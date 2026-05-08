Tour de Grecia: Jelle Johannink se queda con el tercer capítulo con Edgar Cadena en el top 20

En en el tercer final para velocistas, esta vez el turno de ganar le correspondió a Jelle Johannink, quien se impuso al sprint en la tercera etapa del Tour de Grecia 2026, desarrollada entre Volos y Lamia con un recorrido de 207 kilómetros. El neerlandés, del Unibet Rose Rockets Team, logró su primera victoria de la temporada, en una jornada de 5 horas, 35 minutos y 14 segundos.

Johannink, cruzó la línea de meta en primer lugar, superando en el embalaje a los checos Štěpán Zahálka (Kasper crypto4me) y Tomáš Přidal (Team United Shipping), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El único pedalista latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) se reportó en la casilla 18° a 12 segundos del ganador.

La carrera griega, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la etapa reina de 180,9 kilómetros entre la ciudad de Atalanti y el macizo montañoso de Parnitha, que incluye un final picando hacia rriba.

ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1)

Resultados Etapa 3 | Volos – Lamia (207 km)

1 Jelle Johannink Unibet Rose Rockets 5:35:14 2 Štěpán Zahálka Kasper crypto4me m.t. 3 Tomáš Přidal Team United Shipping m.t. 4 Jesús Herrada Burgos Burpellet BH m.t. 5 Matteo Fabbro Solution Tech NIPPO Rali m.t. 6 Colin Stüssi Team Vorarlberg m.t. 7 Piotr Pękala ATT Investments m.t. 8 Jonathan Lastra Euskaltel – Euskadi m.t. 9 José Manuel Díaz Burgos Burpellet BH m.t. 10 Domenico Pozzovivo Solution Tech NIPPO Rali m.t. 18 Edgar David Cadena Team Storck – MRW Bau m.t.

Clasificación General Individual