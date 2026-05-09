Edición 109 del Giro de Italia: así quedó la nueva clasificación general transcurrido el segundo capítulo

Tras el arranque en Bulgaria, el Giro de Italia 2026 sigue en Italia con una clasificación general muy apretada, con el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) vistiendo la preciada ‘maglia rosa’. El corredor charrúa, líder sorpresivo de la ronda italiana, cuenta con una ventaja de tan solo cuatro segundos sobre el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS).

El suramericano, de tan 24 años, es la gran sensación e la edición 109° de la ‘Corsa Rosa’, después de ser uno de los grandes protagonistas tras ganar la segunda etapa y apoderarse del liderato. Silva ha puesto a su país en el mapa del ciclismo mundial.

Las diferencias entre los favoritos al podio son cortas, ya que hay 34 corredores a diez segundos con el jefe de filas del Team Visma | Lease a Bike, el danés Jonas Vingegaard, como el gran favorito.

La carrera se reanuda este martes ya en territorio italiano con la cuarta etapa, una jornada ondulada, de 138 kilómetros, entre Catanzaro y Cosenza, donde se avecina otra llegada masiva. La primera cita seria con la montaña será el viernes , donde se subirá al Blockhaus, una ascensión de primera categoría, en una etapa durísima de 244 kilómetros y 4.650 metros de desnivel.

Clasificación General Individual