El GW Erco Sportfitness vuelve a la acción en Venezuela, esta vez en la Vuelta Menor a La Fría

Después de conquistar la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026, el GW Erco Sportfitness regresa a la carretera con la misma nómina que escribió una página memorable del ciclismo juvenil en territorio venezolano. Del 12 al 14 de junio, el equipo afrontará la Vuelta Menor a La Fría, una competencia por etapas que reunirá a destacados talentos de la ruta en el estado Táchira.

El equipo estará conformado por Alejandro Pamplona, Daniel Robayo, Kevin Peñalosa, Santiago Quintero, Danilo Medina y Emiliano Álvarez, los mismos corredores que recientemente llevaron a conquistar los máximos honores en la Vuelta de la Juventud venezolana.

Para esta competencia, el director deportivo Luis Alfonso Cely apostará por el mismo bloque que recientemente se consagró campeón de la Vuelta de la Juventud con Alejandro Pamplona y obtuvo además el título por equipos, ratificando la fortaleza de un grupo que supo responder a los ataques rivales, proteger a sus líderes y convertir el trabajo colectivo en resultados.

“Ya estamos aquí en La Fría para iniciar una carrera de tres días que tendrá un prólogo, una etapa en línea con final en montaña y un circuito plano. Venimos con el mismo equipo que hizo la Vuelta de la Juventud de Venezuela y Emiliano ya se encuentra recuperado para afrontar este nuevo evento”, señaló el director deportivo Luis Alfonso Cely.



Alejandro Pamplona se consagró campeón de la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

La reciente conquista de la Vuelta de la Juventud dejó una imagen imborrable. Alejandro Pamplona levantó el trofeo de campeón en una victoria cargada de sentimiento, dedicada a la memoria de su madre, un gesto que trascendió lo deportivo y que acompañó uno de los momentos más emotivos de la temporada para el corredor y todo el equipo.

Con la confianza que otorgan los buenos resultados y la solidez demostrada en carrera, el GW Erco Sportfitness inicia una nueva aventura en las carreteras tachirenses con la intención de volver a ser protagonista y pelear por los puestos de honor.

La programación oficial comenzó este jueves con la revisión de licencias, documentos y uniformes, además del congresillo técnico que reunió a los representantes de los diferentes equipos participantes. Será el primer paso antes de la disputa de la carrera que durante tres días concentrará la atención del ciclismo menor en Venezuela.

La acción deportiva arrancará este viernes con una contrarreloj individual de 5,1 kilómetros, una jornada explosiva donde cada segundo será determinante para establecer las primeras diferencias en la clasificación general. Los especialistas contra el reloj buscarán tomar ventaja desde el inicio, mientras que los aspirantes al título intentarán ubicarse en posiciones estratégicas antes de afrontar la exigente llegada en alto programada para la segunda etapa.