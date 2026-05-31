Ruta
Juan Felipe Rodríguez 4° en el Alpes Isere Tour tras lucirse en la etapa reina; Martín Santiago Herreño termina 16°
En una destacada actuación, Juan Felipe Rodríguez terminó cuarto en el Alpes Isere Tour, luego de disputarse cinco etapas en línea. El cundinamarqués, de 22 años, sigue cumpliendo un notable temporada, en su primer año con el equipo de desarrollo del EF Education.
La edición 35 de la carrera francesa que contó con la participación de 128 pedalistas, quedó en manos del belga Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo Team Visma | Lease a Bike. El podio lo completaron el danés Peter Øxenberg (INEOS Grenadiers Racing Academy) y el belga Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro colombiano en competencia, el bogotano Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) terminó en el puesto 16°, a más de 6 minutos del ganador de la carrera del calendario UCI.
En cuanto a la última etapa, la catalogada reina, la victoria se la llevó el escandivano Peter Øxenberg (INEOS Grenadiers Racing Academy) con un meritorio 4° lugar del colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education-Aevolo).
Alpes Isère Tour (2.2)
Resultados Etapa 5 | Le Cheylas – Miribel-les-Échelles (152,2 km)
|1
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|4:19:39
|2
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:03
|4
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|0:10
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:22
|6
|Zomermaand Jurgen
|Development Team Picnic PostNL
|0:38
|7
|Tolio Alex
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|8
|Rowe Elliot
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:10
|9
|Mernik Sven Aleksander
|Team Visma | Lease a Bike Development
|4:15
|10
|O’Brien Finn
|Development Team Picnic PostNL
|4:45
|21
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|5:34
Clasificación General Final
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|17:36:29
|2
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:08
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:26
|4
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education-Aevolo
|0:36
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:46
|6
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:03
|7
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|1:15
|8
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:24
|9
|Sven Mernik
|Team Visma | Lease a Bike Development
|4:51
|10
|David Haverdings
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|5:51
|16
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|6:13
Ruta
Milo De La Mare conquista la Gipuzkoa Klasikoa; David Morales el mejor colombiano
El joven pedalista británico Milo De La Mare (CAMS Majaco) conquistó la octava edición de la Gipuzkoa Klasikoa, carrera ciclística española adscrita al calendario UCI, que contó con dos días de competencia y tres jornadas.
Los puestos de honor de la carrera vasca los completaron el alemán Julian Kadrispahic (Cannibal – Victorious U19 Development Team) y el inglés Dexter Townsend (Harrogate Nova Race Team), quienes ocuparon el 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, David Morales (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) terminó en el puesto 27°, José Manuel Posada (CPS Professional Team) finalizó en la casilla 54° y Ricardo Cruz (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) se clasificó 76°.
En las ocho ediciones que se han disputado de la ‘Klasikoa’ figurán campeones de la talla de Carlos Rodriguez y Juan Ayuso. Colombia cuenta con un podio, el de Paulo Pantoja, tercero en 2021. España y Gran Bretaña, igualan en el historial de ganadores con dos triunfos, cada uno.
Gipuzkoa Klasikoa (2.1)
Resultados Etapa 2 | Egia – Egia (104 km)
|1
|Mark Ketteringham
|Harrogate Nova Race Team
|2:29:00
|2
|Jakob Resen
|Tscherning Cycling Academy
|0:04
|3
|Matthew Fletcher
|Harrogate Nova Race Team
|0:05
|4
|Pietro Solavaggione
|Cannibal – Victorious U19 Development Team
|0:05
|5
|Andreas Stenstrop
|Tscherning Cycling Academy
|0:05
|6
|Oliver Tregear
|Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team
|0:05
|7
|Loek Hovers
|Willebrord Wil Vooruit
|0:05
|8
|Milo De La Mare
|CAMS Majaco
|0:05
|9
|Marius Retho
|CREF Pays de la Loire
|,,
|10
|Guido Paladini
|CPS Professional Team
|,,
|11
|Heiberg Dige
|Tscherning Cycling Academy
|0:05
|12
|Julian Kadrispahic
|Cannibal – Victorious U19 Development Team
|0:05
|15
|David Morales
|Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team
|0:05
|40
|José Manuel Posada
|CPS Professional Team
|0:48
|72
|Ricardo Cruz
|Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team
|2:23
Clasificación General Final
|1
|Milo de la Mare
|CAMS Majaco
|4:29:01
|2
|Julian Kadrispahic
|Cannibal B Victorious
|0:08
|3
|Dexter Townsend
|Harrogate Nova Race Team
|0:13
|4
|Gus Dutton
|CAMS Majaco
|0:16
|5
|Loek Hovers
|WWV Hagens Berman-Jayco
|0:19
|6
|Pietro Solavaggione
|Cannibal B Victorious
|0:20
|7
|Matthew Fletcher
|Harrogate Nova Race Team
|0:21
|8
|Tom Gazeau
|CREF – TotalEnergies U19
|0:30
|9
|Maksym Shcherbatskyi
|Cannibal B Victorious
|0:35
|10
|Guido Paladini
|CPS Professional Team
|0:38
|27
|David Morales
|Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team
|2:36
|54
|José Manuel Posada
|CPS Professional Team
|6:07
|76
|Ricardo Cruz
|Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team
|10:13
Ruta
Jerónimo Calderón confirmó su paso al equipo de desarrollo del Movistar Team para la próxima temporada
El joven pedalista antioqueño Jerónimo Calderón, actual corredor del Team sistecredito, confirmó su paso al equipo de desarrollo de la escuadra telefónica, el Movistar Team Academy, para la próxima campaña.
El corredor paisa de 19 años, y quién está de gira en territorio europeo con su equipo, firmó un contrato de dos años con el conjunto español que compite en la categoría Continental. El vínculo entrará en vigencia a partir de la próxima temporada.
“Bastante contento con una noticia muy buena para mí, un sueño que lo he trabajo mucho y poco a poco se fue haciendo realidad. Tengo muchas palabras de agradecimiento con el Sistecredito”, dijo Calderón, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Copacabana, Antioquia, y una de las grandes promesas del ciclismo nacional, inició su incursión en el deporte a través del patinaje. Luego, se fue interesando en el ciclismo y en los Juegos Intercolegiados del Ministerio del Deporte empezó su proceso.
Calderón, que es el actual campeón nacional de la crono, terminó subcampeón en el Campeonato Panamericano de Ruta, en Montería al inicio del año y en la temporada pasada fue el mejor de la Vuelta del Porvenir ganando una etapa.
Ruta
Tour de Japón: Matteo Fabbro se corona campeón con Eduardo Sepúlveda 4°
El Tour de Japón 2026 quedó en manos de Matteo Fabbro (Solution Tech NIPPO Rali). El italiano, de 31 años, que ganó una etapa en la carrera japonesa, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada por los alrededores de ciudad de Tokio.
El podio de la carrera nipona lo completaron el belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) y el español Benjamín Prades (VC Fukuoka), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos suramericanos en competencia, Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) terminó en el 4° puesto a 1:13 del ganador, mientras que el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) finalizó la casilla 18°, a más de 7 minutos del campeón.
La última etapa la ganó el alemán Lucas Carstensen (Kinan Racing Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 107,8 kilómetros en la capital japonesa.
Tour de Japón (2.2)
Resultados Etapa 7 | Tokyo – Tokyo (107,8 km)
|1
|Lucas Carstensen
|Kinan Racing Team
|2:11:49
|2
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|m.t.
|3
|Tilen Finkšt
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|4
|Tetsuo Yamamoto
|Team UKYO
|m.t.
|5
|Daiki Magosaki
|Victoire Hiroshima
|m.t.
|6
|Graeme Frislie
|Ccache x Bodywrap
|m.t.
|7
|Francesco Carollo
|Swatt Club
|m.t.
|8
|Liam Walsh
|Ccache x Bodywrap
|m.t.
|9
|Atsushi Oka
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|m.t.
|10
|Hayato Okamoto
|Aisan Racing Team
|m.t.
|24
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|m.t.
|36
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|15:39:24
|2
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:55
|3
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:57
|4
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|1:13
|5
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|1:25
|6
|Adne van Engelen
|Team UKYO
|1:33
|7
|Nicolò Garibbo
|Terengganu Cycling Team
|2:10
|8
|Matthew Greenwood
|Ccache x Bodywrap
|2:14
|9
|Luke Burns
|Victoire Hiroshima
|3:00
|10
|Yuhi Todome
|Aisan Racing Team
|3:02
|18
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|7:25