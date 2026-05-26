Marlen Reusser regresa al Giro de Italia femenino comandando la nómina del Movistar Team

El equipo telefónico confirmó el bloque con el que afrontará el Giro de Italia femenino 2026, una de las grandes citas del calendario WorldTour, que se disputará del 30 de mayo al 7 de junio con nueve etapas a través del norte de Italia.

La nueva edición arrancará con una etapa llana entre Cesenatico y Ravenna y finalizará en Saluzzo, tras un recorrido exigente que también incluye una cronoescalada individual y grandes jornadas de montaña, con el icónico Colle delle Finestre como uno de los puntos decisivos de la carrera.

El regreso de Marlen Reusser

Uno de los grandes focos estará puesto en la vuelta de Marlen Reusser a la ronda italiana tras superar la lesión que se produjo en el Tour de Flandes. La corredora suiza vuelve a la Corsa Rosa después de firmar una brillante actuación en la edición de 2025, donde finalizó segunda en la clasificación general y conquistó la victoria en la contrarreloj inaugural de Bérgamo, vistiendo además la maglia rosa.

El equipo llega además con Cat Ferguson en un excelente estado de forma. La británica continúa consolidándose como una de las grandes corredoras del pelotón internacional tras imponerse el pasado 13 de mayo en la Navarra Women’s Elite Classic, sumando una nueva victoria de prestigio a su temporada 2026.

Junto a ellas, la experiencia de la neerlandesa Mareille Meijer, la cubana Arlenis Sierra y la francesa Aude Biannic, además del talento de la italiana Francesca Barale y de la brasilera Tota Magalhaes, completan una formación equilibrada para afrontar, una de las grandes de la temporada.

El Giro d’Italia Women 2026 promete una edición especialmente exigente y en el que Movistar Team buscará volver a pelear por las posiciones de honor en la clasificación general y las victorias de etapa.

*Con Información Prensa Movistar Team