Isaac del Toro sigue haciendo historia y consigue su primer título del año en el UAE Tour; Harold Tejada termina 4°
El campeón mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conquistó la octava edición del UAE Tour en los Emiratos Árabes, tras mantener el liderato en la última etapa, una jornada llana de 149 kilómetros disputada en Abu Dabi.
El pedalista latinoamericano se subió a lo más alto del podio de la carrera emiratí, acompañado del italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y del australiano Lucas Plapp (Team Jayco AlUla), segundo y tercero en la clasificación general.
El colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), que firmó la mejor actuación de su carrera en el World Tour, terminó en la cuarta posición a 1:25 del ganador. Sergio Higuita (XDS Astana Team) concluyó 33°, Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó 34° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se clasificó 93°.
La última etapa se la llevó Jonathan Milan (Lidl – Trek) luego de ganar al sprint, en la que el italiano claramente volvió a ser el más rápido, alcanzando su tercera victoria en la carrera, esta vez por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y del australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers), mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en la casilla 12°.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Zayed National Museum – Abu Dhabi Breakwater (149 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|2:56:48
|2
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|4
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|7
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Luka Mezgec
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|9
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|10
|Daniel Skerl
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|12
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|32
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|83
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|94
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|21:10:30
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|0:20
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:14
|4
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:25
|5
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:34
|6
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|1:44
|7
|Derek Gee-West
|Lidl – Trek
|1:47
|8
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|1:55
|9
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|2:08
|10
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:25
|11
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|2:27
|33
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|7:41
|34
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|7:42
|93
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|33:04
El Orgullo Paisa con un equipazo para la Vuelta del Tolima 2026
El equipo Orgullo Paisa confirmó su nómina para encarar la edición 23 de la Vuelta al Tolima, que se correrá del 25 de febrero al 1 de marzo. El municipio de Venadillo dará la partida para finalizar en Ibagué.
El equipo estará capitaneado por el carmelitano Alejandro Osorio y el caldense Jhonatan Restrepo, dos pedalistas con bagaje internacional, mientras que para la general tendrán al boyacense Yeison Reyes.
David Santiago Gómez, Daniel Muñoz y Kevin Castillo, los refuerzos para esta temporada, también estarán alineados en esta tradicional carrera por etapas que abre el calendario nacional 2026.
La plantilla del conjunto antioqueño la completan: Juan Felipe Osorio, Emilio Echavarría, Mateo Rivera y Bernardo Suaza.
El Team Hino-One-La Red-Suzuki confía en su avanzada colombiana para la Vuelta de República Dominicana
La escuadra continental guatemalteca, Team Hino-One-La Red-Suzuki, definió la nómina de seis corredores que encararán la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana, durante seis días hasta el domingo 1 de marzo.
Entres los elegidos se encuentran tres ciclistas colombianos: Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, quien se estrena oficialmente con el equipo chapín en esta temporada.
Para esta competencia, que marcará un momento especial para la estructura guatemalteca, ya que será el primer evento oficial del equipo en la campaña 2026, completan la nómina Mardoqueo Vásquez, Edgar Torres y Dorian Monterroso.
La carrera dominicana comenzará este martes. La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.
🗓️ Recorrido y etapas
📍 24 de febrero – Etapa 1: Santo Domingo – San Pedro de Macorís – La Romana (117 km)
📍 25 de febrero – Etapa 2: Santo Domingo – San Cristóbal – Baní – Santo Domingo (153,3 km)
📍 26 de febrero – Etapa 3: Santo Domingo – Autopista Duarte – Rancho Arriba (158 km)
📍 27 de febrero – Etapa 4: Circuito Parque Mirador Sur (140 km)
📍 28 de febrero – Etapa 5: Santo Domingo – Circunvalación – El Higüero – Mal Nombre (138,4 km)
📍 1 de marzo – Etapa 6: Circuito Área Monumental, Santiago de los Caballeros (130 km)
Ciclo-Retro: las diez victorias de etapa de los colombianos en la historia del Tour de Ruanda
En 18 ediciones del Tour de Ruanda, cuatro escarabajos han conseguido 10 triunfos de etapa. En 2019, Edwin Ávila fue el que abrió el camino victorioso, mientras que, el caldense Jhonatan ‘Pácora’ Restrepo es el ciclista colombiano con más triunfos de una fracción en la prestigiosa ronda africana.
Este palmarés se podría ampliar con el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy), quien participa de la presente edición con el Movistar Team Academy.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico revive las diez victorias que consiguieron los colombianos en la historia del Tour de Ruanda, la carrera más importante de África que hace parte del calendario UCI.
2019 – Edwin Ávila ganó la Etapa 4 Rubavu – Karongi (102,6)
2019 – Rodrigo Contreras ganó la Etapa 8 Kigali – Kigali (66,8)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (142 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 5 Rubavu-Musanze (84,7 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 6 Muzanze-Muhanga (127,3 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 CRI Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2021 – Brayán Sánchez ganó la Primera Etapa Kigali-Rwamagana (115,6 km)
2021 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2022 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Kigali-Rubavu (155,9 km)
2024 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (140,3 km)