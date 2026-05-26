Juan Felipe Rodríguez y Martín Santiago Herreño, la cuota colombiana en el Alpes Isere Tour

Dos jóvenes escarabajos serán de la partida desde este miércoles en la 35ª edición del Alpes Isere Tour, competencia de categoría 2.2 del calendario UCI que se llevará a cabo en Francia, con la presencia de varios equipos de desarrollo de los World Tour.

Por Colombia estarán Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo) y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) en la carrera francesa, que plantea cinco etapas de distintas características, en el corazón de los Alpes franceses.



El joven Martín Santiago Herreño cumple su segunda temporada en el equipo italiano Bardiani CSF 7 Saber. (Foto © Bardiani CSF 7 Saber)

Isère, tierra de ciclismo por excelencia, es el segundo departamento francés en desnivel y ofrece rutas para todos los niveles. Sus puertos legendarios lo convierten en un territorio emblemático del ciclismo y en un escenario histórico del Tour de Francia.

El recorrido consta de cinco etapas, cubriendo un total de 739,2 kilómetros y superando los 11 mil metros de desnivel positivo, con el gran desenlace final en Miribel-les-Échelles, un circuito montañoso decisivo.

*Etapa 1 – (27 de mayo): Charvieu-Chavagneux > Charvieu-Chavagneux (133,7 km)

*Etapa 2 – (28 de mayo): Saint-Martin & Saint-Albin de Vaulserre > Bourgoin Jallieu (134,3 km)

*Etapa 3 – (29 de mayo): Arandon-Passins > Marché de Gros Lyon-Corbas (153,9 km)

*Etapa 4 – (30 de mayo): Saint-Maurice-l’Exil > Saint-Clair-du-Rhône (165,1 km)

*Etapa 5 – (31 de mayo): Le Cheylas › Miribel-les-Échelles Circuito decisivo con salida y llegada en Miribel-les-Échelles (152.2km)