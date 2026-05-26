Tour de Japón: Nicolo Garibbo le gana el duelo a Benjamín Prades en la segunda etapa con Eduardo Sepúlveda 10°

La segunda etapa en línea del Tour de Japón 2026 la ganó Nicolo Garibbo (Team UKYO). El pedalista italiano fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 128 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Inabe.

Garibbo, de 26 años, que alcanzó su tercera victoria en la temporada, derrotó al español Benjamín Prades (VC Fukuoka) y al australiano Oscar Gallagher (Ccache x Bodywrap), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los dos suramericanos en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) ingresó en el 10° puesto, mientras que el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ocupó la casilla 34°, a más de 2 minutos del ganador.



El líder Tommaso Dati y el ganador de la etapa Nicolo Garibbo. . (Foto © Team UKYO)

En cuanto a la clasificación general, el italiano Tommaso Dati (Team UKYO) mantuvo el liderato. Ahora, el segundo puesto lo ocupa el l español Benjamín Prades (VC Fukuoka) a 10 segundos del líder.

La carrera japonesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la disputa de la tercera etapa, una contrarreloj individual de 11,5 kilómetros en la villa de Ooshika, prefectura de Nagano.

Tour de Japón (2.2)

Resultados Etapa 2 | Inabe – Inabe (128 km)

1 Nicolo Garibbo Team UKYO 3:03:00 2 Benjamín Prades VC Fukuoka m.t. 3 Oscar Gallagher CCACHE x BODYWRAP m.t. 4 Federico Iacomoni Team UKYO m.t. 5 Fergus Browning Terengganu Cycling Team m.t. 6 Gerard Ledesma VC Fukuoka m.t. 7 Matteo Fabbro Solution Tech NIPPO Rali m.t. 8 Giacomo Garavaglia Swatt Club m.t. 9 Simone Raccani Team UKYO m.t. 10 Eduardo Sepúlveda Li Ning Star m.t. 34 Leonel Quintero Victoire Hiroshima 2:14

Clasificación General Individual