Juan Ayuso gana la última etapa de la Vuelta al Algarve y se queda con el título; Daniel Felipe Martínez en el top 10

La etapa final de la Volta al Algarve 2026, con llegada al Alto do Malhão, terminó a favor del español Juan Ayuso que logró batir en un sprint cuesta arriba al británico Oscar Onley para quedarse con el título en la carrera portuguesa.

El podio de la competencia lusa lo completaron el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.



Paul Seixas, Juan Ayuso y João Almeida, en el podio de la Vuelta al Algarve 2026. (Foto Decathlon CMA CGM Team © Getty Sport)

Con relación a los colombianos Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue el mejor de los nuestros en el 7° puesto a 1:53, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) finalizó en la casilla 16° y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) en la posición 18°.

Ayuso, de 23 años, que alcanzó su primera victoria del año, sucedió al danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado. Es importante mencionar que esta carrera la ganó en 2023 el colombiano Daniel Felipe Martínez.

¡JUAN AYUSO ES EL CAMPEÓN!



El español se quedó con la general de la Volta al Algarve.



🎙️ @CastellanosCami#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/6iI8I4Pbbe — DSPORTS (@DSports) February 22, 2026

Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Faro – Malhão (Loulé) (148,4 km)

1 Juan Ayuso Lidl – Trek 3:20:02 2 Oscar Onley INEOS Grenadiers ,, 3 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team ,, 4 João Almeida UAE Team Emirates – XRG 0:04 5 Thomas Gloag Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:06 6 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team 0:14 7 Jarno Widar Lotto Intermarché 0:30 8 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 0:30 9 Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers 0:34 10 Dylan van Baarle Soudal Quick-Step 0:43 15 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 0:49 17 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost 1:06 46 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO 6:51 81 Santiago Mesa Anicolor / Campicarn 10:46 127 Jesús David Peña Efapel Cycling 17:27



Juan Ayuso, campeón de la Vuelta al Algarve. (Foto © Lidl-Trek)

Clasificación General Final