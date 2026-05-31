Elisa Balsamo gana el segundo duelo de sprinters en el Giro de Italia Femenino con Arlenis Sierra 6°

En un final a pura velocidad, la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) se impuso al sprint en la segunda etapa del Giro de Italia femenino 2026 y se mantuvo como líder. La fracción de 156 kilómetros se disputó entre Roncade y Caorle.

Balsamo, cumplió con los pronósticos, aprovechándose de la ausencia de su máxima rival la neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), que fue expulsada de la competencia, después de que los comisarios detectaran que su bicicleta no cumplía con el peso mínimo exigido por la normativa de la UCI.

La italiana superó holgadamente en el embalaje a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a su compatriota Chiara Consonni (CANYON//SRAM), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.



El sprint final de la segunda etapa del Giro de Italia 2026. (Foto © Giro d’Italia Women)

La corredora cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) ingresó a la meta en una meritoria 6° posición con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la única suramericana en competencia, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se clasificó en la casilla 101°.

La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este lunes con la tercera etapa, de las nueve pactadas, que se disputará entre Bibione y Buja con 156 kilómetros de recorrido.



Elisa Balsamo, ganadora de la segunda etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Giro d’Italia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 2 | Roncade – Caorle (156 km)

1 Elisa Balsamo Lidl – Trek 3:57:49 2 Lara Gillespie UAE Team ADQ m.t. 3 Chiara Consonni CANYON//SRAM m.t. 4 Charlotte Kool Fenix-Premier Tech m.t. 5 Barbara Guarischi Team SD Worx – Protime m.t. 6 Arlenis Sierra Movistar Team m.t. 7 Maggie Coles-Lyster Human Powered Health m.t. 8 Alessia Zambelli Top Girls Fassa Bortolo m.t. 9 Nienke Veenhoven Team Visma | Lease a Bike ,, 10 Linda Zanetti Uno-X Mobility m.t.

Elisa Balsamo, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Clasificación General Individual