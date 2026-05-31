Ruta
Lorena Wiebes, expulsada del Giro de Italia Femenino por irregularidades con el peso de la bicicleta
La neerlandesa Lorena Wiebes, que había ganado al sprint la primera etapa de la ronda italiana, terminó siendo descalificada horas después de la llegada. La victoria y la primera ‘maglia rosa’ quedaron en manos de Elisa Balsamo. La irlandesa Lara Gillespie ascendió al segundo puesto y la italiana Chiara Consonni completó el podio.
La corredora del Team SD Worx – Protime terminó siendo expulsada de la carrera después de que los comisarios detectaran que su bicicleta no cumplía con el peso mínimo exigido por la reglamentación.La normativa de la UCI establece que una bicicleta preparada para competir no puede pesar menos de 6,8 kilos. Según el jurado, la bicicleta pesó 6,78 kilogramos.
La sanción no se limitó a la pérdida de la victoria. Wiebes quedó excluida de la Corsa Rosa y no podrá tomar la salida este domingo. En consecuencia, Balsamo afrontará la segunda etapa como líder con cuatro segundos sobre Gillespie y seis sobre Consonni gracias a las bonificaciones de meta.
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la segunda etapa de las nueve pactadas, que recorrerá 156 kilómetros entre Roncade y Caorle.
Ruta
Jerónimo Calderón confirmó su paso al equipo de desarrollo del Movistar Team para la próxima temporada
El joven pedalista antioqueño Jerónimo Calderón, actual corredor del Team sistecredito, confirmó su paso al equipo de desarrollo de la escuadra telefónica, el Movistar Team Academy, para la próxima campaña.
El corredor paisa de 19 años, y quién está de gira en territorio europeo con su equipo, firmó un contrato de dos años con el conjunto español que compite en la categoría Continental. El vínculo entrará en vigencia a partir de la próxima temporada.
“Bastante contento con una noticia muy buena para mí, un sueño que lo he trabajo mucho y poco a poco se fue haciendo realidad. Tengo muchas palabras de agradecimiento con el Sistecredito”, dijo Calderón, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Copacabana, Antioquia, y una de las grandes promesas del ciclismo nacional, inició su incursión en el deporte a través del patinaje. Luego, se fue interesando en el ciclismo y en los Juegos Intercolegiados del Ministerio del Deporte empezó su proceso.
Calderón, que es el actual campeón nacional de la crono, terminó subcampeón en el Campeonato Panamericano de Ruta, en Montería al inicio del año y en la temporada pasada fue el mejor de la Vuelta del Porvenir ganando una etapa.
Ruta
Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard consigue su quinta victoria y se asegura su primer título en la ‘Corsa Rosa’
En el último final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la penúltima etapa del Giro de Italia 2026 y se aseguró su primer título en la ‘Corsa Rosa’. La jornada que partió de Gemona del Friuli y culminó en Piancavallo, recorrió 200 kilómetros con dos grandes dificultades montañosas, donde el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) logró un meritorio sexto puesto.
La victoria se definió en favor del pedalista escandinavo, que atacó al grupo de los favoritos en el último ascenso y finalmente el líder fue más fuerte que todos sus rivales, adjudicándose su quinto triunfo en la ronda italiana luego de 5 horas 3 minutos 55 segundos.
La fuga del día la animaron el francés Axel Huens (Groupama – FDJ United), el australiano Jack Haig (Netcompany INEOS), el italiano Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), el estadounidense Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) y el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), pero en el último ascenso fueron neutralizados por los favoritos.
En la primera subida a Piancavallo (18,1km à 8,1%) el oceánico Jack Haig fue el primero en pasar, mientras que en la segunda vez que se hizo el exigente ascenso Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) coronó en primer lugar.
La edición 109 de la ronda italiana finalizará este domingo con la etapa 21, una jornada corta de 131 kilómetros, en un circuito en Roma, donde conoceremos al sucesor del británico Simon Yates, campeón del año pasado.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 20 | Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo (200 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|5:03:55
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:15
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:15
|4
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|1:15
|5
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:19
|6
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|1:25
|7
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|2:03
|8
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|2:13
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|2:13
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|2:13
|16
|Einer Rubio
|Movistar Team
|4:00
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|80:17:01
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|5:22
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:25
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|7:02
|5
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|7:56
|6
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|9:39
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|10:13
|8
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|10:52
|9
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|11:24
|10
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:54
|20
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:26
Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: confirmado el recorrido de la carrera
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, la carrera más importante del calendario nacional para la categoría Sub-23 masculina, que se disputará del 20 al 26 de julio sobre carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
La edición 2026 contará con siete etapas y un recorrido variado que combinará jornadas llanas, etapas de media montaña, una contrarreloj individual y finales de alta exigencia, diseñados para poner a prueba a las nuevas promesas del ciclismo colombiano.
La competencia comenzará el lunes 20 de julio con una jornada de 125 kilómetros entre Yopal, Pore y Trinidad, en territorio casanareño, donde los velocistas y rodadores tendrán la primera oportunidad para buscar protagonismo.
La segunda etapa, programada para el martes 21 de julio, será una de las más extensas de la carrera con 181,5 kilómetros entre Aguazul, Monterrey, regreso a Aguazul y llegada en Yopal. El recorrido podría favorecer cortes y estrategias de equipos gracias al desgaste acumulado y las altas temperaturas del llano colombiano.
El miércoles 22 de julio se disputará la contrarreloj individual de 33,2 kilómetros, con salida y llegada en Aguazul y paso hasta el PR 95 de la vía a Yopal. Esta jornada será determinante en la clasificación general y permitirá comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.
La cuarta etapa, el jueves 23 de julio, conectará Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva sobre 140,8 kilómetros, en una jornada de transición que exigirá control estratégico por parte de los equipos favoritos.
La montaña comenzará a tomar protagonismo en la quinta fracción, prevista para el viernes 24 de julio, entre Villanueva, San Luis de Gaceno, Santa María y Guateque, con un recorrido de 115.4 kilómetros, que marcará el ingreso a territorio boyacense y podría generar diferencias importantes en la general.
La etapa reina se disputará el sábado 25 de julio, cuando los corredores afrontarán 179,1 kilómetros entre Guateque y el ascenso final al Alto del Cogollo, tras pasar por Machetá, Sisga, Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, la variante de Tunja, Paipa y Duitama. El exigente trazado montañoso será decisivo en la lucha por el título.
La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 finalizará el domingo 26 de julio con una larga etapa de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, atravesando Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé y Guatavita. La última jornada ofrecerá un terreno ideal para ataques de larga distancia y definiciones estratégicas antes del cierre oficial de la carrera.
La ronda juvenil volverá a reunir a los mejores talentos Sub-23 del país, consolidándose como la principal plataforma de proyección para las futuras figuras del ciclismo colombiano. A lo largo de su historia, la Vuelta de la Juventud ha sido el escenario donde comenzaron a destacarse grandes referentes nacionales e internacionales, reafirmando su importancia dentro del proceso formativo del ciclismo de alto rendimiento.
Con este recorrido, la organización apuesta por una edición equilibrada, competitiva y de gran exigencia física, que recorrerá importantes corredores viales del centro-oriente colombiano y llevará el espectáculo del ciclismo a miles de aficionados en las carreteras del país.
Recorrido Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Etapa 1 – lunes 20 de julio
Yopal – Pore – Trinidad (125 km.)
Etapa 2 – martes 21 de julio
Aguazul – Monterrey – Regreso – Aguazul – Yopal (181.5 km.)
Etapa 3 – miércoles 22 de julio
CRI Aguazul – Vía Yopal hasta PR 95 – Regreso Aguazul (33.2 km.)
Etapa 4 – jueves 23 de julio
Yopal – Aguazul – Monterrey – Villanueva (140.8 km.)
Etapa 5 – viernes 24 de julio
Villanueva – San Luis de Gaceno – Santa María – Guateque (115.4 km.)
Etapa 6 – sábado 25 de julio
Guateque – Machetá – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Ventaquemada – Variante de Tunja – Paipa – Duitama – Alto del Cogollo (179.1 km.)
Etapa 7 – domingo 26 de julio
Duitama – Paipa – Variante de Tunja – Chocontá – Sisga – Sesquilé – Guatavita – El Salitre – Sopó (181.2 km.)
*Con Información de Fedeciclismo