Connect with us

Ruta

Lorena Wiebes, expulsada del Giro de Italia Femenino por irregularidades con el peso de la bicicleta

Publicado

Hace 1 hora

el

La neerlandesa Lorena Wiebes quedó excluida del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Jerónimo Calderón confirmó su paso al equipo de desarrollo del Movistar Team para la próxima temporada

Publicado

Hace 2 horas

el

30 mayo, 2026

Por

Jerónimo Calderón, del Team Sistecrédito, se consagró este año como campeón nacional de la contrarreloj en la categoría Sub-23. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Ruta

Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard consigue su quinta victoria y se asegura su primer título en la ‘Corsa Rosa’

Publicado

Hace 5 horas

el

30 mayo, 2026

Por

El danés Jonas Vingegaard ganó la penúltima etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: confirmado el recorrido de la carrera

Publicado

Hace 6 horas

el

30 mayo, 2026

Por

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 se disputará en julio. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.