Vuelta a España Femenina: Anna van der Breggen le gana el duelo a Paula Blasi en la penúltima jornada

Primera batalla montañosa en la Vuelta a España Femenina 2026, en la que Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) no tuvo rival en el puerto de montaña de primera categoría ubicado en Les Praeres y salió victoriosa en la sexta y penúltima etapa de la ronda española.

La corredora neerlandesa empleó un tiempo de 3 horas, 1 minuto, 45 segundos, para los 106,5 kilómetros de recorrido. En segundo lugar llegó la española Paula Blasi (UAE Team ADQ) y en el tercer puesto se reportó la francesa Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike), que entraron a 8 y 29 segundos, respectivamente.

En cuanto a las colombianas, Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) ingresó en el puesto 31° a 3:35 y Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) en la casilla 88°, a más de 15 minutos de la ganadora.

Con los resultados de hoy, en la general se presentaron cambios importantes en los primeros lugares. De esta manera, Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) pasó a comandar la carrera. La neerlandesa llegó a lo más alto del podio, escoltada por la española Paula Blasi (UAE Team ADQ), quien se apoderó del 2° puesto a 18 segundos de la nueva líder.

La ronda española para mujeres finalizará este sábado con la séptima y última etapa de 132 kilómetros, que se correrá entre La Pola Llaviana y el L’Angliru, donde conoceremos a la sucesora de la neerlandesa Demi Vollering, campeona del año pasado.

Vuelta España Femenina (2.WWT)

Resultados Etapa 6 | Gijón/Xixón – Les Praeres (106,5 km)

1 Anna van der Breggen Team SD Worx – Protime 3:01:45 2 Blasi Paula UAE Team ADQ 0:08 3 Bunel Marion Team Visma | Lease a Bike 0:29 4 Berthet Juliette FDJ United – SUEZ 0:36 5 Trinca Colonel Monica Liv AlUla Jayco ,, 6 Muzic Évita FDJ United – SUEZ 0:47 7 Kastelijn Yara Fenix-Premier Tech ,, 8 Realini Gaia Lidl – Trek 0:57 9 Aalerud Katrine Uno-X Mobility 1:09 10 Niewiadoma Kasia CANYON//SRAM zondacrypto ,, 11 Ostolaza Usoa Laboral Kutxa – Fundación Euskadi ,, 31 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 3:35 88 Juliana Londoño Team Picnic PostNL 15:02

Clasificación General Individual