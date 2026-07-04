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Matias Malmberg, primer líder del Sibiu Cycling Tour 2026

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El danés Matias Malmberg se convirtió en el primer líder del Sibiu Cycling Tour 2026. (Foto © Sibiu Cycling Tour)
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Vuelta al Putumayo: Brandon Vega se llevó la segunda etapa y Santiago Garzón mantuvo el liderato

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El bogotano Brandon Vega ganó la segunda etapa de la Vuelta al Putumayo 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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