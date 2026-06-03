El Kern Pharma hace la fiesta en la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos con Ibon Ruiz 1° e Iván Ramiro Sosa 2°

¡Doblete histórico para el Equipo Kern Pharma en la sexta edición de la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos, disputada este miércoles sobre 152 kilómetros entre las localidades de Saint-Puget-Théniers y Valberg, en los Alpes al sur de Francia. El español Ibon Ruiz estrenó su palmarés como profesional, custodiado por su compañero de equipo, el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador.

El podio de la competencia francesa de categoría 1.1 lo completó el joven pedalista francés Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), que atacó en el ascenso final, pero faltando pocos metros fue neutralizado por la pareja del Kern Pharma.



Iván Ramiro Sosa, gran animador de la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)

La carrera, que estuvo animada desde el inicio, tuvo como protagonistas de la fuga al italiano Giuseppe Sciarra (Team Nippo Nuovacomauto Obor), el alemán Lennard Sternsdorff (Bike AID), el neerlandés Alexander Konijn (Nice Métropole Côte d’Azur), además de los franceses Théo Delacroix (St Michel – Preference Home – Auber93) y Raphaël Pottier (AVC Aix Provence Dole), quienes integraron la primera escapada.

Con el pasar de los kilómetros la fuga fue perdiendo fuerza y superada la subida al Col Saint Martin-La Colmiane (7,5 km al 7%), el pelotón permaneció compacto tras neutralizar a los escapados durante la ascensión.

Luego, llegó el exigente puerto montañoso del Col de la Couillole (15,8 km al 7.4%), donde se terminó por seleccionar el grupo principal que quedó con menos de 25 unidades. Ya en el ascenso final, se rompió la carrera con los ataques de los favoritos.

🏆 ¡𝐔𝐍𝐀 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐄𝐑𝐃𝐎!



💫 Ibon, Iván… ¡cómo nos habéis hecho disfrutar! pic.twitter.com/5RjE03yScP — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) June 3, 2026



Iván Ramiro Sosa, en el podio de la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)

Resultados Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes (1.1)

Puget-Théniers – Valberg (152 km)