El Team Sistecrédito se pone a prueba en la edición 34 del Tour du Beaujolais

Los jóvenes escarabajos del Team Sistecrédito, que se encuentran de gira por Europa, tendrán otro reto, esta vez en territorio galo participando de la edición número 34 del Tour du Beaujolais Cycliste se llevará a cabo del 12 al 14 de junio de 2026.

El equipo colombiano bajo las ordenes de Pablo Vélez, cuenta el nómina de viajantes con Jaider Muñoz, Esteban Mejía, Cristian Vélez, Juan David Urián, José Manuel Ortiz, Estiven García y Jerónimo Calderón, quien la próxima temporada estará en el equipo de desarrollo del Movistar Team.

Esta carrera reconocida por sus desafiantes recorridos a través de los viñedos y paisajes del departamento del Ródano, pasará por la región del sureste francés que limita con Suiza e Italia. Sus montañas del Macizo Central y los espectaculares cañones esculpidos por el río Ardèche son muy populares

La carrera del calendario francés la componen tres etapas, un prólogo cronometrado de 7,3 kilómetros y dos etapas en línea. Su último campeón es el francés Louis Ferreira.

Al equipo colombiano todavía le quedan dos carreras más en el viejo continente la Route d’Occitanie (18 al 20 de junio) y la Andorra Morabanc Classic (21 de junio).