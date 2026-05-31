Benoit Cosnefroy, ganador de la Boucles de la Mayenne 2026

Luego de un prólogo y tres etapas en línea, el corredor galo Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) se consagró campeón de la Boucles de la Mayenne 2026, tras defender el liderato en la última etapa.

El podio de la carrera francesa lo completaron dos locales más: Gruel Thibaud (Groupama – FDJ United) e Isidore Noa (Decathlon CMA CGM Team), quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.

El único pedalista colombiano en competencia, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) finalizó en la casilla 92° a más de 21 minutos de su compañero de equipo.

La última etapa quedó en manos del velocista neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quien se exigió al máximo para derrotar en el embalaje a todos sus rivales. El danés Mads Pedersen (Lidl – Trek) y el alemán John Degenkolb (Team Picnic PostNL) lo escoltaron.

Clasificación General Final