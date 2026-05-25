Océane Mahé conquista el Tour du Haut Limousin Femenino con Florencia Monsálvez en el top 10

Después de una gran batalla de 123,5 kilómetros, Océane Mahé ganó el Tour du Haut Limousin Femenino, carrera del calendario UCI, disputada por los alrededores de Saint-Bonnet-de-Bellac, en territorio francés.

La pedalista gala, que logró la victoria en solitario, consiguió el primer triunfo en la historia de su equipo, Ma Petite Entreprise, en una carrera UCI. Mahé sucedió en el palmarés a su compatriota Charlotte Allard, ganadora de las dos primeras ediciones.

El podio de la tercera versión de la carrera francesa lo completaron la italiana Giorgia Vettorello (Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team) y la española Ainara Albert (Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team), quienes ocuparon la 2° y 3° posición.

En cuanto a los suramericanas en competencia, la joven chilena Florencia Monsálvez tuvo una destacada actuación, reportándose en un meritorio 10° puesto, mientras que su coterránea Aranza Villalón se clasificó en el puesto 36° a 4:24 de la ganadora.

Tour du Haut Limousin Féminin by Massy Sotec – Trophée Baywa r.e. (1.2)

Saint-Bonnet-de-Bellac – Saint-Bonnet-de-Bellac (123 km)