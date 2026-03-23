La presentación de equipos de la Vuelta al Valle 2026 tendrá varias sorpresas

Se acerca la hora del inicio de la Vuelta al Valle “Paraíso de Todos” 2026. Hoy en el Teatro Guillermo Barney Materón se llevarán a cabo la revisión de licencias, la confirmación de inscripciones, el congresillo técnico y la presentación oficial de equipos.

Desde la 1:00 p. m. comenzará el proceso de revisión de licencias y confirmación de corredores. Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m., se realizará el congresillo técnico. Finalmente, a las 5:00 p. m., se llevará a cabo la presentación oficial de los equipos que participarán en la competencia, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Durante el acto de presentación también se hará el lanzamiento oficial de la nueva piel del ciclismo vallecaucano, es decir, el nuevo uniforme para la temporada 2026, así como la oficialización del nuevo patrocinador principal.

Será una tarde especial, que contará con la presencia de representantes de las diferentes modalidades del ciclismo del Valle. Entre los invitados estarán las gemelas Queen Saray y Lizsurley Villegas (BMX Freestyle), Brian Gómez (Ruta), Juan Fernando Monroy (MTB), Guadalupe Palacios (Bicicrós), Yady Fernández en representación del Paracycling, Jean Carlo Barbosa (Downhill) y Natalia Martínez (Pista), entre muchos más invitados especiales que engalanarán el inicio de una nueva edición de la ronda vallecaucana.

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle