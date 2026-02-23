Ruta
Iván Romeo se consagra campeón de la Vuelta a Andalucía; Juan Diego Quintero el mejor colombiano
En un final lleno de emociones, Iván Romeo se consagró campeón de la Vuelta a Andalucía 2026. El español, de 22 años, mantuvo el liderato en la última etapa de 167,8 kilómetros disputada este domingo entre La Roda de Andalucía y Lucena.
Los puestos de honor de la prueba andaluza los completaron el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) y el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano de la general fue Juan Diego Quintero (Petrolike) en la casilla 34° a más de 3 minutos del campeón, mientras que Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) finalizó en el puesto 59° y Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) finalizó 98°.
La última victoria de etapa quedó en manos del Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quien llegó en solitario a la meta 10 segundos por delante del danés Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG). Tercero entró el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United) a 12 segundos del ganador.
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | La Roda de Andalucía – Lucena (167,8 km)
|1
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|3:43:52
|2
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:10
|3
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|0:12
|4
|Alex Aranburu
|Cofidis
|,,
|5
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|6
|Iván Romeo
|Movistar Team
|,,
|7
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|,,
|8
|Afonso Braz
|Groupama – FDJ United
|0:14
|9
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|0:21
|10
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|0:31
|37
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:32
|74
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|6:23
|87
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|9:42
Clasificación General Final
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|18:47:10
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:07
|3
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:27
|4
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|5
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|,,
|6
|Alex Aranburu
|Cofidis
|0:51
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:54
|8
|Clément Braz
|Groupama – FDJ United
|0:56
|9
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|1:03
|10
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|1:11
|34
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:34
|59
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|17:04
|98
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|47:09
Ruta
El Orgullo Paisa con un equipazo para la Vuelta del Tolima 2026
El equipo Orgullo Paisa confirmó su nómina para encarar la edición 23 de la Vuelta al Tolima, que se correrá del 25 de febrero al 1 de marzo. El municipio de Venadillo dará la partida para finalizar en Ibagué.
El equipo estará capitaneado por el carmelitano Alejandro Osorio y el caldense Jhonatan Restrepo, dos pedalistas con bagaje internacional, mientras que para la general tendrán al boyacense Yeison Reyes.
David Santiago Gómez, Daniel Muñoz y Kevin Castillo, los refuerzos para esta temporada, también estarán alineados en esta tradicional carrera por etapas que abre el calendario nacional 2026.
La plantilla del conjunto antioqueño la completan: Juan Felipe Osorio, Emilio Echavarría, Mateo Rivera y Bernardo Suaza.
Ruta
El Team Hino-One-La Red-Suzuki confía en su avanzada colombiana para la Vuelta de República Dominicana
La escuadra continental guatemalteca, Team Hino-One-La Red-Suzuki, definió la nómina de seis corredores que encararán la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana, durante seis días hasta el domingo 1 de marzo.
Entres los elegidos se encuentran tres ciclistas colombianos: Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, quien se estrena oficialmente con el equipo chapín en esta temporada.
Para esta competencia, que marcará un momento especial para la estructura guatemalteca, ya que será el primer evento oficial del equipo en la campaña 2026, completan la nómina Mardoqueo Vásquez, Edgar Torres y Dorian Monterroso.
La carrera dominicana comenzará este martes. La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.
🗓️ Recorrido y etapas
📍 24 de febrero – Etapa 1: Santo Domingo – San Pedro de Macorís – La Romana (117 km)
📍 25 de febrero – Etapa 2: Santo Domingo – San Cristóbal – Baní – Santo Domingo (153,3 km)
📍 26 de febrero – Etapa 3: Santo Domingo – Autopista Duarte – Rancho Arriba (158 km)
📍 27 de febrero – Etapa 4: Circuito Parque Mirador Sur (140 km)
📍 28 de febrero – Etapa 5: Santo Domingo – Circunvalación – El Higüero – Mal Nombre (138,4 km)
📍 1 de marzo – Etapa 6: Circuito Área Monumental, Santiago de los Caballeros (130 km)
Ruta
Ciclo-Retro: las diez victorias de etapa de los colombianos en la historia del Tour de Ruanda
En 18 ediciones del Tour de Ruanda, cuatro escarabajos han conseguido 10 triunfos de etapa. En 2019, Edwin Ávila fue el que abrió el camino victorioso, mientras que, el caldense Jhonatan ‘Pácora’ Restrepo es el ciclista colombiano con más triunfos de una fracción en la prestigiosa ronda africana.
Este palmarés se podría ampliar con el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy), quien participa de la presente edición con el Movistar Team Academy.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico revive las diez victorias que consiguieron los colombianos en la historia del Tour de Ruanda, la carrera más importante de África que hace parte del calendario UCI.
2019 – Edwin Ávila ganó la Etapa 4 Rubavu – Karongi (102,6)
2019 – Rodrigo Contreras ganó la Etapa 8 Kigali – Kigali (66,8)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (142 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 5 Rubavu-Musanze (84,7 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 6 Muzanze-Muhanga (127,3 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 CRI Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2021 – Brayán Sánchez ganó la Primera Etapa Kigali-Rwamagana (115,6 km)
2021 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2022 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Kigali-Rubavu (155,9 km)
2024 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (140,3 km)