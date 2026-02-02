Connect with us

Ruta

Nu Colombia presentó en Bogotá su nómina para la temporada 2026

Publicado

Hace 31 mins

el

El Nu Colombia presentó su temporada 2026 en Bogotá con una nómina que apunta a seguir dominando el calendario nacional de ruta (Foto©NuColombia)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026: grandes figuras destacan en el listado de inscritos

Publicado

Hace 3 horas

el

2 febrero, 2026

Por

Los mejores pedalistas nacionales se verán las caras en el Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia

Publicado

Hace 4 horas

el

2 febrero, 2026

Por

Ainara Albert, Paula Patiño y Naia Amondarain, en el podio del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)
Seguir leyendo

Ruta

Así les fue a Diego Pescador y a Alejandro Callejas en las carreras de la Challenge de Mallorca 2026

Publicado

Hace 8 horas

el

2 febrero, 2026

Por

El joven quindiano obtuvo su mejor resultado en el Trofeo Andratx - Pollença 2026. (Foto © Movistar Team)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.