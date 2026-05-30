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Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio del Giro de Italia Femenino con Arlenis Sierra en el top 20

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La neerlandesa Lorena Wiebes ganó la primera etapa del Giro de Italia Femenino 2025. (Foto Giro d'Italia Women © LaPresse)
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Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard consigue su quinta victoria y se asegura su primer título en la ‘Corsa Rosa’

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30 mayo, 2026

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El danés Jonas Vingegaard ganó la penúltima etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
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Benoit Cosnefroy, etapa y liderato en la Boucles de la Mayenne; Juan Sebastián Molano guarda fuerzas para la jornada final

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30 mayo, 2026

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El francés Benoit Cosnefroy ganó la segunda etapa de la Boucles de la Mayenne 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Jerónimo Calderón confirmó su paso al equipo de desarrollo del Movistar Team para la próxima temporada

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30 mayo, 2026

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Jerónimo Calderón, del Team Sistecrédito, se consagró este año como campeón nacional de la contrarreloj en la categoría Sub-23. (Foto © FCC)
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