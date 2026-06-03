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El Kern Pharma hace la fiesta en la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos con Ibon Ruiz 1° e Iván Ramiro Sosa 2°
¡Doblete histórico para el Equipo Kern Pharma en la sexta edición de la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos, disputada este miércoles sobre 152 kilómetros entre las localidades de Saint-Puget-Théniers y Valberg, en los Alpes al sur de Francia. El español Ibon Ruiz estrenó su palmarés como profesional, custodiado por su compañero de equipo, el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador.
El podio de la competencia francesa de categoría 1.1 lo completó el joven pedalista francés Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), que atacó en el ascenso final, pero faltando pocos metros fue neutralizado por la pareja del Kern Pharma.
La carrera, que estuvo animada desde el inicio, tuvo como protagonistas de la fuga al italiano Giuseppe Sciarra (Team Nippo Nuovacomauto Obor), el alemán Lennard Sternsdorff (Bike AID), el neerlandés Alexander Konijn (Nice Métropole Côte d’Azur), además de los franceses Théo Delacroix (St Michel – Preference Home – Auber93) y Raphaël Pottier (AVC Aix Provence Dole), quienes integraron la primera escapada.
Con el pasar de los kilómetros la fuga fue perdiendo fuerza y superada la subida al Col Saint Martin-La Colmiane (7,5 km al 7%), el pelotón permaneció compacto tras neutralizar a los escapados durante la ascensión.
Luego, llegó el exigente puerto montañoso del Col de la Couillole (15,8 km al 7.4%), donde se terminó por seleccionar el grupo principal que quedó con menos de 25 unidades. Ya en el ascenso final, se rompió la carrera con los ataques de los favoritos.
Resultados Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes (1.1)
Puget-Théniers – Valberg (152 km)
|1
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|4:17:12
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:11
|4
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:14
|5
|Clément Berthet
|Groupama – FDJ United
|0:48
|6
|Fausto Masnada
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:58
|7
|Simon Guglielmi
|St Michel – Preference Home – Auber93
|1:04
|8
|Thomas Champion
|St Michel – Preference Home – Auber93
|1:25
|9
|Jamie Meehan
|Cofidis
|1:28
|10
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|1:43
Ruta
Demi Vollering se queda con la quinta etapa del Giro de Italia Femenino; Anna van der Breggen sigue líder
En un remate espectacular, Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) salió victoriosa en la quinta etapa del Giro de Italia Femenino 2026, después de un recorrido rompe-piernas de 146 kilómetros entre Longarone y Sante Stefano di Cadore, que contó con cuatro puertos categorizados.
La pedalista neerlandesa llegó primera a la meta, superando holgadamente en la definición a su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) y a la alemana Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM).
En cuanto a la clasificación general individual, la corredora de Países Bajos Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) conservó la ‘maglia rosa’ y sigue con un minuto de ventaja con su más inmediata perseguidora, su paisana Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la sexta etapa, de las nueve pactadas, una jornada completamente llana de 160 kilómetros entre Ala y Brescello, en la provincia de Reggio Emilia.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 5 | Longarone – Sante Stefano di Cadore (146 km)
|1
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|4:23:47
|2
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|m.t.
|4
|Holmgren Isabella
|Lidl – Trek
|0:02
|5
|Longo Borghini Elisa
|UAE Team ADQ
|0:15
|6
|Fisher-Black Niamh
|Lidl – Trek
|0:15
|7
|Reusser Marlen
|Movistar Team
|0:53
|8
|Vallieres Magdeleine
|EF Education-Oatly
|0:53
|9
|de Vries Femke
|Team Visma | Lease a Bike
|0:53
|10
|De Schepper Lore
|AG Insurance – Soudal Team
|0:56
Clasificación General Individual
|1
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|15:55:13
|2
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|1:00
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|1:24
|4
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|2:01
|5
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|2:03
|6
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|2:12
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|2:33
|8
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|2:38
|9
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|3:21
|10
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|3:26
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El GW Erco Sportfitness afronta un nuevo desafío internacional en la Vuelta de la Juventud de Venezuela
El equipo GW Erco Sportfitness emprende un nuevo desafío internacional con su participación en la edición 53 de la Vuelta de la Juventud de Venezuela, competencia que se disputará del 4 al 7 de junio en el estado Táchira y que reunirá a algunas de las principales promesas del ciclismo venezolano y colombiano. La carrera contará con cuatro etapas por las carreteras de San Cristóbal, Michelena, La Grita y San Juan de Colón.
Bajo la dirección de los profesores Luis Alfonso Cely y Rafael Infantino, la escuadra estará integrada por Alejandro Pamplona, Daniel Robayo, Kevin Peñalosa, Santiago Quintero, Daniel Medina y Emiliano Álvarez, corredores que buscarán sumar experiencia internacional y continuar su proceso de formación deportiva en una de las competencias juveniles más tradicionales en el vecino país.
La participación en territorio venezolano hace parte del calendario competitivo diseñado por el equipo para fortalecer el crecimiento de sus jóvenes talentos. El grupo llega motivado tras su destacada actuación en la Clásica de Fusagasugá, donde Pamplona, Robayo y Peñalosa ocuparon las tres primeras posiciones de la clasificación general juvenil.
Entre los corredores convocados sobresale la presencia de Santiago Quintero, reconocido ciclomontañista colombiano y uno de los referentes del MTB ubicado entre los mejores del ranking mundial, quien aportará su experiencia al grupo en esta nueva salida internacional.
Antes del desplazamiento hacia Venezuela, el director deportivo Luis Alfonso Cely explicó los objetivos que tendrá el equipo en esta gira internacional. “La idea es darle fogueo internacional a estos muchachos que lograron ganar con solvencia la Clásica de Fusagasugá en la categoría juvenil. Queremos seguir aprovechando estas carreras en un país tan cercano como Venezuela, donde también existe un buen nivel competitivo para nuestros corredores“.
El entrenador también destacó la importancia del proyecto para el desarrollo del ciclismo colombiano. “Estamos muy contentos por el apoyo y por haber conformado este equipo. Buscamos impulsar las nuevas figuras del ciclismo colombiano para que sigan mostrando su potencial y puedan ser tenidos en cuenta en futuros compromisos internacionales“.
Tras concluir su participación en la Vuelta de la Juventud venezolana, los corredores permanecerán en territorio tachirense para afrontar un nuevo compromiso internacional. La siguiente cita será la Vuelta a La Fría, competencia en la que el equipo continuará su proceso de fogueo y acumulación de experiencia, manteniendo el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo competitivo de sus jóvenes talentos en las carreteras de Venezuela.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial, luego de finalizar la edición 109 del Giro de Italia, la primera grande de la temporada. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) con un puntaje de 11.630.
Al actual campeón del mundo, lo escolta el danés Jonas Vingegaard (9.275), quien se le acercó bastante. El tercer puesto lo ocupa el belga Remco Evenepoel (5.7417), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el mejor latinoamericano de la lista, pero ahora en el cuarto lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado siguió siendo Egan Bernal, en el puesto 32° con 1.874 puntos, tras ser top 10 en la ‘Corsa Rosa’. Le siguen huilense Harold Tejada en la posición 81° y el bogotano Santiago Buitrago en la casilla 85°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas nacionales en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos