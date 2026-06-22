Ruta
¡Insuperable! Tadej Pogacar gana con autoridad la Vuelta a Suiza y sale motivado para el Tour de Francia
La edición 89 de la Vuelta a Suiza llegó a su fin, luego de cinco etapas con un gran dominio de la superestrella eslovena Tadej Pogacar (UAE), quien no le dio espacio a sus rivales y ganó la jornada final para subirse a lo más alto del podio, sucediendo en el palmarés a su compañero de equipo el portugués João Almeida, vencedor el año pasado.
Los puestos de honor de la carrera helvética los completaron el ecuatoriano Ricahard Carapaz (EF Education) y el checo Mathias Vacek (Lidl-Trek), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.
Transcurridos los cuatro días de competencia el mejor colombiano fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en un meritorio 9° puesto a 9:26 del ganador. El antioqueño llega en una buena forma al Tour de Francia.
En cuanto a los otros dos escarabajos en competencia, el byacense Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó la casilla 21°, mientras que el zipaquireño Brandon Rivera (Netcompany INEOS Cycling Team) se retiró antes de afrontar la última etapa.
Tour de Suisse (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon (150,7 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|4:10:41
|2
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|0:07
|3
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|1:33
|4
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|1:53
|5
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|1:53
|6
|Enric Mas
|Movistar Team
|1:53
|7
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|2:00
|8
|Tobias Foss
|Netcompany INEOS Cycling Team
|2:05
|9
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|2:07
|10
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|2:12
|11
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:14
|12
|Vacek Mathias
|Lidl-Trek
|2:16
Clasificación Genera Final
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|15:08:43
|2
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|6:32
|3
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|6:53
|4
|Tobias Foss
|Netcompany INEOS Cycling Team
|7:34
|5
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|7:51
|6
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|7:53
|7
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|8:46
|8
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|9:23
|9
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|9:26
|10
|Lemmen Bart
|Team Visma | Lease a Bike
|9:44
|11
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|9:59
|21
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|21:17
Ruta
Tom Pidcock se lleva la segunda edición de la Clásica de Andorra; Juan Felipe Rodríguez el colombiano más destacado
En un final picando hacia arriba, el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) se impuso en la segunda edición de la Clásica de Andorra, que presentó un recorrido de alta montaña, con 125 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel acumulado.
El podio de la novel carrera lo completaron el español Carlos Verona (Lidl Trek) y el estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3° respectivamente.
En la prueba, que estuvo marcada por la gran dureza del trazado y también por la calor, el mejor suramericano fue el colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) en la casilla 21° a más de tres minutos del ganador.
En cuanto al resto de nacionales terminaron así: Einer Rubio (Movistar Team) 29°, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 37°, Juan David Urián (Team Sistecredito) 39°, Jaider Muñoz (Team Sistecredito) 47° y Estiven García (Team Sistecredito) 57°, mientras que José Manuel Ortiz (Team Sistecredito)llegó fuera de tiempo.
Por todo lado, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber), Martín Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) y Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) no finalizaron la exigente prueba.
Resultados Andorra MoraBanc Clàssica (1.1)
Andorra la Vella – Coll de la Botella (125 km)
|1
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|3:42:25
|2
|Carlos Verona
|Lidl-Trek
|0:02
|3
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|0:10
|4
|Chris Harper
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:10
|5
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:13
|6
|Simon Carr
|Cofidis
|1:08
|7
|Jokin Murguialday
|Euskaltel-Euskadi
|1:08
|8
|Julien Bernard
|Lidl-Trek
|1:27
|9
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:30
|10
|Toms Skujins
|Lidl-Trek
|1:35
|21
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|3:13
|29
|Einer Rubio
|Movistar Team
|5:02
|37
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|7:56
|39
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|9:05
|47
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|12:26
|57
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|15:07
|OTL
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|22:25
|DNF
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|No finalizó
|DNF
|Martín Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|No finalizó
|DNF
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|No finalizó
Ruta
Lorenzo Finn se queda con la crono final y con el Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo completaron el podio
Este domingo en L’Aquila, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) se consagró campeón de la edición 2026 del Giro Next Gen (la mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23. Con tan solo 19 años, el pedalista local cumplió con los pronósticos y terminó ganando en la ronda italiana, tras ocho exigentes días de competencia.
En el podio final, acompañaron al campeón del mundo sub-23, el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) y el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), quienes ocuparon el 2° y 3°puesto, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo), que se destacó en las primeras etapas, se retiró en la penúltima etapa.
La jornada final, una contrarreloj individual de 22,2 kilómetros entre Villa Sant’Angelo y L’Aquila, Lorenzo Finn confirmó su condición de especialista en la lucha contra el cronómetro y terminó llevándose la victoria de la etapa por delante del irlandés Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco) y del belga Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development).
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 8 (CRI) | Villa Sant’Angelo – L’Aquila (22,2 km)
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|29:03
|2
|Adam Rafferty
|Hagens Berman Jayco
|0:16
|3
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:32
|4
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:46
|5
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:54
|6
|Kasper Haugland
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:57
|7
|Nicolás Milesi
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:58
|8
|Jasper Schoofs
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:02
|9
|Stefano Viezzi
|Selección de Italia
|1:09
|10
|Javier Cubillas
|Movistar Team Academy
|1:11
Clasificación General Final
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|25:53:43
|2
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen Z
|2:10
|3
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|2:35
|4
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|3:16
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|3:43
|6
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|3:55
|7
|Adam Rafferty
|Hagens Berman Jayco
|4:31
|8
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|4:35
|9
|Max Bock
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|4:43
|10
|Javier Cubillas
|Movistar Team Academy
|4:48
Ruta
Tour de Eslovenia: Florian Lipowitz gana la última etapa y se consagra campeón
El Red Bull – BORA – hansgrohe cerró con broche de oro su actuación en el Tour de Eslovenia con el alemán Florian Lipowitz gananado la última etapa en Novo Mesto para consagrarse como campeón.
Al corredor teutón lo acompañaron en el podio su compañero de equipo, el italiano Giulio Pellizzari y el esloveno Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious), quien de paso terminó como el mejor joven de la carrera.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se clasificó en la casilla 60° a más de 42 minutos del ganador.
Lipowitz, que sucedió en el palmarés de la carrera eslovena al noruego Anders Halland Johannessen, campeón el año pasado, se convirtió en el primer alemán en ganar la competencia, que cumplió 32 ediciones.
Tour de Eslovenia (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Litija – Novo mesto (169,4 km)
|1
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:03:16
|2
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:24
|3
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:24
|4
|Joel Nicolau
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:24
|5
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|0:24
|6
|Hugo de la Calle
|Burgos Burpellet BH
|0:24
|7
|Sebastian Berwick
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:24
|8
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:24
|9
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|0:24
|10
|LucaCovili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:24
|57
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|6:40
Clasificación General Individual
|1
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|19:45:44
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:42
|3
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|2:06
|4
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|2:49
|5
|Sebastian Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:55
|6
|Samuel Fernández
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:57
|7
|Joel Nicolau
|Caja Rural – Seguros RGA
|3:21
|8
|Alex Tolio
|Bardiani CSF 7 Saber
|3:24
|9
|Luca Covili
|Bardiani CSF 7 Saber
|3:37
|60
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|42:07