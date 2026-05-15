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Presentada la Ruta Harold Tejada, un ‘Viaje Ancestral’ por territorio huilense
En la Casa del Huila, con sede Bogotá, fue presentada oficialmente la segunda edición de la Ruta Harold Tejada, evento ciclístico que tendrá nuevamente como epicentro al municipio de Pitalito, tierra natal del pedalista Harold Tejada, del XDS Astana Team, en un reencuentro con sus raíces que, en esta ocasión, fue denominado “Un Viaje Ancestral”, al incluir en el recorrido lugares mágicos como San Agustín, capital arqueológica de Colombia.
El evento de lanzamiento fue encabezado por Tejada, aprovechando una pausa en su calendario de competencias. Contó también con la presencia del Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba; el alcalde de Pitalito, Yider Luna; el director de Inderhuila, Felipe Victoria, y el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano.
“Estoy feliz de presentar la Ruta Harold Tejada. Vamos a tener invitados especiales como Rigoberto Urán, Santiago Buitrago, Óscar Sevilla y Sergio Luis Henao, además de muchos compañeros más, tanto a nivel nacional como internacional”, adelantó Harold sobre el gran fondo ciclístico que organiza como una experiencia deportiva para recorrer los paisajes del sur del Huila.
Reafirmando su compromiso con sus orígenes, sus tradiciones y su comunidad, el ciclista celebrará el próximo 25 de octubre esta nueva edición junto a su familia y con el apoyo de las autoridades del departamento. Tejada precisó durante su intervención que, después de una primera edición que superó todas las expectativas, este año “queremos superar el número de inscritos” con un “viaje ancestral” diseñado “para mi región”, al proponer tres retos: la Ruta Larga, con 110,45 kilómetros; la Ruta Media, con 92,89 kilómetros, y la Ruta Corta, con 35,54 kilómetros.
Para el gobernador Villalba, la Ruta Harold Tejada es, en primer lugar, “un reconocimiento a una región y a un ídolo, a una persona que es un referente del ciclismo colombiano y que sirve de ejemplo a las nuevas generaciones”. Asimismo, consideró este evento como “una vitrina para la región; es una oportunidad para mostrar las bondades turísticas del departamento. Vamos a estar en el Macizo Colombiano, vamos a estar en la joya de la corona del turismo del Huila: el Parque Arqueológico de San Agustín, Patrimonio de la Humanidad”.
El alcalde Luna, por su parte, señaló que esta experiencia deportiva representa “esperanza y sueños para los niños” y reveló que, después de la primera edición de la Ruta, “tenemos alrededor de 80 niños en las escuelas de formación del municipio, pedaleando hacia nuevos proyectos de vida”.
En cuanto a Harold Tejada, subrayó que “es nuestro orgullo y ojalá pudiéramos colocarle a ese octavo velódromo del país, avalado en Pitalito, su nombre, porque es la esperanza de muchos jóvenes y niños. Pitalito no solo es café, también es cuna de grandes deportistas”.
Durante el lanzamiento, Harold reveló sus principales objetivos de cara a la segunda parte de la temporada. El Dauphiné y el Tour de Francia serán su reintegró a la alta competencia. Luego vendrán la Vuelta a España y el Mundial de Ruta en Quebec, Canadá.
El Tour será el eje competitivo principal. Allí definirá su futuro profesional, al estar en la órbita de equipos como Netcompany INEOS, UAE Team Emirates y EF Education-EasyPost, según confirmó durante el evento.
“Por parte de mi mánager hay diálogos no solo con este equipo (INEOS), sino también con otros. Le estoy dando prioridad al XDS Astana, con el que llevo siete años y donde tengo un lugar privilegiado. Seguramente, durante el Tour o antes, ya habré tomado una decisión”, comentó el pedalista de 29 años, que también recibió por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo, la noticia de que la Vuelta a Colombia empezará en su departamento de origen. Todo un acontecimiento. Será un abrebocas inigualable antes de recibir a la gran afición del país en la segunda edición de la Ruta Harold Tejada.
*Con Información Prensa Ruta Harold Tejada
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Harold Tejada alista una nueva edición de su Ruta Ancestral, con figuras del ciclismo colombiano
El próximo 14 de mayo, en la Casa del Huila, en Bogotá, Harold Tejada y la organización de la Ruta que rinde homenaje a sus raíces, realizarán el lanzamiento oficial del evento que por segundo año consecutivo tendrá como epicentro su natal Pitalito.
Durante encuentro, el formidable pedalista huilense presentará los detalles en compañía de las máximas autoridades del departamento, de una nueva edición de su Ruta Ancestral, con figuras del ciclismo colombiano, que contará un recorrido renovado. La cita será a las 3 pm.
“El año pasado hicimos la Ruta en Pitalito y lo queremos repetir. Sabemos que es una región muy alejada del país, pero se hace todo lo que se puede para que la gente viva una linda experiencia. Vamos a recorrer municipios muy lindos en el Huila”, dijo el ícono del ciclismo huilense.
Para este año la carrera recreativa contará con la presencia de grandes figuras como el bogotano Santiago Buitrago, el boyacense Juan Sebastián Molano, el antioqueño Sergio Luis Henao y el colombo-español Óscar Sevilla.
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Café de Colombia regresa a la élite del ciclismo como nuevo patrocinador del INEOS Grenadiers
El equipo británico INEOS Grenadiers confirmó este martes su alianza con Café de Colombia como Patrocinador Oficial de Café, en un acuerdo que marca el regreso de una de las marcas más icónicas en la historia del ciclismo colombiano al máximo pelotón internacional.
La unión entre la escuadra británica y la marca insignia de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia refuerza la presencia internacional del café colombiano en mercados estratégicos, al tiempo que reconecta a este histórico emblema nacional con uno de los equipos más importantes del ciclismo mundial.
Como parte de la alianza, Café de Colombia estará presente en los entornos del INEOS Grenadiers tanto en competencia como fuera de ella, integrándose al día a día del equipo como parte de su rutina y cultura interna.
John Allert, CEO del INEOS Grenadiers, destacó la importancia del acuerdo y el simbolismo que representa para ambas partes. “Estamos encantados de dar oficialmente la bienvenida a Café de Colombia al equipo. El café es sinónimo del ciclismo y tiene una manera única de unir a las personas. Esta asociación refleja eso y conecta a dos organizaciones definidas por la consistencia, la precisión y un compromiso compartido con la calidad”.
El dirigente también resaltó la estrecha relación del equipo con Colombia, especialmente a través de corredores como Egan Bernal y Brandon Rivera, además del respaldo constante de la afición colombiana en las grandes carreras del calendario internacional. “Nuestro equipo tiene una fuerte conexión con Colombia a través de sus corredores y seguimos inspirados por el enorme apoyo que recibimos de los aficionados allí y en todo el mundo. La pasión por ciclistas como Egan Bernal y Brandon Rivera es algo que sentimos en cada carrera”.
Allert agregó que el éxito deportivo también se construye con aliados estratégicos que compartan la misma visión de excelencia. “El éxito en este deporte se construye sobre la fortaleza del entorno general, y trabajar con socios de confianza que estén alineados con nuestros estándares es una parte importante de ello. Café de Colombia tiene una herencia muy rica y una gran reputación a nivel global, estamos muy ilusionados por trabajar juntos”.
Por su parte, Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, subrayó el alcance internacional que tendrá este acuerdo para la imagen del café colombiano. “Esta alianza representa mucho más que una asociación. Es una plataforma estratégica para mostrar al mundo la calidad, el origen y los valores del café colombiano. Queremos que los consumidores reconozcan a Café de Colombia como una parte natural de un estilo de vida activo”.
La marca Café de Colombia tuvo una presencia legendaria en el ciclismo profesional durante la década de los años 80, cuando llevó al escenario internacional a una generación inolvidable de corredores colombianos. Ahora, su regreso al deporte se da junto a una de las estructuras más exitosas del ciclismo moderno, en una jugada de alto valor simbólico y de proyección global.
Respaldada por más de 560.000 familias caficultoras en 23 departamentos productores, Café de Colombia es reconocida en el mundo como símbolo de origen, calidad y tradición. Su regreso al ciclismo de élite revive una conexión histórica entre Colombia, su café y uno de los deportes que más identidad le ha dado al país.
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SCOTT fortalece su red comercial en Colombia con una nueva edición del Scott Week
El fabricante suizo de bicicletas, SCOTT, continúa consolidando su crecimiento en Colombia a través de un modelo que pone en el centro a su red de distribuidores y vendedores autorizados. Como parte de esta estrategia, la marca confirma una nueva edición del SCOTT WEEK, una experiencia internacional que regresará en junio y que este año incorpora nuevas posibilidades de acceso para la red comercial.
El SCOTT WEEK nació como una experiencia inmersiva diseñada para que los distribuidores vivan la marca desde adentro: conozcan de primera mano sus procesos de innovación, desarrollo y diseño, y conecten directamente con el ADN de SCOTT en Europa. La edición anterior, que funcionó como piloto, dejó resultados positivos tanto en términos de conocimiento como de impacto comercial, sentando las bases para una versión más amplia este año.
Para Jorge Villegas, director de mercadeo de SCOTT Colombia, el crecimiento de la marca en el país ha sido posible gracias al trabajo conjunto con sus distribuidores.
“SCOTT ha crecido en Colombia gracias a sus distribuidores. Son un engranaje muy importante para la estrategia de conquistar el mercado y para que los consumidores encuentren una gran experiencia en las tiendas. El SCOTT WEEK nace para acercar a quienes van un paso más allá por la marca, no solo a venderla, sino a vivirla”.
Durante el SCOTT WEEK de 2025, los participantes pudieron conocer de cerca los procesos de diseño e innovación de la marca, además de probar productos antes de su lanzamiento. Esta inmersión fortaleció el vínculo con SCOTT y les permitió convertirse en validadores del mensaje que luego se replica en cada punto de venta.
“Queremos que nuestros distribuidores multipliquen el mensaje global de SCOTT sobre tecnología, sostenibilidad y disfrute del ciclismo. Esa visión solo se logra cuando pueden vivir la marca desde su origen”, añadió Villegas.
La experiencia desde quienes ya vivieron el SCOTT WEEK
Para los distribuidores que participaron en la edición pasada, el SCOTT WEEK representó un punto de inflexión en la forma de entender y comunicar la marca.
Natalia Restrepo, de la tienda JF La Montaña en La Ceja y Llanogrande, destaca el impacto personal y profesional de la experiencia:
“Representar a SCOTT en Europa y conocer de cerca su innovación cambió por completo mi forma de hablarle al cliente. Después de vivir el SCOTT WEEK entiendes que no se trata solo de vender bicicletas, sino de transmitir confianza y conocimiento real”.
Desde una mirada comercial, Juan José Gómez, de la tienda Cycling Life en Medellín, resaltó el valor del evento como reconocimiento al trabajo realizado:
“Es muy gratificante vivir una experiencia así gracias a los resultados. Estar en el SCOTT WEEK hace que hablarle al cliente sea mucho más cercano y claro”.
Otros distribuidores coincidieron en que el contacto directo con ingenieros y expertos de la marca les permitió adquirir un conocimiento técnico más profundo, fortaleciendo la confianza del consumidor final y elevando la experiencia en las tiendas.
El SCOTT WEEK tiene una nueva edición en junio con nuevas formas de acceso
Para este año, el SCOTT WEEK regresa con un enfoque ampliado. Además de mantenerse como un reconocimiento para quienes cumplan las metas comerciales definidas en Colombia, la marca abre la posibilidad de que miembros de su red comercial puedan asegurar su cupo accediendo directamente a la experiencia.
Este modelo busca ampliar su impacto, permitiendo que más integrantes de la red vivan la marca desde adentro, se conecten con su ADN y lleven ese conocimiento, experiencia y criterio técnico directamente a las tiendas y al consumidor final.
Para Alejandro Peláez, jefe de trade producto de SCOTT Colombia, esta evolución tendrá un impacto directo en el mercado nacional:
“El impacto comercial va a crecer mucho en Colombia gracias a esta experiencia. Cuando el conocimiento se vive, el mensaje se transmite mejor en tienda y el mercado se fortalece”.
Peláez resalta además que el SCOTT WEEK cumple un rol clave en la alineación de la red comercial con la visión global de la marca:
“Cuando más distribuidores entienden el producto desde su desarrollo y su propósito, la experiencia del consumidor final mejora y SCOTT se expresa de manera coherente en todo el país”.
La edición 2026 del SCOTT WEEK llevará a los participantes a París y Suiza, escenarios estratégicos para la marca donde convergen la ingeniería, la innovación y la proyección global del ciclismo.
Con este evento, SCOTT demuestra que su crecimiento en Colombia se construye junto a su red comercial, a través de experiencias que inspiran, forman y conectan a las personas con el ADN de la marca, llevando esa visión desde Europa hasta cada tienda y cada ciclista del país.