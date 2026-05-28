Empresas y Marcas
Orbea pedalea con fuerza en el mercado colombiano
La marca española Orbea sigue pedaleando con fuerza en Colombia para posicionar sus bicicletas en un mercado que continúa creciendo. Germán Leandro Pérez, director de Mellvar, partner local para la representación en el país, habló con la Revista Mundo Ciclístico, para contarnos sobre los objetivos que tiene el reconocido fabricante de bicicletas, de la mano de la extensa trayectoria y experiencia del Grupo Vardí.
“Desde Mellvar hemos hecho un esfuerzo muy importante por construir una red sólida de distribuidores en todo el país, no solo aumentando cobertura, sino también elevando la experiencia con el ciclista. Hoy contamos con distribuidores más capacitados, con mejor exhibición de producto y alineados con los valores de marca”, empezó por decir el director de Mellvar.
Orbea en Colombia: ¿Qué se ha hecho y qué viene?
En estos últimos años, el trabajo con Orbea en Colombia ha estado enfocado en tres pilares fundamentales: fortalecimiento de la red de distribuidores, posicionamiento de marca y cercanía con el ciclista colombiano.
Otro hito clave ha sido el primer dealer meeting en 2025, donde reunimos a más de 50 distribuidores a nivel nacional. Este tipo de espacios nos permitió compartir visión, alinear estrategias y consolidar una comunidad alrededor de Orbea en Colombia.
En paralelo, hemos trabajado en visibilidad de marca, activaciones y desarrollo del mercado, especialmente en segmentos clave como MTB, carretera y e-bike, donde vemos un potencial enorme de crecimiento en el país.
Hacia adelante, nuestro enfoque es aún más ambicioso. Queremos que Orbea sea reconocida no solo como una marca premium, sino como una marca cercana, aspiracional y relevante para el ciclista colombiano. Nuestro objetivo es claro: que cuando un ciclista colombiano piense en dar el siguiente paso en su bicicleta, Orbea sea su mejor opción.
¿Cuál es el plan de expansión de la marca en los próximos años?
Está basado en un crecimiento sostenible, estratégico y diferenciador, donde no buscamos estar en todos lados, sino estar en los lugares correctos, con la experiencia correcta.
En términos de cobertura, seguimos identificando ciudades y regiones con alto potencial donde aún podemos fortalecer presencia, siempre de la mano de distribuidores que compartan nuestra visión de marca y servicio y que quieran tener un modelo de negocios sano y rentable… lejos de la guerra de precios que a día de hoy muchas otras marcas sufren.
Pero más allá de abrir nuevos puntos, nuestro foco principal es profundizar la calidad de la red actual. Queremos distribuidores más rentables, más profesionales y más conectados con el ciclista.
Hay tres líneas clave en nuestro plan de expansión:
- Expansión geográfica inteligente
Llegar a nuevas ciudades intermedias y mercados emergentes del ciclismo en Colombia, donde el crecimiento del deporte es evidente. Este 2026 comenzamos a tener nuestras primeras tiendas insignia en las principales ciudades del país con gran éxito, reforzando que el camino que tomamos es el correcto y nos diferencia de la competencia
- Desarrollo de categorías clave
Vemos un crecimiento muy fuerte en segmentos como, E-bikes, Gravel, MTB de alto desempeño y carretera de alta gama. Vamos a seguir invirtiendo en educación del mercado para acelerar la adopción, especialmente en e-bikes.
- Construcción de marca y comunidad
Hoy más que nunca, las marcas que crecen son las que conectan emocionalmente. Vamos a apostar por activaciones con la comunidad, test rides y experiencias de producto, presencia en eventos y carreras, además de contenido y storytelling local.
Finalmente, algo muy importante es que Orbea tiene un ADN muy claro: innovación, personalización y cercanía. Nuestro reto es traducir ese ADN global al contexto colombiano, de manera auténtica.
Si lo logramos, no solo vamos a crecer en volumen, sino en valor de marca, que es lo que realmente sostiene el negocio a largo plazo.
No queremos hacer las cosas como se venían haciendo en la industria, queremos proponer algo diferente y que el ciclista sienta que la marca está alineada con sus propios valores.
¿Cómo va la expansión de Orbea en el mercado colombiano desde su llegada en 2023?
Desde nuestra llegada en 2023, la expansión de Orbea en Colombia ha sido muy positiva y, sobre todo, estructurada. Hemos priorizado construir bases sólidas en lugar de crecer de manera acelerada sin control, y eso hoy nos permite hablar de un desarrollo sostenible de la marca.
En esta primera etapa, nos enfocamos en establecer una red de distribuidores fuerte y bien alineada, seleccionando socios estratégicos en las principales ciudades del país. Más que cantidad, hemos buscado calidad: puntos de venta que realmente representen la marca, que entiendan al cliente y que ofrezcan una experiencia acorde al posicionamiento premium de Orbea.
Hoy ya tenemos presencia en las principales regiones del mercado, y lo más importante es que hemos logrado fortalecer la relación con nuestros distribuidores, trabajar de manera más cercana con ellos y acompañarlos en el crecimiento del negocio. Eso ha sido clave para acelerar la adopción de la marca.
Otro avance importante ha sido el incremento progresivo en la visibilidad de Orbea. Cada vez más ciclistas en Colombia reconocen la marca, no solo por su diseño y tecnología, sino también por su propuesta de valor: personalización, innovación y una conexión muy fuerte con el usuario final.
En 2025, hemos vendido mas de 1100 unidades de gama media y media alta y desde que comenzamos con la distribución de Orbea, ya hay mas de 2500 bicis rodando en suelo Colombiano, lo cual nos llena de orgullo.
Más allá de los resultados comerciales, lo más valioso es que ya se empieza a construir algo más importante: reputación de marca. Orbea está pasando de ser una marca aspiracional a una marca considerada dentro de las decisiones reales de compra del ciclista colombiano.
En resumen, la expansión va por muy buen camino: con bases sólidas, con una red comprometida y con un objetivo claro de seguir creciendo de manera inteligente, consistente y cercana al ciclista.
Empresas y Marcas
Magene T600 Eco Smart Trainer: el rodillo inteligente del XDS Astana Team llega a Latinoamérica
En el ciclismo actual, entrenar puertas adentro ya no significa resignar sensaciones, precisión ni exigencia. Por el contrario, el entrenamiento indoor se ha convertido en una extensión directa del rendimiento competitivo, y es allí donde el Magene T600 Eco Smart Trainer quiere marcar diferencia: como una plataforma pensada para ciclistas que buscan potencia, análisis, conectividad y una experiencia mucho más cercana a la ruta real.
Ese posicionamiento gana todavía más valor por el contexto que rodea a la marca. Magene es patrocinador del XDS Astana Team, escuadra que ya suma tres victorias de etapa en el Giro de Italia 2026, consolidando un momento deportivo que refuerza la visibilidad y la confiabilidad de la marca en el máximo nivel del ciclismo internacional.
La propia ficha oficial presenta al T600 Eco Smart Trainer como un modelo insignia para el trabajo en interiores, con prestaciones mejoradas y funciones refinadas. Entre sus grandes cartas de presentación están el motor síncrono de imanes permanentes de tercera generación, capaz de alcanzar hasta 110 N·m de torque, y la incorporación de cinco métricas clave orientadas al análisis dinámico del pedaleo.
Uno de los rasgos más llamativos del T600 Eco está en su propuesta energética. Magene señala que este rodillo convierte la energía del pedaleo en electricidad reutilizable, gracias a su sistema de descarga de energía externa. En la práctica, esto se traduce en la posibilidad de alimentar otros dispositivos mediante su puerto Type-C, con carga inversa de hasta 20W bajo protocolo USB-PD, una función poco habitual dentro del segmento.
En rendimiento puro, la apuesta es ambiciosa. La marca declara una potencia máxima de 2800W, una precisión de potencia de ±1% y una capacidad de simulación de pendiente máxima del 27%. A esto añade una arquitectura de rotor externo que, según la ficha, mejora la eficiencia en la generación de potencia, reduce las fluctuaciones de voltaje y optimiza la disipación térmica, contribuyendo a una salida estable incluso en sesiones largas de alta intensidad.
El T600 Eco también está diseñado para ofrecer una lectura más profunda de la pedalada. Entre sus funciones sobresalen el análisis de pedal smoothness, orientado a visualizar la fluidez y consistencia del gesto, y el monitoreo de left & right balance, útil para observar en tiempo real la distribución de potencia entre ambas piernas. Son herramientas que elevan el rodillo de simple simulador a verdadero aliado de entrenamiento.
A estas funciones se suman prestaciones pensadas para enriquecer la experiencia indoor. El equipo soporta power smoothing, heart rate bridging, downhill simulation —con adaptador de corriente— y road simulation desde la app Onelap. Es decir, no se limita a ofrecer resistencia: busca recrear una experiencia más inmersiva y con mayor valor de análisis para el ciclista que entrena con intención.
La conectividad también juega un papel central en esta propuesta. La ficha oficial indica compatibilidad con BLE FTMS, conexión simultánea para tres dispositivos Bluetooth, además de ANT+, Ethernet y Wi-Fi de 2,4 GHz. En un ecosistema cada vez más orientado al dato, la simulación y la interconexión entre plataformas, este abanico técnico fortalece mucho el perfil premium del producto.
En construcción, el T600 Eco recurre a un sistema direct drive, con estructura principal en aluminio de fundición a presión, carcasa lateral en ABS y patas de material compuesto. Su diseño plegable en forma de V busca equilibrar estabilidad y facilidad de almacenamiento. Desplegado mide 735 x 445 x 510 mm; plegado, 210 x 445 x 510 mm; y su peso neto es de 15,7 kg. Además, admite bicicletas MTB de 26″ a 29″ y de ruta 700C.
Magene añade que el equipo puede funcionar tanto conectado a la corriente como en modo de energía autogenerada, mientras que el nivel de ruido se mantiene por debajo de 56 dB a 1,5 metros y 25 km/h, un punto importante para quienes entrenan en apartamentos o espacios compartidos. En la caja, además, llega una dotación amplia que incluye adaptador de corriente y cable, cassette, tapete plegable de 4 mm, elevador delantero de rueda de perfil bajo, cable de carga C a C, protector de rotor, espaciadores, guía de inicio rápido y llave hexagonal de 5 mm, entre otros accesorios.
Para los lectores de Revista Mundo Ciclístico, el Magene T600 Eco Smart Trainer se perfila como una alternativa especialmente atractiva para quienes quieren llevar el entrenamiento indoor a una dimensión más seria, más tecnológica y más completa. Potencia, precisión, conectividad avanzada y una propuesta energética diferenciadora hacen de este modelo una opción muy seductora dentro del segmento. La invitación es a buscarlo a través de distribuidores autorizados en Colombia y en toda Latinoamérica, para contar con respaldo comercial, garantía y acceso confiable al ecosistema oficial de la marca.
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Presentada la Ruta Harold Tejada, un ‘Viaje Ancestral’ por territorio huilense
En la Casa del Huila, con sede Bogotá, fue presentada oficialmente la segunda edición de la Ruta Harold Tejada, evento ciclístico que tendrá nuevamente como epicentro al municipio de Pitalito, tierra natal del pedalista Harold Tejada, del XDS Astana Team, en un reencuentro con sus raíces que, en esta ocasión, fue denominado “Un Viaje Ancestral”, al incluir en el recorrido lugares mágicos como San Agustín, capital arqueológica de Colombia.
El evento de lanzamiento fue encabezado por Tejada, aprovechando una pausa en su calendario de competencias. Contó también con la presencia del Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba; el alcalde de Pitalito, Yider Luna; el director de Inderhuila, Felipe Victoria, y el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano.
“Estoy feliz de presentar la Ruta Harold Tejada. Vamos a tener invitados especiales como Rigoberto Urán, Santiago Buitrago, Óscar Sevilla y Sergio Luis Henao, además de muchos compañeros más, tanto a nivel nacional como internacional”, adelantó Harold sobre el gran fondo ciclístico que organiza como una experiencia deportiva para recorrer los paisajes del sur del Huila.
Reafirmando su compromiso con sus orígenes, sus tradiciones y su comunidad, el ciclista celebrará el próximo 25 de octubre esta nueva edición junto a su familia y con el apoyo de las autoridades del departamento. Tejada precisó durante su intervención que, después de una primera edición que superó todas las expectativas, este año “queremos superar el número de inscritos” con un “viaje ancestral” diseñado “para mi región”, al proponer tres retos: la Ruta Larga, con 110,45 kilómetros; la Ruta Media, con 92,89 kilómetros, y la Ruta Corta, con 35,54 kilómetros.
Para el gobernador Villalba, la Ruta Harold Tejada es, en primer lugar, “un reconocimiento a una región y a un ídolo, a una persona que es un referente del ciclismo colombiano y que sirve de ejemplo a las nuevas generaciones”. Asimismo, consideró este evento como “una vitrina para la región; es una oportunidad para mostrar las bondades turísticas del departamento. Vamos a estar en el Macizo Colombiano, vamos a estar en la joya de la corona del turismo del Huila: el Parque Arqueológico de San Agustín, Patrimonio de la Humanidad”.
El alcalde Luna, por su parte, señaló que esta experiencia deportiva representa “esperanza y sueños para los niños” y reveló que, después de la primera edición de la Ruta, “tenemos alrededor de 80 niños en las escuelas de formación del municipio, pedaleando hacia nuevos proyectos de vida”.
En cuanto a Harold Tejada, subrayó que “es nuestro orgullo y ojalá pudiéramos colocarle a ese octavo velódromo del país, avalado en Pitalito, su nombre, porque es la esperanza de muchos jóvenes y niños. Pitalito no solo es café, también es cuna de grandes deportistas”.
Durante el lanzamiento, Harold reveló sus principales objetivos de cara a la segunda parte de la temporada. El Dauphiné y el Tour de Francia serán su reintegró a la alta competencia. Luego vendrán la Vuelta a España y el Mundial de Ruta en Quebec, Canadá.
El Tour será el eje competitivo principal. Allí definirá su futuro profesional, al estar en la órbita de equipos como Netcompany INEOS, UAE Team Emirates y EF Education-EasyPost, según confirmó durante el evento.
“Por parte de mi mánager hay diálogos no solo con este equipo (INEOS), sino también con otros. Le estoy dando prioridad al XDS Astana, con el que llevo siete años y donde tengo un lugar privilegiado. Seguramente, durante el Tour o antes, ya habré tomado una decisión”, comentó el pedalista de 29 años, que también recibió por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo, la noticia de que la Vuelta a Colombia empezará en su departamento de origen. Todo un acontecimiento. Será un abrebocas inigualable antes de recibir a la gran afición del país en la segunda edición de la Ruta Harold Tejada.
*Con Información Prensa Ruta Harold Tejada
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LATAM Airlines Colombia y Fedeciclismo sellan alianza para facilitar la movilidad de los ciclistas federados
LATAM Airlines Colombia y la Federación Colombiana de Ciclismo anunciaron una alianza estratégica mediante la cual LATAM se convierte en Aerolínea Oficial del Ciclismo Colombiano y de la Selección Colombia de Ciclismo, con el propósito de brindar mejores condiciones de viaje a ciclistas federados, delegaciones oficiales y equipos vinculados a la Federación.
Bajo el lema “El ciclismo colombiano ahora vuela más alto”, este acuerdo busca acompañar el desarrollo de una de las disciplinas deportivas con mayor tradición, proyección internacional y reconocimiento para el país, facilitando la movilidad de los deportistas en sus diferentes competencias, concentraciones y eventos oficiales.
La alianza contempla beneficios como descuentos en tiquetes, condiciones preferenciales para el transporte de bicicletas, equipaje deportivo y equipaje sobredimensionado, así como waivers para cambios en tiquetes de delegaciones oficiales. Estos beneficios estarán disponibles a través de los canales corporativos definidos entre ambas organizaciones.
“En LATAM Airlines Colombia entendemos que conectar al país también significa acompañar aquello que nos representa y nos mueve como colombianos. El ciclismo ha llevado el nombre de Colombia a lo más alto y, con esta alianza, queremos contribuir a que sus deportistas, delegaciones y equipos cuenten con mejores condiciones para movilizarse y seguir compitiendo dentro y fuera del país”, afirmó Camilo Prieto, Gerente Comercial de LATAM Airlines Colombia.
Por su parte, la Federación Colombiana de Ciclismo destacó que este acuerdo representa un respaldo importante para el desarrollo operativo y competitivo de las Selecciones Colombia de Ciclismo en sus seis modalidades: ruta, pista, BMX Racing, BMX Freestyle, MTB y paracycling. “Para la Federación Colombiana de Ciclismo es muy valioso contar con un aliado como LATAM Airlines Colombia, que entiende las necesidades logísticas de nuestros deportistas y delegaciones. Esta alianza nos permite avanzar en mejores condiciones para la movilidad del ciclismo colombiano y fortalecer el acompañamiento a quienes representan al país en diferentes escenarios deportivos”, señaló Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.
Además de los beneficios de movilidad, LATAM Airlines Colombia tendrá presencia como aliado oficial en comunicaciones institucionales, contenidos digitales y espacios relacionados con las Selecciones Colombia de Ciclismo y eventos oficiales de la Federación, reforzando su compromiso con el deporte nacional y con iniciativas que promueven la conexión de Colombia con sus talentos, territorios y oportunidades.
Con esta alianza, LATAM Airlines Colombia continúa consolidando su rol como un actor clave en la conectividad del país, acompañando sectores estratégicos para el desarrollo nacional y acercando a más colombianos a los escenarios donde construyen sus sueños, compiten y representan el orgullo de todo un país.
*Con Información Prensa Fedeciclismo