Ruta
El equipo GW Erco Sportfitnes emprende viaje para afrontar el Tour de Gila 2026
El GW Erco Sportfitness emprende viaje este lunes hacia territorio norteamericano para afrontar el Tour de Gila 2026, una de las competencias por etapas más exigentes del calendario internacional, que se disputará del 29 de abril al 3 de mayo en los imponentes paisajes de Nuevo México. Desde el inicio de la semana, los corredores se encuentran concentrados en Bogotá, afinando detalles y completando su preparación de cara a este importante reto.
La nómina estará conformada por Johan Colón, Brandon Vega, Robinson López Rivera, Santiago Garzón, Felipe Bravo, Juan Carlos López y Camilo Gómez, corredores llamados a responder en un recorrido que combina alta montaña, potencia y lectura de carrera.
La escuadra llega con antecedentes importantes en esta competencia, tras haber conquistado una victoria de etapa en la edición anterior. Además, Robinson López dejó huella al consagrarse campeón de la montaña y ubicarse dentro del top 5 de la clasificación general, resultados que elevan las expectativas del equipo para este año.
Desde su creación en 1987, el Tour de Gila se ha consolidado como una de las pruebas por etapas más respetadas de Estados Unidos, formando parte del calendario UCI America Tour. Disputada en los exigentes terrenos de Nuevo México, la carrera se caracteriza por su altimetría acumulada, ascensos prolongados y tramos técnicos que ponen a prueba la resistencia del lote.
La edición 2026 contará con un recorrido variado que incluye una contrarreloj individual, etapas de alta montaña como la llegada a Mogollon con rampas que alcanzan hasta el 19%, un criterium técnico en el centro de Silver City y la siempre decisiva etapa reina, el “Gila Monster”, donde suele definirse la clasificación general.
Cada jornada exigirá lectura de carrera, control del ritmo y un trabajo colectivo preciso para responder a las condiciones del terreno y a la intensidad de la competencia.
Con el viaje en marcha, el equipo afrontará cinco días de alta exigencia, donde cada etapa será una historia por disputar.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Nairo Quintana sigue vestido de azul en la Vuelta a Asturias; Edgar David Cadena gana la penúltima etapa
El experimentado pedalista boyacense Nairo Quintana, del Movistar Team, mantuvo la primera posición de la clasificación general en la Vuelta a Asturias, luego de defender el liderato en la tercera etapa, de 157,2 kilómetros, que se disputó entre Figueras y Vegadeo.
El escarabajo, de 36 años, supera por 30 segundos al español Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG). En el cuarto lugar del podio se encuentra otro colombiano, se trata del quindiano Diego Pescador (Movistar Team), quien quedó muy cerca del tercer puesto.
La tercera jornada quedó en manos del mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau), recordado por haber ganado en el Alto del Vino una etapa de la Vuelta a Colombia en 2022.
El cuarto y último capítulo de la ronda asturiana se cumplirá este domingo en una jornada de 152,2 kilómetros entre Lugones y Oviedo, donde conoceremos al sucesor del español Marc Soler, campeón del año pasado.
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)
Resultados Etapa 3 | Figueras (Castropol) – Vegadeo (157,2 km)
|1
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|4:08:34
|2
|Filippo Baroncini
|UAE Team Emirates – XRG
|0:26
|3
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|0:26
|4
|Hodei Muñoz
|Selección de España
|0:26
|5
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|0:26
|6
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:26
|7
|Vicent Zaragoza
|Selección de España
|0:26
|8
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:26
|9
|Samuel Fernández
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:26
|10
|Mark Lightfoot
|AVC Aix Provence Dole
|0:26
|11
|Adam Smith
|AVC Aix Provence Dole
|0:26
|12
|Carlos García Pierna
|Burgos Burpellet BH
|0:26
|13
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:26
Clasificación General Individual
|1
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|10:50:30
|2
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:31
|3
|Samuel Fernández
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:22
|4
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:25
|5
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|1:34
|6
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|2:21
|7
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|4:01
|8
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|,,
|9
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|,,
|10
|Adam Smith
|AVC Aix Provence Dole
|4:14
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La Decana Liege-Bastogne-Liege, 112 años de historia ciclística
Liege-Bastogne- Liege (Lieja-Bastonia-Lieja) es el nombre de una de las competencias ciclísticas más importantes y emblemáticas del deporte del ciclismo a nivel mundial pues su rica HISTORIA se remonta a 1892 cuando nació su primera edición y desde entonces se ha llevado a cabo en 112 oportunidades (incluida la de este 2026) superando toda clase de dificultades como dos guerras mundiales, además de los cambios en términos de evolución en cuanto a formatos, recorridos participación, comunicación, logística, etc, etc.
Precisamente por su antigüedad la famosa carrera belga es conocida como “LA DECANA” y siempre se ha distinguido por su exigente recorrido de más de 250 kilómetros y 11 ascensiones que implican igualmente descensos de alto riesgo, condiciones climáticas muy adversas en algunas oportunidades, saliendo y llegando en el corazón de Lieja y hace parte del conjunto de las pruebas consideradas “MONUMENTOS” junto a la San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix y el Giro de Lombardía.
En recorridos similares, pero con menos kilómetros la prueba se lleva a cabo para corredores sub-23 y también para la categoría femenina desde 2017.
Los mejores ciclistas del mundo en diversas épocas se han dado cita en Lieja para tomar la salida y en el álbum de oro de la prueba figuran las más grandes estrellas de este deporte a lo largo de su historia como Eddy Merckx, el máximo ganador con 5 victorias y junto a él Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Sean Kelly, Roger de Vlaeminck, Michele Bartoli, Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Primoz Roglic, Remco Evenepoel y el infaltable Tadej Pogacar, ya tricampeón y actual poseedor del título.
Colombia en la historia de La Decana
El ciclismo colombiano no ha estado ausente de la decana y es así como varios de sus hombres han participado en equipos de la máxima categoría desde hace 15 años y figuran en la historia de la carrera nombres como los de Rigoberto Urán (quinto en 2011) y en 2015 un gran grupo integrado por Nairo Quintana, Esteban Chaves, Jarlinson Pantano, José Serpa, Julián Arredondo, Carlos Betancur, hasta desembocar en 2023 con SANTIAGO BUITRAGO, en el podio final como tercero junto a Remco Evenepoel y Tom Pidcok, mientras Daniel Martínez fue séptimo el año pasado.
Duelo Generacional: Pogacar vs. Seixas
La cita con “La Decana” de este domingo 26 de Abril con sus 259 kilómetros y 11 subidas entre 1 y 4 kilómetros con porcentajes del 5 hasta el 10%, de las cuales 10 se encuentran a partir del kilómetro 130, estará engalanada por 175 inscritos, con muchas de las figuras de la actualidad mundial, encabezadas por Tadej Pogacar defendiendo título enfrentado a su rival directo Remco Evenepoel a quien se suman, entre otros, Thomas Pidcock, Mauro Schmid, Cristian Scaroni, Kevin Vauquelin, Roman Gregoire, Ben O’Connor y la “nueva maravilla francesa” Paul Seixas (19 años), integrante de la nueva generación que asoma más desafiante que nunca y cuyo enfrentamiento con la actual parece ser el punto central de la contienda dominical en Las Ardenas.
Por su parte, el ciclismo colombiano aparece en la lista de participantes con EGAN BERNAL, dueño de una gran condición física mostrada con su reciente segundo lugar en el Tour de los Alpes, acompañado de Brandon Rivera en el equipo INEOS y completando la representación de nuestro país se encuentran Daniel Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) como recientes protagonistas de la prueba que cierra el primer tercio de temporada actual para darle paso a las grandes carreras por etapas.
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Robinson Chalapud sigue cerca del podio en la HTV Cup tras la vigésima etapa
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud sigue cerca del podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar en la casilla 26° en la vigésima etapa, una jornada ondulada de 141 kilómetros, que se diputó entre en la ciudad portuaria de Vung Tau y la capital de la provincia de Binh Dương,Thu Dau Mot.
El escarabajo de 42 años mantuvo viva su lucha por subir al tercer puesto del cual lo separan tan solo 8 segundos con el italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.
La etapa 20 de la prueba asiática quedó en manos del suizo Christoph Janssen, tras llevar a buen puerto una fuga. El segundo puesto lo ocupó el líder Yarash Uladzislau a 4 segundos.
La trigésimo octava edición de la carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este sábado con la vigésima jornada, una etapa ondulada de 141 kilómetros entre en la ciudad portuaria de Vung Tau y la capital de la provincia de Binh Dương,Thu Dau Mot.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 20 | Vung Tau -> Thu Dau Mot (141 km)
|1
|Christoph Janssen
|Dong Thap 1
|3:15:29
|2
|Roman Maikin
|Gao Hat Ngoc Troi
|1:53
|3
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|1:53
|4
|Minh Gia Bao Vo
|Quan Khu 7
|1:58
|5
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|2:51
|6
|Hoang Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|2:51
|7
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|2:55
|8
|Zakk Patterson
|620 Nong Nghiep Vinh Long
|2:55
|9
|Thanh Sang Ngo
|Dong Thap 2
|2:55
|10
|Ilia Shchegolkov
|Nhua Binh Minh
|2:55
|26
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|2:55