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Magene T600 Eco Smart Trainer: el rodillo inteligente del XDS Astana Team llega a Latinoamérica
En el ciclismo actual, entrenar puertas adentro ya no significa resignar sensaciones, precisión ni exigencia. Por el contrario, el entrenamiento indoor se ha convertido en una extensión directa del rendimiento competitivo, y es allí donde el Magene T600 Eco Smart Trainer quiere marcar diferencia: como una plataforma pensada para ciclistas que buscan potencia, análisis, conectividad y una experiencia mucho más cercana a la ruta real.
Ese posicionamiento gana todavía más valor por el contexto que rodea a la marca. Magene es patrocinador del XDS Astana Team, escuadra que ya suma tres victorias de etapa en el Giro de Italia 2026, consolidando un momento deportivo que refuerza la visibilidad y la confiabilidad de la marca en el máximo nivel del ciclismo internacional.
La propia ficha oficial presenta al T600 Eco Smart Trainer como un modelo insignia para el trabajo en interiores, con prestaciones mejoradas y funciones refinadas. Entre sus grandes cartas de presentación están el motor síncrono de imanes permanentes de tercera generación, capaz de alcanzar hasta 110 N·m de torque, y la incorporación de cinco métricas clave orientadas al análisis dinámico del pedaleo.
Uno de los rasgos más llamativos del T600 Eco está en su propuesta energética. Magene señala que este rodillo convierte la energía del pedaleo en electricidad reutilizable, gracias a su sistema de descarga de energía externa. En la práctica, esto se traduce en la posibilidad de alimentar otros dispositivos mediante su puerto Type-C, con carga inversa de hasta 20W bajo protocolo USB-PD, una función poco habitual dentro del segmento.
En rendimiento puro, la apuesta es ambiciosa. La marca declara una potencia máxima de 2800W, una precisión de potencia de ±1% y una capacidad de simulación de pendiente máxima del 27%. A esto añade una arquitectura de rotor externo que, según la ficha, mejora la eficiencia en la generación de potencia, reduce las fluctuaciones de voltaje y optimiza la disipación térmica, contribuyendo a una salida estable incluso en sesiones largas de alta intensidad.
El T600 Eco también está diseñado para ofrecer una lectura más profunda de la pedalada. Entre sus funciones sobresalen el análisis de pedal smoothness, orientado a visualizar la fluidez y consistencia del gesto, y el monitoreo de left & right balance, útil para observar en tiempo real la distribución de potencia entre ambas piernas. Son herramientas que elevan el rodillo de simple simulador a verdadero aliado de entrenamiento.
A estas funciones se suman prestaciones pensadas para enriquecer la experiencia indoor. El equipo soporta power smoothing, heart rate bridging, downhill simulation —con adaptador de corriente— y road simulation desde la app Onelap. Es decir, no se limita a ofrecer resistencia: busca recrear una experiencia más inmersiva y con mayor valor de análisis para el ciclista que entrena con intención.
La conectividad también juega un papel central en esta propuesta. La ficha oficial indica compatibilidad con BLE FTMS, conexión simultánea para tres dispositivos Bluetooth, además de ANT+, Ethernet y Wi-Fi de 2,4 GHz. En un ecosistema cada vez más orientado al dato, la simulación y la interconexión entre plataformas, este abanico técnico fortalece mucho el perfil premium del producto.
En construcción, el T600 Eco recurre a un sistema direct drive, con estructura principal en aluminio de fundición a presión, carcasa lateral en ABS y patas de material compuesto. Su diseño plegable en forma de V busca equilibrar estabilidad y facilidad de almacenamiento. Desplegado mide 735 x 445 x 510 mm; plegado, 210 x 445 x 510 mm; y su peso neto es de 15,7 kg. Además, admite bicicletas MTB de 26″ a 29″ y de ruta 700C.
Magene añade que el equipo puede funcionar tanto conectado a la corriente como en modo de energía autogenerada, mientras que el nivel de ruido se mantiene por debajo de 56 dB a 1,5 metros y 25 km/h, un punto importante para quienes entrenan en apartamentos o espacios compartidos. En la caja, además, llega una dotación amplia que incluye adaptador de corriente y cable, cassette, tapete plegable de 4 mm, elevador delantero de rueda de perfil bajo, cable de carga C a C, protector de rotor, espaciadores, guía de inicio rápido y llave hexagonal de 5 mm, entre otros accesorios.
Para los lectores de Revista Mundo Ciclístico, el Magene T600 Eco Smart Trainer se perfila como una alternativa especialmente atractiva para quienes quieren llevar el entrenamiento indoor a una dimensión más seria, más tecnológica y más completa. Potencia, precisión, conectividad avanzada y una propuesta energética diferenciadora hacen de este modelo una opción muy seductora dentro del segmento. La invitación es a buscarlo a través de distribuidores autorizados en Colombia y en toda Latinoamérica, para contar con respaldo comercial, garantía y acceso confiable al ecosistema oficial de la marca.
Empresas y Marcas
Así es el Magene C606 Pro, el ciclocomputador elegido por el XDS Astana Team que llega a Colombia
Hay productos que acompañan una salida. Y hay otros que transforman por completo la experiencia sobre la bicicleta. El Magene C606 Pro entra en esta segunda categoría: un ciclocomputador GPS pensado para quienes quieren entrenar mejor, rodar con confianza y sentir que cada dato realmente suma.
La marca de Qingdao (China) no solo irrumpe en el mercado latinoamericano con un producto de alta tecnología y grandes prestaciones, sino también con el respaldo de estar probado en el máximo nivel de competencia. Magene es socio oficial del XDS Astana Team, que utiliza el C606 Pro tanto en entrenamiento como en competición, una alianza que reafirma el posicionamiento de este modelo como una herramienta de rendimiento profesional, diseñada para responder a la intensidad, la precisión y las exigencias del UCI WorldTour.
Desde el primer vistazo, el dispositivo transmite esa vocación premium. Su pantalla táctil a color semitransflectiva de 2,8 pulgadas está diseñada para ofrecer una lectura clara incluso bajo luz solar intensa, algo decisivo para quienes ruedan durante largas horas y necesitan consultar el mapa o los datos con rapidez. Magene subraya además que esta tecnología ayuda a optimizar el consumo energético, una combinación especialmente valiosa cuando la ruta se alarga y cada porcentaje de la batería cuenta.
La autonomía es, precisamente, uno de sus grandes argumentos. La ficha oficial informa una duración de hasta 25 horas de batería, con carga en aproximadamente dos horas. Magene aclara que el rendimiento puede variar según la configuración y el entorno de uso, pero el mensaje es claro: este es un equipo concebido para acompañar desde entrenamientos exigentes hasta rutas de fondo y aventuras de ultraciclismo.
En navegación, el Magene C606 Pro se mueve con autoridad. Integra mapas con navegación, permite importar archivos GPX, crear rutas desde la aplicación, cargar recorridos históricos y navegar incluso sin conexión a ubicaciones guardadas frecuentemente. A esto se suman funciones como Back to Start y replanificación online y offline, lo que le da al ciclista una sensación real de libertad para descubrir caminos nuevos con más seguridad y menos dependencia del teléfono. Magene añade que la navegación sin conexión ya está disponible en algunas regiones y que seguirá ampliándose gradualmente a más territorios mediante futuras actualizaciones de firmware.
Ese espíritu aventurero se refuerza con otro dato de peso: Magene indica que el equipo soporta rutas de hasta 1.000 kilómetros por navegación. No es un detalle menor. Habla de un dispositivo preparado no solo para la salida del día, sino también para desafíos de resistencia, fondos largos, gravel y jornadas donde la confianza en el equipo hace parte de la experiencia.
Pero el C606 Pro no solo está hecho para llegar más lejos; también está diseñado para entrenar mejor. Es compatible con entrenamientos estructurados creados en OnelapFit o sincronizados desde TrainingPeaks, y soporta funciones de cycling dynamics. Además, conectado a un rodillo inteligente, puede recrear en interior rutas exteriores a partir del archivo FIT de una salida previa, una prestación que acerca mucho más el entrenamiento indoor a la sensación real del camino.
Cuando la carretera se empina, el dispositivo saca otra de sus cartas fuertes: ClimbPro. Esta función identifica los ascensos dentro de una ruta importada y muestra datos específicos durante la subida, como distancia restante, desnivel, perfil de elevación y porcentaje de pendiente. Sumado a la compatibilidad con segmentos de Strava, a más de 110 tipos de datos en 14 categorías y hasta 10 páginas por modo de ciclismo, el Magene C606 Pro ofrece un entorno de lectura pensado tanto para el ciclista competitivo como para el aficionado que quiere entender mejor cada esfuerzo.
En conectividad, Magene apuesta por un ecosistema realmente completo. El equipo soporta Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y ANT+, y puede conectarse con sensores de frecuencia cardíaca, velocidad, cadencia, sensores combinados, potenciómetros, rodillos inteligentes, radares traseros y luces inteligentes, además de sistemas electrónicos SHIMANO Di2 y SRAM eTap. También incorpora la posibilidad de emparejar y controlar cámaras de acción DJI e Insta360, algo especialmente atractivo para el ciclista que quiere registrar sus aventuras con la misma fluidez con la que entrena.
En su formato físico, el C606 Pro mantiene una propuesta compacta y bien pensada: 97 x 57 x 17,6 mm, 105 gramos, 3 botones físicos, certificación IPX7 y 8 GB de almacenamiento. Además, exporta datos a plataformas como Strava y TrainingPeaks. Y en la caja incluye una dotación muy completa: unidad principal, funda TPU preinstalada, protector de pantalla de vidrio templado, cable Tipo-C, manual, lanyard, soporte para stem, montura intercambiable y cuatro bandas de goma. Es un producto que transmite desde el inicio una sensación de equipo serio, listo para montar y rodar.
Para los lectores de Revista Mundo Ciclístico, el Magene C606 Pro se proyecta como una compra para quienes quieren llevar su experiencia sobre la bicicleta a un nivel más alto. Más navegación, más control, más integración y una visión moderna del entrenamiento hacen de este modelo una opción muy seductora dentro del segmento. La invitación es a buscarlo a través de distribuidores autorizados en Colombia y toda Latinoamérica, para contar con respaldo comercial, garantía y acceso confiable al ecosistema oficial de la marca. ¡A rodar con el Magene C606 Pro!
Empresas y Marcas
Schmolke TLO 50 940 gramos: La revolución alemana en ruedas de carbono
Cuando Stefan Schmolke fundó su marca hace más de 33 años en Konstanz, Alemania, tenía una visión clara: crear componentes de carbono que desafiaran los límites de la ingeniería sin comprometer la durabilidad. Hoy, con el lanzamiento de las TLO 50, esa filosofía alcanza su máxima expresión. Estas ruedas representan la respuesta definitiva para ciclistas que buscan un conjunto versátil, ultraligero y aerodinámico que funcione tanto en alta montaña como en descensos rápidos. Con apenas 940 gramos el par de ruedas (sin neumáticos, disco ni piñones/pacha/cassette), las TLO 50 establecen un nuevo récord absoluto en su categoría de perfil de 50 mm. El sistema completo listo para rodar alcanza 1.840 gramos, demostrando que no es necesario sacrificar rigidez ni resistencia para lograr el peso más bajo del mercado.
Ingeniería artesanal alemana: donde nace la excelencia
A diferencia de la producción masiva asiática, cada par de Schmolke TLO 50 se ensambla a mano en Konstanz, bajo estándares de calidad que solo 33 años de experiencia en fibra de carbono pueden garantizar. La marca alemana no solo compite en peso —donde es líder indiscutible con 940 gramos— sino en longevidad. Schmolke ofrece garantía extendida de 3 años con opción de reemplazo por caída (crash replacement), una confianza que pocas marcas se atreven a ofrecer. Esta filosofía de «no solo es peso, es duración» conecta directamente con ciclistas profesionales de la región de Konstanz, quienes han influido en el desarrollo de productos que responden a las demandas del ciclismo moderno: aerodinámica real a 30 km/h y rigidez lateral excepcional.
Tecnología U-shape: aerodinámica inteligente en condiciones reales
El secreto de las TLO 50 está en su perfil U-Shape de 32.5 mm de ancho externo y 50 mm de altura, diseñado específicamente para optimizar el flujo de aire con neumáticos modernos de 29-32 mm. Este diseño inteligente hace que el aire rodee la rueda de forma más suave y controlada, especialmente cuando enfrentas viento cruzado —esas ráfagas laterales sobre las caras de las ruedas de perfil alto (50mm o más) que pueden desestabilizar tu bicicleta en descensos o al ser rebasado por vehículos grandes.
¿Cómo funciona en la vida real? Cuando ruedas, casi nunca enfrentas solo viento de frente. El viento siempre llega en diagonal: una combinación del viento frontal que generas al avanzar más el viento lateral del ambiente. Las TLO 50 están optimizadas para trabajar mejor en estas condiciones reales de rodada diaria, donde el viento llega en ángulos de 5 a 15 grados respecto a tu dirección. En estos escenarios, la forma U-Shape crea un efecto similar al de una vela, donde el aire fluye más tiempo pegado a la superficie de la llanta antes de separarse, impulsándote ligeramente hacia adelante en lugar de frenarte o desestabilizarte.
La gran ventaja para el ciclista promedio: Esta aerodinámica funciona a velocidades de 30 km/h —tu velocidad en rodadas grupales, fondos o entrenamientos normales— no solo a las velocidades profesionales de 50+ km/h que la mayoría nunca alcanzamos. A menor velocidad, el viento lateral tiene más influencia, pero el diseño de las TLO 50 lo convierte en una ventaja en lugar de un obstáculo. Además, cuando un camión te rebasa o hay una ráfaga lateral fuerte, sentirás mucha menos inestabilidad comparado con otras ruedas de perfil alto.
Los radios de carbono (24 por rueda) con terminales de titanio absorben vibraciones y mantienen una rigidez lateral impresionante, mientras que la llanta soporta presiones de hasta 6.2 bar con neumáticos de 32 mm, el peso aprobado es apto para ciclistas de hasta 115 kg. Algo que hasta el momento ninguna otra marca con perfil de 50 mm puede igualar.
Prueba en Bogotá: Rendimiento a 2.600 Metros de Altura
Durante tres semanas rodamos las TLO 50 en las exigentes subidas de La Calera y Patios, así como en los descensos técnicos hacia el norte de Bogotá. En ascensos prolongados, la diferencia de 300-400 gramos menos que la competencia (comparadas con ruedas convencionales de 1.225-1.400 g) se traduce en aceleraciones más vivas y menor fatiga en cambios de ritmo.
El efecto del viento cruzado deja de ser un temor: cuando un bus o camión nos rebasó a alta velocidad, la ráfaga lateral que normalmente te empuja o hace que corrijas el manubrio fue mínima con las TLO 50. Esta estabilidad se siente también en zonas abiertas donde el viento sopla de lado, permitiendo mantener tu línea sin nerviosismo.
El sistema tubeless listo (con cinta y válvulas incluidas) infló sin compresor usando solo una bomba de pie, validando la precisión del proceso de manufactura alemán. La sensación final: estas ruedas son tan competentes escalando como volando en llano, algo poco común en perfiles de 50 mm. Y en condiciones de viento —tan variables en la sabana de Bogotá— se comportan con la confianza de una rueda de perfil bajo pero con toda la velocidad de una rueda aerodinámica.
Comparativa: TLO 50 vs. La élite mundial
El panorama de ruedas premium está dominado por nombres consolidados, pero las Schmolke TLO 50 plantean una ecuación que nadie más ha logrado resolver. Con 940 gramos el par de ruedas, establecen un récord absoluto que deja atrás incluso a las legendarias Lightweight Meilenstein EVO (1.225 g – €4.500), diseñadas exclusivamente para escalada. Mientras marcas como Zipp 353 NSW (1.255 g – €4.000) privilegian aerodinámica con perfiles medios, o las versátiles ENVE SES 3.4 (1.290 g – €3.200) buscan equilibrio, las TLO 50 fusionan ambos mundos de forma única: perfil aero de 50 mm con el peso más bajo del mercado. Son 300-400 gramos más ligeras que cualquier competidor en su categoría, una diferencia que se traduce en segundos ganados en cada repecho y mayor velocidad sostenida en llano. La inversión de €4.200 incluye garantía extendida, fabricación artesanal y tecnología que ninguna otra marca replica: radios de carbono con terminales de titanio en 24 unidades.
La inversión que transforma tu bicicleta
Actualizar a las Schmolke TLO 50 no es solo cambiar ruedas: es acceder a 33 años de evolución en fibra de carbono alemana, ahora disponible en Latinoamérica a través de su página web. Para el ciclista que busca el siguiente nivel —ya sea en fondos de 100 km, granfondos competitivos o salidas exigentes en montaña— estas ruedas eliminan el compromiso histórico entre peso y aerodinámica. Con 940 gramos, son las únicas en el mundo que combinan perfil de 50 mm con peso ultra competitivo, aprobadas para ciclistas de hasta 115 kg con presiones de 6.2 bar. Si tu objetivo es maximizar cada vatio invertido, montarse en rudas tope de gama y rodar con lo mejor que la ingeniería europea puede ofrecer, las TLO 50 no son una opción más. Son el nuevo récord y lo más TOP -tope de gama-lo mejor de lo mejor- en ruedas de carbono.
Para información y compra de producto : Ruedas de carbono y componentes Schmolke Carbon
Empresas y Marcas
GW se une a Transcordilleras Gravel 2026 como bicicleta oficial del evento
El gravel ha venido ganando espacio dentro del ciclismo colombiano como una disciplina que integra aventura, autosuficiencia y descubrimiento del territorio. En este contexto, Transcordilleras Gravel 2026 anuncia una alianza estratégica clave: GW será la bicicleta oficial del evento, acompañando a los participantes con su modelo GW Volcano, diseñada para los retos reales del gravel y el bikepacking en Colombia.
La edición 2026 de Transcordilleras Gravel se desarrollará del 22 de febrero al 1 de marzo, iniciando en El Retiro (Antioquia) y finalizando en Yopal (Casanare), en un recorrido de 8 etapas que atravesará distintas regiones del país, conectando montañas, caminos rurales y territorios ideales para la exploración en bicicleta.
Transcordilleras Gravel se ha posicionado como una experiencia que va más allá de la competencia. Su formato combina gravel, autosuficiencia, bikepacking y exploración, proponiendo un desafío físico y mental que conecta a los ciclistas con el territorio y las comunidades locales. “Transcordilleras es una experiencia de ciclismo de aventura que mezcla gravel, ultraciclismo y bikepacking. Recorremos el territorio desde una mirada profunda, con un formato exigente pero estructurado, que permite competir, explorar y compartir con la comunidad”, explica Mauricio Ordóñez, creador del evento.
GW y su apuesta por el gravel y el bikepacking
La llegada de GW como bicicleta oficial refuerza el crecimiento de Transcordilleras Gravel y confirma el compromiso de la marca con el desarrollo del ciclismo en todas sus formas. Como parte de esta alianza, GW entregará dos bicicletas GW Volcano Custom dotadas con bolsos PRO para manubrio, marco y caña y un marco GW Volcano a los participantes del evento, fortaleciendo su vínculo con la comunidad gravel y el espíritu de exploración que lo define. “Transcordilleras Gravel es el evento de gravel más relevante del país, especialmente esta edición por etapas que recorre algunos de los paisajes más exigentes de Colombia. Esta alianza es clave dentro de nuestra apuesta por masificar el gravel y el bikepacking en Colombia y Latinoamérica”, señala Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW.
Estas bicicletas Volcano Custom fueron diseñadas exclusivamente para el evento, inspiradas en la identidad visual y el carácter de Transcordilleras. El punto de partida del diseño es el jaguar, ícono del recorrido y símbolo de fuerza, resistencia, adaptación y una conexión profunda con el territorio: las mismas cualidades que exige un desafío de más de 1.000 kilómetros y 22.000 metros de desnivel positivo, atravesando el país desde El Retiro (Antioquia) hasta Yopal (Casanare).
El diseño gráfico del marco busca contar la historia del recorrido y del territorio que se cruza etapa tras etapa. El uso del color responde directamente al entorno de la carrera: verdes profundos que evocan la selva y la montaña, tonos tierra que remiten a los caminos destapados y contrastes controlados que aportan carácter sin romper la armonía. Cada decisión gráfica transmite territorio, resistencia y recorrido, sin artificios innecesarios.
Así como Transcordilleras es un evento autosuficiente, donde el ciclista depende de sí mismo, el diseño del marco refleja esa misma filosofía: una propuesta sólida, honesta y funcional. Más que una pieza conmemorativa, el marco Transcordilleras es una interpretación visual del reto más largo y exigente del evento, una bicicleta que representa la experiencia de cruzar Colombia pedaleando.
GW Volcano: exploración sin límites
La GW Volcano, presentada oficialmente en el Campeonato Nacional de Gravel, es una bicicleta pensada para largas distancias, terrenos mixtos y condiciones cambiantes. Su diseño permite el uso de llantas más anchas, mayor capacidad de carga y una geometría enfocada en la comodidad y la estabilidad, convirtiéndola en una aliada ideal tanto para la competencia como para el bikepacking. “Creemos profundamente que Colombia es un país hecho para viajar en bicicleta. La Volcano responde a esa necesidad: una bici resistente, versátil y preparada para explorar, cargar equipaje y enfrentar la topografía y el clima del país”, añade Villegas.
Una alianza con visión de futuro
Para Transcordilleras Gravel, contar con una marca colombiana como GW representa un paso clave en la consolidación del gravel y el bikepacking en el país. “Esta alianza va más allá de lo comercial. GW entiende el territorio, al ciclista colombiano y la lógica del gravel y el bikepacking. Es una señal clara de que esta disciplina tiene futuro en Colombia”, concluye Ordóñez.
Transcordilleras Gravel 2026 se proyecta así como un punto de encuentro entre ciclistas, territorio e industria, mientras GW continúa fortaleciendo su visión de bicicletas diseñadas para explorar, resistir y descubrir Colombia sobre dos ruedas.
Características bicicleta GW Volcano a entregar:
MARCO Y TENEDOR: GW VOLCANO ALUMINIO CON CABLEADO FULL INTERNO
GRUPO: SHIMANO CUES 210 velocidades con RELACIÓN PLATOS 46/32T, PACHA 11-39T , frenos de disco HIDRÁULICO.
RUEDAS: GW GRAVEL 700C 24H AGP-25 PRO / DISC
MANUBRIO: GW ARP-1 31.8 MM 16°
POTENCIA: GW ARP-1 31.8 MM
TIJA: GW ARP-1 27.2 X 350 MM SILLÍN: GW BERTOI MF MTB AF 145 MM LLANTAS: VITTORIA 700X45 TERRENO PRO
PESO APROX. 12.60 KG (TALLA S)
BOLSOS PRO:
BOLSO PARA MARCO BICICLETA GRAVEL 5.5L
BOLSO PARA MANUBRIO BICICLETA GRAVEL 2.5L PRO
BOLSO PARA CAÑA BICICLETA GRAVEL 15L PRO