Ruta
Elisa Balsamo gana el segundo duelo de sprinters en el Giro de Italia Femenino con Arlenis Sierra 6°
En un final a pura velocidad, la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) se impuso al sprint en la segunda etapa del Giro de Italia femenino 2026 y se mantuvo como líder. La fracción de 156 kilómetros se disputó entre Roncade y Caorle.
Balsamo, cumplió con los pronósticos, aprovechándose de la ausencia de su máxima rival la neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), que fue expulsada de la competencia, después de que los comisarios detectaran que su bicicleta no cumplía con el peso mínimo exigido por la normativa de la UCI.
La italiana superó holgadamente en el embalaje a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a su compatriota Chiara Consonni (CANYON//SRAM), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
La corredora cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) ingresó a la meta en una meritoria 6° posición con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la única suramericana en competencia, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se clasificó en la casilla 101°.
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este lunes con la tercera etapa, de las nueve pactadas, que se disputará entre Bibione y Buja con 156 kilómetros de recorrido.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 2 | Roncade – Caorle (156 km)
|1
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|3:57:49
|2
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|m.t.
|3
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM
|m.t.
|4
|Charlotte Kool
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|5
|Barbara Guarischi
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|6
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|m.t.
|7
|Maggie Coles-Lyster
|Human Powered Health
|m.t.
|8
|Alessia Zambelli
|Top Girls Fassa Bortolo
|m.t.
|9
|Nienke Veenhoven
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|10
|Linda Zanetti
|Uno-X Mobility
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|7:15:51
|2
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|0:08
|3
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM
|0:12
|4
|Charlotte Kool
|Fenix-Premier Tech
|0:20
|5
|Linda Zanetti
|Uno-X Mobility
|0:20
|6
|Georgia Baker
|Liv AlUla Jayco
|0:20
|7
|Alessia Zambelli
|Top Girls Fassa Bortolo
|0:20
|8
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|0:20
|9
|Gladys Verhulst-Wild
|AG Insurance – Soudal Team
|0:20
|10
|Cristina Tonetti
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:20
Ruta
Jonas Vingegaard gana el Giro de Italia y alcanza la triple corona en Grandes Vueltas con Egan Bernal 10°
El formidable rutero escandinavo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se coronó campeón de la 109ª edición del Giro de Italia tras adueñarse de la ‘maglia rosa’ en la segunda semana y pasar sin complicaciones la etapa final en Roma.
El danés superó sin problemas el último día para terminar en lo más alto del podio de la ‘Corsa Rosa’, escoltado por el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) 2° y el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) 3°.
Con esta victoria Vingegaard se convirtió en el octavo integrante de uno de los clubes más selectos de la historia del ciclismo tras alcanzar la triple corona de Grandes Vueltas, algo que hasta la fecha solo habían conseguido Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.
Para resaltar la actuación de los escarabajos, que por tercer año consecutivo se colaron en el top 10 de la ronda italiana, esta vez con el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 10°, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) terminó 23°.
La última etapa de la ronda italiana, que se disputó en Roma con un recorrido de 131 kilómetros, quedó en manos del italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek), quien superó a su compatriota Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) y al francés Paul Penhoët (Groupama – FDJ United).
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 21 | Rome – Rome (131 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|3:05:50
|2
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|3
|Paul Penhoët
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|4
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|6
|Tobias Lund Andresen
|Alpecin – Premier Tech
|m.t.
|7
|Jensen Plowright
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|8
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Toon Aerts
|Lotto Intermarché
|m.t.
|10
|Luca Mozzato
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|40
|Egan Bernal
|Netcompany Ineos
|m.t.
|92
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|83:22:51
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|5:22
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:25
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|7:02
|5
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|7:56
|6
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|9:39
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|10:13
|8
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|10:52
|9
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|11:24
|10
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:54
|23
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:26
Ruta
Cristian Vélez, el colombiano más destacado en el Tour de Côte d’Or
El joven antiqueño Cristián Vélez, esta vez en representación de la Selección Colombia, fue el escarabajo más destacado en el Tour de Côte d’Or 2026, que concluyó luego de tres días de competencia en territorio francés.
Vélez, que terminó 4° en la última etapa, fue el mejor nacional en la clasificación general individual en la casilla 13° a más de un minuto del ganador, el corredor galo Quentin Bezza (SCO Dijon-Team Material-velo.com).
Al francés lo acompañaron en el podio el canadiense Leo Roy (Team Vittel-N’side) y el belga Tom Portsmouth (Guidon Chalettois), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En la jornada final, el local Corentin Devroute (UV Aube) se quedó con la victoria con un meritorio 4° puesto de Cristián Vélez tras un sprint de un grupo reducido.
Tour de Côte d’Or 2026
Resultados Etapa 3 | Gemeaux -> Sombernon (152 km)
|1
|Corentin Devroute
|UV Aube
|3:33:46
|2
|Leo Roy
|Team Vittel-N’side
|m.t.
|3
|Livio Stefani
|Bauer Sport | Glattgarage CT
|m.t.
|4
|Cristian Vélez
|Selección Colombia
|m.t.
|5
|Dérénik Beauregard
|ASPTT Nancy
|m.t.
|6
|Thomas Gardner
|ASPTT Nancy
|m.t.
|7
|Thibaut Clément
|Team 74 – Haute Savoie
|m.t.
|8
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|m.t.
|9
|Quentin Bezza
|SCO Dijon-Team Material-velo.com
|m.t.
|10
|Julian Burnet
|AC Bisontine
|m.t.
|21
|Juan David Urián
|Selección Colombia
|0:07
|23
|Esteban Mejía
|Selección Colombia
|0:11
|29
|Estiven García
|Selección Colombia
|0:26
|32
|José Manuel Ortíz
|Selección Colombia
|0:31
|62
|Jerónimo Calderón
|Selección Colombia
|6:45
Clasificación General Final
|1
|Quentin Bezza
|SCO Dijon-Team Material-velo.com
|10:27:40
|2
|Leo Roy
|Team Vittel-N’side
|m.t.
|3
|Tom Portsmouth
|Guidon Chalettois
|m.t.
|4
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|m.t.
|5
|Thibaut Clément
|Team 74 – Haute Savoie
|m.t.
|6
|Thibault Ayache
|UV Aube
|m.t.
|7
|Hugo Roudier
|SCO Dijon-Team Material-velo.com
|m.t.
|8
|Mathieu Lambert
|CR4C Roanne
|m.t.
|9
|Benjamin Bright
|ASPTT Nancy
|m.t.
|10
|Larry Valvasori
|AC Bisontine
|0:17
|13
|Cristian Vélez
|Selección Colombia
|1:01
|22
|Juan David Urián
|Selección Colombia
|1:08
|23
|Esteban Mejía
|Selección Colombia
|1:12
|28
|Estiven García
|Selección Colombia
|1:27
|34
|José Manuel Ortíz
|Selección Colombia
|3:02
|51
|Jerónimo Calderón
|Selección Colombia
|6:48
Ruta
Juan Felipe Rodríguez 4° en el Alpes Isere Tour tras lucirse en la etapa reina; Martín Santiago Herreño termina 16°
En una destacada actuación, Juan Felipe Rodríguez terminó cuarto en el Alpes Isere Tour, luego de disputarse cinco etapas en línea. El cundinamarqués, de 22 años, sigue cumpliendo un notable temporada, en su primer año con el equipo de desarrollo del EF Education.
La edición 35 de la carrera francesa que contó con la participación de 128 pedalistas, quedó en manos del belga Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo Team Visma | Lease a Bike. El podio lo completaron el danés Peter Øxenberg (INEOS Grenadiers Racing Academy) y el belga Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro colombiano en competencia, el bogotano Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) terminó en el puesto 16°, a más de 6 minutos del ganador de la carrera del calendario UCI.
En cuanto a la última etapa, la catalogada reina, la victoria se la llevó el escandivano Peter Øxenberg (INEOS Grenadiers Racing Academy) con un meritorio 4° lugar del colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education-Aevolo).
Alpes Isère Tour (2.2)
Resultados Etapa 5 | Le Cheylas – Miribel-les-Échelles (152,2 km)
|1
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|4:19:39
|2
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:03
|4
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|0:10
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:22
|6
|Zomermaand Jurgen
|Development Team Picnic PostNL
|0:38
|7
|Tolio Alex
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|8
|Rowe Elliot
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:10
|9
|Mernik Sven Aleksander
|Team Visma | Lease a Bike Development
|4:15
|10
|O’Brien Finn
|Development Team Picnic PostNL
|4:45
|21
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|5:34
Clasificación General Final
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|17:36:29
|2
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:08
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:26
|4
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education-Aevolo
|0:36
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:46
|6
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:03
|7
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|1:15
|8
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:24
|9
|Sven Mernik
|Team Visma | Lease a Bike Development
|4:51
|10
|David Haverdings
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|5:51
|16
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|6:13