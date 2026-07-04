Matias Malmberg, primer líder del Sibiu Cycling Tour 2026

Con la presencia de cinco pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 113 del Tour de Francia. La segunda grande de la temporada que arrancará en la ciudad de Barcelona este sábado con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros.

La lista de los escarabajos cuenta con el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos), el boyacense Einer Rubio (Movistar Team), el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team), el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) y el paisa Fernando Gaviria (Caja Rural-SegurosRGA).

Para destacar que Colombia cuenta con 22 victorias de etapa en la ‘Grand Bouclé’, siendo Lucho Herrera, Nairo Quintana y Santiago Botero los más victoriosos, cada uno con tres triunfos.

Asimismo, los escarabajos han salido campeones de la montaña en cinco ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1985 y 1987, luego le siguieron Santiago Botero en el 2000, Mauricio Soler 2007, y la última vez fue para Nairo Quintana en 2013.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan Bernal, Rubio, Higuita, Tejada y Gaviria a la ronda francesa, que arranca con el esloveno Tadej Pogacar como gran favorito.

Harold Tejada (XDS Astana Team) *Quinta participación en el Tour



El huilense Harold Tejada se destacó en la París-Niza 2026. (Foto © Paris-Niza)

El huilense de 29 años llega con 4.591 kilómetros en las piernas, en 32 días de competencia. En la temporada lleva dos top 10, uno en el UAE Tour y otro en la París-Niza, además de una victoria de etapa.

Egan Bernal (Netcompany Ineos) *Sexta participación en el Tour



Egan Bernal participará por sexta vez en el Tour de Francia. (Foto © Netcompany INEOS)

El zipaquireño de 29 años llega con 4.928 kilómetros en 30 días, en seis competencias. En las pocas carreras que ha hecho este año en todas terminó en el top 10. Su última prueba fue el Giro de Italia. Su objetivo es ganar una etapa.

Einer Rubio (Movistar Team) * Segunda participación en el Tour



Einer Rubio viene de participar en el Giro de Italia. (Foto © Movistar Team)

El boyacense de 28 años llega al Tour con la misión de ganar una etapa y de ayudar a su jefe de filas el belga Cian Uijtdebroeks. Lleva 5.179 kilómetros recorridos en 33 días de competencia. Su última carrera fue la Clásica de Andorra en la que finalizó en la casilla 29° y su mejor actuación del año la realizó en el pasado Giro, donde fue protagonista en varias fugas.

Sergio Higuita (XDS Astana Team) *Cuarta participación en el Tour



Sergio Higuita cumple su segunda temporada con el XDS Astana Team. (Foto © XDS Astana Team)

El antioqueño de 28 años llega a la ronda francesa con buenas sensaciones tras su actuación en la Vuelta a Suiza, carrera que terminó en el 9° puesto. Llega con 3.873 kilómetros recorridos en 28 días de competencia. Su mejor resultado de la temporada lo obtuvo en el AlUla Tour, siendo subcampeón.

Fernando Gaviria (Team Caja Rural – Seguros RGA) *Tercera participación en el Tour



El sprinter antioqueño Fernando Gaviria correrá su tercer Tour de Francia. (Foto © Caja Rural Seguros RGA)

El sprinter paisa de 31 años llega a la ronda francesa con 3.873 kilómetros recorridos en 28 días de competencia. El velocista alcanzó importantes puestos de honor y trece top 10 que le convierten en la referencia absoluta para los sprints. Rozó el triunfo en Ronde van Limburg y en sendas etapas de Omán y Hungría, finalizando 2º.