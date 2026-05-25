Tommaso Dati sigue en racha ganadora y repite victoria en el Tour de Japón con Leonel Quintero 9°

La racha ganadora de Tommaso Dati (Team UKYO) continuó en el Tour de Japón 2026. Después de conquistar el prólogo, el joven italiano también puso su sello en la primera etapa en línea, dominando el sprint de los cuatro hombres que animaron la fuga del día.

En la definición, Dati logró su victoria con frescura y potencia, por delante del español Benjamín Prades (VC Fukuoka), segundo lugar, y de su compañero de equipo, el italiano Federico Iacomoni, tercero en la línea de meta, mientras que el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) se tuvo que conformar con el 4° puesto.

Detrás de ellos, con un retraso de 23 segundos, ingresó el danés Mad Andresen (Swatt Club) comandando el grupo principal, en el que entraron el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) en la 9° posición y el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) en la casilla 23°.

En cuanto a la clasificación general, el italiano Tommaso Dati (Team UKYO) reforzó su liderato de la carrera nipona. El segundo puesto lo ocupa su compañero de equipo, el italiano Federico Iacomoni, a 10 segundos del líder.

La carrera japonesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este martes con la disputa de la segunda etapa en línea, un circuito ondulado por la ciudad de Inabe que tendrá un recorrido de 128 kilómetros.

Tour de Japón (2.2)

Resultados Etapa 1 | Kyoto – Kyoto (106,1 km)

1 Tommaso Dati Team UKYO 2:39:06 2 Benjamín Prades VC Fukuoka m.t. 3 Federico Iacomoni Team UKYO m.t. 4 Rein Taaramäe Kinan Racing Team 0:03 5 Kasper Andersen Swatt Club 0:23 6 Luke Mudgway Li Ning Star 0:23 7 Tilen Finkšt Solution Tech NIPPO Rali 0:23 8 Nicolò Garibbo Team UKYO 0:23 9 Leonel Quintero Victoire Hiroshima 0:23 10 Atsushi Oka Astemo Utsunomiya Blitzen 0:23 26 Eduardo Sepúlveda Li Ning Star 0:23

Clasificación General Individual