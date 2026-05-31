Cristian Vélez, el colombiano más destacado en el Tour de Côte d’Or

El joven antiqueño Cristián Vélez, esta vez en representación de la Selección Colombia, fue el escarabajo más destacado en el Tour de Côte d’Or 2026, que concluyó luego de tres días de competencia en territorio francés.

Vélez, que terminó 4° en la última etapa, fue el mejor nacional en la clasificación general individual en la casilla 13° a más de un minuto del ganador, el corredor galo Quentin Bezza (SCO Dijon-Team Material-velo.com).



Los del Sistecredito representando a la Selección Colombia en el Tour de Côte d’Or 2026. (Foto © Gilberto Chocce)

Al francés lo acompañaron en el podio el canadiense Leo Roy (Team Vittel-N’side) y el belga Tom Portsmouth (Guidon Chalettois), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En la jornada final, el local Corentin Devroute (UV Aube) se quedó con la victoria con un meritorio 4° puesto de Cristián Vélez tras un sprint de un grupo reducido.



Corentin Devroute, ganador de la última etapa en el Tour de Côte d’Or 2026. (Foto © Gilberto Chocce)

Tour de Côte d’Or 2026

Resultados Etapa 3 | Gemeaux -> Sombernon (152 km)

1 Corentin Devroute UV Aube 3:33:46 2 Leo Roy Team Vittel-N’side m.t. 3 Livio Stefani Bauer Sport | Glattgarage CT m.t. 4 Cristian Vélez Selección Colombia m.t. 5 Dérénik Beauregard ASPTT Nancy m.t. 6 Thomas Gardner ASPTT Nancy m.t. 7 Thibaut Clément Team 74 – Haute Savoie m.t. 8 Adam Howell Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme m.t. 9 Quentin Bezza SCO Dijon-Team Material-velo.com m.t. 10 Julian Burnet AC Bisontine m.t. 21 Juan David Urián Selección Colombia 0:07 23 Esteban Mejía Selección Colombia 0:11 29 Estiven García Selección Colombia 0:26 32 José Manuel Ortíz Selección Colombia 0:31 62 Jerónimo Calderón Selección Colombia 6:45

Clasificación General Final