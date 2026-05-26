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Ruta

Marlen Reusser regresa al Giro de Italia femenino comandando la nómina del Movistar Team

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Hace 6 horas

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La suiza Marlen Reusser fue la primera maglia rosa del Giro de Italia Femenino 2025. (Foto Movistar Team © SprintCycling)
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“Lo hemos intentando, teníamos buenas piernas”: Einer Rubio tras volver a ser protagonista en una fuga del Giro

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El boyacense Einer Rubio, uno de los grandes animadores de la fuga en la etapa 16 del Giro de Italia 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
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Juan Felipe Rodríguez y Martín Santiago Herreño, la cuota colombiana en el Alpes Isere Tour

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Juan Felipe Rodríguez, una de las cartas del equipo de desarrollo del EF Education. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)
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Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard sigue intratable y suma su cuarta victoria con Egan Bernal en el top 10

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26 mayo, 2026

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El danés Jonas Vingegaard ganó la etapa 16 del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
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