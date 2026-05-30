Ruta
Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio del Giro de Italia Femenino con Arlenis Sierra en el top 20
En un final emocionante, Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) fue la vencedora este sábado en el inicio del Giro de Italia Femenino, jornada que partió de Cesenatico y arribó a Ravenna con una distancia de 139 kilómetros.
En la definición, la sprinter neerlandesa superó holgadamente a la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ), quienes ocuparon la segunda y tercera casilla.
La cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) se reportó en el puesto 17°, mientras que la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se clasificó 82° a 32 segundos de la ganadora.
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la segunda etapa de las nueve pactadas, que recorrerá 156 kilómetros entre Roncade y Caorle.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 1 | Cesenatico – Ravenna (139 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx – Protime
|3:18:22
|2
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|m.t.
|4
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|5
|Georgia Baker
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|6
|Linda Zanetti
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|7
|Charlotte Kool
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Gladys Verhulst-Wild
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|9
|Célia Gery
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|10
|Lily Williams
|Human Powered Health
|m.t.
|17
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|m.t.
Ruta
Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard consigue su quinta victoria y se asegura su primer título en la ‘Corsa Rosa’
En el último final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la penúltima etapa del Giro de Italia 2026 y se aseguró su primer título en la ‘Corsa Rosa’. La jornada que partió de Gemona del Friuli y culminó en Piancavallo, recorrió 200 kilómetros con dos grandes dificultades montañosas, donde el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) logró un meritorio sexto puesto.
La victoria se definió en favor del pedalista escandinavo, que atacó al grupo de los favoritos en el último ascenso y finalmente el líder fue más fuerte que todos sus rivales, adjudicándose su quinto triunfo en la ronda italiana luego de 5 horas 3 minutos 55 segundos.
La fuga del día la animaron el francés Axel Huens (Groupama – FDJ United), el australiano Jack Haig (Netcompany INEOS), el italiano Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), el estadounidense Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) y el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), pero en el último ascenso fueron neutralizados por los favoritos.
En la primera subida a Piancavallo (18,1km à 8,1%) el oceánico Jack Haig fue el primero en pasar, mientras que en la segunda vez que se hizo el exigente ascenso Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) coronó en primer lugar.
La edición 109 de la ronda italiana finalizará este domingo con la etapa 21, una jornada corta de 131 kilómetros, en un circuito en Roma, donde conoceremos al sucesor del británico Simon Yates, campeón del año pasado.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 20 | Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo (200 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|5:03:55
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:15
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:15
|4
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|1:15
|5
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:19
|6
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|1:25
|7
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|2:03
|8
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|2:13
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|2:13
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|2:13
|16
|Einer Rubio
|Movistar Team
|4:00
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|80:17:01
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|5:22
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:25
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|7:02
|5
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|7:56
|6
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|9:39
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|10:13
|8
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|10:52
|9
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|11:24
|10
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:54
|20
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:26
Ruta
Benoit Cosnefroy, etapa y liderato en la Boucles de la Mayenne; Juan Sebastián Molano guarda fuerzas para la jornada final
En una gran actuación, el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) se puso de líder de la Boucles de la Mayenne 2026 al imponerse este sábado en la segunda etapa de 215,1 kilómetros, disputada entre las localidades francesas de Aron y Pré-en-Pail-Saint-Samson.
El corredor galo se impuso al sprint; segundo entró su compatriota Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y tercero llegó el italiano Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), los tres con el mismo tiempo.
Tras la victoria, el pedalista del UAE comanda la general con 7 segundos de ventaja sobre su coterráneo Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United) a un día del final. El podio parcial lo completa otro local, Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team)
El único colombiano en competencia, el sprinter Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG), que guardó fuerzas para la jornada final, ingresó en la casilla 108° en grupo rezagado a más de 20 minutos del ganador del día.
La carrera francesa vivirá este domingo la tercera etapa y última etapa, una fracción llana de 147,4 kilómetros entre Cossé-le-Vivien y Laval, donde conoceremos al sucesor del neozelandés, Aaron Gate, campeón del año pasado.
Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Aron – Pré-en-Pail-Saint-Samson (215,1 km)
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|5:12:50
|2
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Vincenzo Albanese
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|4
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|m.t.
|6
|Axel Mariault
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|7
|Louis Barré
|CIC Pro Cycling Academy
|m.t.
|8
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
|9
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Mads Pedersen
|Lidl – Trek
|m.t.
|108
|Juan Sebastián Molano
|(UAE Team Emirates – XRG)
|20:52
Clasificación General Individual
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|9:08:11
|2
|Thibaud Gruel
|Groupama – FDJ United
|0:07
|3
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|4
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|0:15
|5
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Team
|0:15
|6
|Mads Pedersen
|Lidl – Trek
|0:19
|7
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|0:19
|8
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|0:21
|9
|Marco Brenner
|EF Education – EasyPost
|0:23
|10
|Vincenzo Albanese
|Tudor Pro Cycling Team
|0:24
|97
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|21:30
Ruta
Jerónimo Calderón confirmó su paso al equipo de desarrollo del Movistar Team para la próxima temporada
El joven pedalista antioqueño Jerónimo Calderón, actual corredor del Team sistecredito, confirmó su paso al equipo de desarrollo de la escuadra telefónica, el Movistar Team Academy, para la próxima campaña.
El corredor paisa de 19 años, y quién está de gira en territorio europeo con su equipo, firmó un contrato de dos años con el conjunto español que compite en la categoría Continental. El vínculo entrará en vigencia a partir de la próxima temporada.
“Bastante contento con una noticia muy buena para mí, un sueño que lo he trabajo mucho y poco a poco se fue haciendo realidad. Tengo muchas palabras de agradecimiento con el Sistecredito”, dijo Calderón, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Copacabana, Antioquia, y una de las grandes promesas del ciclismo nacional, inició su incursión en el deporte a través del patinaje. Luego, se fue interesando en el ciclismo y en los Juegos Intercolegiados del Ministerio del Deporte empezó su proceso.
Calderón, que es el actual campeón nacional de la crono, terminó subcampeón en el Campeonato Panamericano de Ruta, en Montería al inicio del año y en la temporada pasada fue el mejor de la Vuelta del Porvenir ganando una etapa.