapa 14
*2000 – Víctor Hugo Peña (Vitalicio Seguros-Grupo Generali) » Etapa 11
*1999 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 5
*1997 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 20
*1995 – Oliverio Rincón (ONCE) » Etapa 14
*1992 – Luis Alberto Herrera (Manzana Postobón) » Etapa 9
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 18
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 13
*1975 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 19
(Foto Archivo © RMC)
*1973 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 15