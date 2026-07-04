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Matias Malmberg, primer líder del Sibiu Cycling Tour 2026
La primera jornada del Sibiu Cycling Tour 2026 quedó en manos de Matias Malmber (Swatt Club). El danes fue el más rápido en la llegada masiva, luego de recorrer 110 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Transilvania que le pone nombre a la carrera.
El corredor escandinavo de 25 años, que se convirtió en el primer líder de la prueba, superó a dos hombres del Red Bull-Bora-hansgrohe: el neerlandés Danny van Poppel y el italiano Davide Donati, quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) ingresó en el pelotón en la casilla 62°, con el mismo tiempo del ganador.
La segunda fracción del día de la carrera del calendario UCI se correrá en la tarde y será una contrarreloj individual de 3,2 kilómetros con inicio y final en la Plaza Mayor de la localidad rumana que le da nombre a la competencia.
Sibiu Cycling Tour (2.1)
Resultados Primer Etapa del Día | Sibiu – Sibiu (110,5 km)
|1
|Matias Malmberg
|Swatt Club
|2:32:02
|2
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Zeteny Szijarto
|Team United Shipping
|m.t.
|5
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|6
|Benjamin Boos
|REMBE | rad-net
|m.t.
|7
|Simone Buda
|Solme Olmo Arvedi
|m.t.
|8
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling
|m.t.
|9
|Oded Kogut
|NSN Development Team
|m.t.
|10
|Iben Rommelaere
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|62
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|m.t.
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Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia
La primera edición del Tour de Francia se remonta 1903, en una carrera organizada por el periódico deportivo francés L’Auto, que contó la participación de 60 ciclistas de los cuales sólo 21 lograron llegar a la meta en París.
El primer ciclista colombiano en participar en la prestigiosa carrera francesa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1975 y la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta, capitaneado por Alfonso Flórez Ortiz, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda gala son Rigoberto Urán con 10 entre las cuales se destaca su segundo lugar en 2017, y Nairo Quintana con 9 incursiones donde sobresalen sus dos segundos puestos en 2013 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, que este año cumple su edición número 113, y donde a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones muy memorables.
*10 participaciones – Rigoberto Urán (2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
*9 participaciones – Nairo Quintana (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
*8 participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 participaciones – Lucho Herrera (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991)
*6 participaciones – Samuel Cabrera (1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989)
*6 participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992)
*6 participaciones – Abelardo Rondón (1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)
*6 participaciones – Álvaro Mejía (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
*6 participaciones – Hernán Buenahora (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
*6 participaciones – Santiago Botero (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
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Modo Tour: así llegan los cinco escarabajos a la edición 113 de la prestigiosa carrera francesa
Con la presencia de cinco pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 113 del Tour de Francia. La segunda grande de la temporada que arrancará en la ciudad de Barcelona este sábado con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros.
La lista de los escarabajos cuenta con el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos), el boyacense Einer Rubio (Movistar Team), el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team), el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) y el paisa Fernando Gaviria (Caja Rural-SegurosRGA).
Para destacar que Colombia cuenta con 22 victorias de etapa en la ‘Grand Bouclé’, siendo Lucho Herrera, Nairo Quintana y Santiago Botero los más victoriosos, cada uno con tres triunfos.
Asimismo, los escarabajos han salido campeones de la montaña en cinco ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1985 y 1987, luego le siguieron Santiago Botero en el 2000, Mauricio Soler 2007, y la última vez fue para Nairo Quintana en 2013.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan Bernal, Rubio, Higuita, Tejada y Gaviria a la ronda francesa, que arranca con el esloveno Tadej Pogacar como gran favorito.
Harold Tejada (XDS Astana Team) *Quinta participación en el Tour
El huilense de 29 años llega con 4.591 kilómetros en las piernas, en 32 días de competencia. En la temporada lleva dos top 10, uno en el UAE Tour y otro en la París-Niza, además de una victoria de etapa.
Egan Bernal (Netcompany Ineos) *Sexta participación en el Tour
El zipaquireño de 29 años llega con 4.928 kilómetros en 30 días, en seis competencias. En las pocas carreras que ha hecho este año en todas terminó en el top 10. Su última prueba fue el Giro de Italia. Su objetivo es ganar una etapa.
Einer Rubio (Movistar Team) * Segunda participación en el Tour
El boyacense de 28 años llega al Tour con la misión de ganar una etapa y de ayudar a su jefe de filas el belga Cian Uijtdebroeks. Lleva 5.179 kilómetros recorridos en 33 días de competencia. Su última carrera fue la Clásica de Andorra en la que finalizó en la casilla 29° y su mejor actuación del año la realizó en el pasado Giro, donde fue protagonista en varias fugas.
Sergio Higuita (XDS Astana Team) *Cuarta participación en el Tour
El antioqueño de 28 años llega a la ronda francesa con buenas sensaciones tras su actuación en la Vuelta a Suiza, carrera que terminó en el 9° puesto. Llega con 3.873 kilómetros recorridos en 28 días de competencia. Su mejor resultado de la temporada lo obtuvo en el AlUla Tour, siendo subcampeón.
Fernando Gaviria (Team Caja Rural – Seguros RGA) *Tercera participación en el Tour
El sprinter paisa de 31 años llega a la ronda francesa con 3.873 kilómetros recorridos en 28 días de competencia. El velocista alcanzó importantes puestos de honor y trece top 10 que le convierten en la referencia absoluta para los sprints. Rozó el triunfo en Ronde van Limburg y en sendas etapas de Omán y Hungría, finalizando 2º.
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Vuelta al Putumayo: Brandon Vega se llevó la segunda etapa y Santiago Garzón mantuvo el liderato
Con un impecable trabajo colectivo durante los 147 kilómetros de competencia, el GW Erco Sportfitness celebró la victoria de etapa del bogotano Brandon Vega y mantuvo el dominio de la clasificación general en la segunda jornada de la Vuelta al Putumayo 2026.
La fracción, disputada a un promedio de velocidad de 43,15 km/h, estuvo marcada por el control permanente del equipo sobre el pelotón, neutralizando cada uno de los intentos de fuga que protagonizaron corredores del Putumayo y preparando un embalaje final donde Vega respondió al trabajo de sus compañeros para levantar los brazos en la línea de meta.
“Fue una etapa muy bonita y muy rápida. Quiero agradecerle a todo mi equipo porque hoy todos hicieron un trabajo extraordinario y no los podía defraudar en el final. Esta victoria es para mi mamá y para mi abuelito, que ayer estuvieron de cumpleaños. Aunque no puedo estar con ellos, les envío un abrazo enorme y les dedico este triunfo”, dijo Vega, en declaraciones recogidas por su equipo.
Más allá del triunfo parcial, el balance de la jornada permitió consolidar el liderazgo del GW en la competencia. Santiago Garzón continúa como líder de la clasificación general y también conserva el liderato de la montaña; Daniel Carvajal se mantiene como el mejor corredor Sub-23; Camilo Gómez lidera la clasificación de los sprints especiales con tres puntos, mientras que siete corredores del equipo permanecen ubicados entre los mejores de la clasificación general.
Por su parte, el director deportivo Luis Alfonso Cely valoró el cumplimiento de la estrategia planteada desde el inicio de la etapa y el crecimiento que viene mostrando el corredor capitalino. “Terminamos muy contentos porque conservamos el liderato general y logramos hacer el control de carrera que habíamos planificado. Brandon ha venido mejorando mucho en los sprints, le dimos la oportunidad de disputar la etapa y respondió con una gran victoria”.
La Vuelta al Putumayo continuará este sábado con la tercera etapa, un exigente recorrido de 157 kilómetros entre San Miguel y Mocoa, con final en alto y un desnivel acumulado de 978 metros.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness