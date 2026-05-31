Juan Felipe Rodríguez 4° en el Alpes Isere Tour tras lucirse en la etapa reina; Martín Santiago Herreño termina 16°

En una destacada actuación, Juan Felipe Rodríguez terminó cuarto en el Alpes Isere Tour, luego de disputarse cinco etapas en línea. El cundinamarqués, de 22 años, sigue cumpliendo un notable temporada, en su primer año con el equipo de desarrollo del EF Education.

La edición 35 de la carrera francesa que contó con la participación de 128 pedalistas, quedó en manos del belga Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo Team Visma | Lease a Bike. El podio lo completaron el danés Peter Øxenberg (INEOS Grenadiers Racing Academy) y el belga Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al otro colombiano en competencia, el bogotano Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) terminó en el puesto 16°, a más de 6 minutos del ganador de la carrera del calendario UCI.

En cuanto a la última etapa, la catalogada reina, la victoria se la llevó el escandivano Peter Øxenberg (INEOS Grenadiers Racing Academy) con un meritorio 4° lugar del colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education-Aevolo).

Alpes Isère Tour (2.2)

Resultados Etapa 5 | Le Cheylas – Miribel-les-Échelles (152,2 km)

1 Peter Øxenberg INEOS Grenadiers Racing Academy 4:19:39 2 Matisse Van Kerckhove Team Visma | Lease a Bike Development ,, 3 Matteo Vanhuffel Development Team Picnic PostNL 0:03 4 Juan Felipe Rodríguez EF Education – Aevolo 0:10 5 Rémi Arsac Decathlon CMA CGM Development Team 0:22 6 Zomermaand Jurgen Development Team Picnic PostNL 0:38 7 Tolio Alex Bardiani CSF 7 Saber ,, 8 Rowe Elliot Team Visma | Lease a Bike Development 2:10 9 Mernik Sven Aleksander Team Visma | Lease a Bike Development 4:15 10 O’Brien Finn Development Team Picnic PostNL 4:45 21 Martín Santiago Herreño Bardiani-CSF 7 Saber 5:34

Clasificación General Final