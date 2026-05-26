Per Strand Hagenes gana la Antwerp Port Epic 2026; Pau Miquel y Dries De Bondt completan el podio

En un final a pura velocidad, Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike) se alzó con el triunfo en la Antwerp Port Epic 2026, que no contó con participación colombiana. El noruego salió victorioso en un trayecto de 192,4 kilómetros por la ciudad portuaria que le pone nombre a la carrera belga y sucedió en el palmarés a su compañero Timo Kielich, ganador del año pasado.

El pedalista escandinavo de 22 años atacó a sus ocho compañeros de fuga a 300 metros de la meta y aguantó el sprint final de sus perseguidores para alcanzar su primera victoria de la temporada y su segundo podio del año tras el conseguido en la E3 Saxo Classic.

Los puestos de honor de la novena edición de la prueba belga 1.1 UCI los completaron el español Pau Miquel (Bahrain Victorious) y el belga Dries De Bondt (Team Jayco-AlUla), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio.

Después de nueve ediciones de la carrera belga, los vikingos sumaron su segunda victoria tras la conseguida por Alexander Kristoff en 2024, mientras que los belgas dominan el palmarés con seis triunfos, el último el de Timo Kielich en la temporada pasada.



Pau Miquel y Per Strand Hagenes, en el podio de la Antwerp Port Epic 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

Resultados Antwerp Port Epic / Sels Trophy (1.1)

Antwerp – Antwerp (192.4km)