La montaña, protagonista de primer nivel en la semana final del Giro de Italia 2026

La edición 109 del Giro de Italia empezará a vivir este martes su desenlace, con la alta montaña como gran protagonista. Restan tres etapas montañosas con final en alto, que suman casi 50.000 metros de desnivel, reservados para una semana decisiva.

Aunque la carrera cuenta ya con un claro líder, el danés Jonas Vingegaard, lo que resta saber es si podrá igualar los seis triunfos de etapa que logró el esloveno Tadej Pogacar en su debut en 2024, además de las otras dos plazas del podio.

La última semana arranca con una etapa corta, pero explosiva de 113 kilómetros, lo más duro para el final, con rampas de hasta el 13 por ciento. El viernes llega la etapa 19, la catalogada reina y al día siguiente la penúltima jornada, con 200 kilómetros. La dureza estará concentrada en el doble ascenso a Piancavallo, una subida de 14,5 km al 7,8% de pendiente media, con rampas máximas del 14%.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los perfiles de las tres etapas decisivas que definirán la ronda italiana, la primera grande de la temporada.

MARTES 26 DE MAYO – ETAPA 16

VIERNES 29 DE MAYO – ETAPA 19

SÁBADO 30 DE MAYO – ETAPA 20