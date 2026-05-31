Lorena Wiebes, expulsada del Giro de Italia Femenino por irregularidades con el peso de la bicicleta

La neerlandesa Lorena Wiebes, que había ganado al sprint la primera etapa de la ronda italiana, terminó siendo descalificada horas después de la llegada. La victoria y la primera ‘maglia rosa’ quedaron en manos de Elisa Balsamo. La irlandesa Lara Gillespie ascendió al segundo puesto y la italiana Chiara Consonni completó el podio.

La corredora del Team SD Worx – Protime terminó siendo expulsada de la carrera después de que los comisarios detectaran que su bicicleta no cumplía con el peso mínimo exigido por la reglamentación.La normativa de la UCI establece que una bicicleta preparada para competir no puede pesar menos de 6,8 kilos. Según el jurado, la bicicleta pesó 6,78 kilogramos.

La sanción no se limitó a la pérdida de la victoria. Wiebes quedó excluida de la Corsa Rosa y no podrá tomar la salida este domingo. En consecuencia, Balsamo afrontará la segunda etapa como líder con cuatro segundos sobre Gillespie y seis sobre Consonni gracias a las bonificaciones de meta.

La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la segunda etapa de las nueve pactadas, que recorrerá 156 kilómetros entre Roncade y Caorle.