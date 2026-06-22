¡Insuperable! Tadej Pogacar gana con autoridad la Vuelta a Suiza y sale motivado para el Tour de Francia

La edición 89 de la Vuelta a Suiza llegó a su fin, luego de cinco etapas con un gran dominio de la superestrella eslovena Tadej Pogacar (UAE), quien no le dio espacio a sus rivales y ganó la jornada final para subirse a lo más alto del podio, sucediendo en el palmarés a su compañero de equipo el portugués João Almeida, vencedor el año pasado.

Los puestos de honor de la carrera helvética los completaron el ecuatoriano Ricahard Carapaz (EF Education) y el checo Mathias Vacek (Lidl-Trek), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.

Transcurridos los cuatro días de competencia el mejor colombiano fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en un meritorio 9° puesto a 9:26 del ganador. El antioqueño llega en una buena forma al Tour de Francia.

En cuanto a los otros dos escarabajos en competencia, el byacense Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó la casilla 21°, mientras que el zipaquireño Brandon Rivera (Netcompany INEOS Cycling Team) se retiró antes de afrontar la última etapa.

Tour de Suisse (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon (150,7 km)

1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 4:10:41 2 Lenny Martínez Bahrain Victorious 0:07 3 Bart Lemmen Team Visma | Lease a Bike 1:33 4 Jarno Widar Lotto-Intermarché 1:53 5 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team 1:53 6 Enric Mas Movistar Team 1:53 7 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 2:00 8 Tobias Foss Netcompany INEOS Cycling Team 2:05 9 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 2:07 10 Nairo Quintana Movistar Team 2:12 11 Sergio Higuita XDS Astana Team 2:14 12 Vacek Mathias Lidl-Trek 2:16

Clasificación Genera Final